Menczer Tamás: Zelenszkij elmondta, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb neki

„Az orosz földgáznak és kőolajnak nem a választáshoz van köze. Magyarország energiabiztonságához van köze. A szuverenitásunkhoz. Aki itt be akar avatkozni a választásba, az Zelenszkij, ezt a nyilatkozat is jól mutatja. Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb neki. Olyan, mint a tiszások. Összefogtak. Ők az ukrán kék-sárgát választották, de mi maradunk a magyar piros-fehér-zöldnél” – emelte ki Menczer Tamás.