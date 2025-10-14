Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Menczer TamásTisza PártMiroslav Tokarapplikáció

Menczer Tamás: Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, a telefonban vannak

A Tisza Világ applikációját működtető ukrán férfi, Miroslav Tokar eltűnt, miközben több ezer magyar állampolgár adatai a világhálón lehetnek elérhetők – írja közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 8:35
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza applikációját készítő Miroszlav Tokar Lengyelországban lehet? Csak azért jutott eszembe, mert a lengyel kormány mostanában nem adja ki az ukrán bűnözőket” – fogalmazott Menczer Tamás közösségi oldalán, utalva a Tisza Párt mobilalkalmazásával kapcsolatban felmerült adatbiztonsági problémákra.

Fotó: Facebook

A kommunikációs igazgató hozzátette, hogy az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit sem adják ki Németországnak, és felvetette: vajon Tokar is Lengyelországba menekült-e, hiszen eltűnése olyan, mintha nem is létezett volna.

Menczer Tamás szerint az ügy adatbiztonsági kérdéseket is felvet. 

Esetleg a Tisza Pártból valaki elmondhatná, hogy hol van Tokar, és épp Ukrajnában ki olvasgatja 20 ezer ember adatait. Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, a telefonban vannak. Ne hagyd, hogy átverjenek!

Mint ismert, a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is. 

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került. A magyar elhárítás és hírszerzés is folyamatosan vizsgálhatja a Tisza Párt applikációján keresztül kiszivárgott adatok ügyét.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Tiszás adatszivárgás

Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak, de lelepleződtek

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu