Menczer Tamás: Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, a telefonban vannak

„A Tisza applikációját készítő Miroszlav Tokar Lengyelországban lehet? Csak azért jutott eszembe, mert a lengyel kormány mostanában nem adja ki az ukrán bűnözőket” – fogalmazott Menczer Tamás közösségi oldalán, utalva a Tisza Párt mobilalkalmazásával kapcsolatban felmerült adatbiztonsági problémákra.

Fotó: Facebook

A kommunikációs igazgató hozzátette, hogy az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit sem adják ki Németországnak, és felvetette: vajon Tokar is Lengyelországba menekült-e, hiszen eltűnése olyan, mintha nem is létezett volna.

Menczer Tamás szerint az ügy adatbiztonsági kérdéseket is felvet.

Esetleg a Tisza Pártból valaki elmondhatná, hogy hol van Tokar, és épp Ukrajnában ki olvasgatja 20 ezer ember adatait. Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, a telefonban vannak. Ne hagyd, hogy átverjenek!

Mint ismert, a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is.

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került. A magyar elhárítás és hírszerzés is folyamatosan vizsgálhatja a Tisza Párt applikációján keresztül kiszivárgott adatok ügyét.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: MW)