Menczer Tamás: Zelenszkij elmondta, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb neki

Zelenszkij olyan, mint Kollár Kinga és Magyar Péter. Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb neki. Elvenné az orosz földgázt és kőolajat Magyarországtól. Ezzel a benzin és a rezsi ára is az égig nőne – hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 15:34
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
„Az orosz földgáznak és kőolajnak nem a választáshoz van köze. Magyarország energiabiztonságához van köze. A szuverenitásunkhoz. Aki itt be akar avatkozni a választásba, az Zelenszkij, ezt a nyilatkozat is jól mutatja. Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb neki. Olyan, mint a tiszások. Összefogtak. Ők az ukrán kék-sárgát választották, de mi maradunk a magyar piros-fehér-zöldnél” – emelte ki Menczer Tamás. 

Borítókép: Menczer Tamás 

 

