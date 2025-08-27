Magyar Pétert várják Zelenszkijék

Litvánia azt javasolja, hogy Magyarország megkerülésével kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával, feltéve, hogy azokat a 26 többi főváros jóváhagyja, írta a litván közszolgálati média. Így Litvánia megkerülné Magyarországot, s a terv szerint 2030-ig felvennék az unióba Ukrajnát. Ehhez pedig Magyar Péter pártjától érkezhet a segítség. Legalábbis ebben bíznak az ukránbarát háborúpárti országok.
A vilniusi kormány minden uniós tagállamhoz levelet intézett az EU külügyminisztereinek szeptember 1–2-i koppenhágai találkozója előtt, amelyben „részrehajlás nélküli, határozott lépésekre” szólította fel a tagországokat, írta a Zn.ua.
Litvánia szerint az EU-nak az ukrán csatlakozási kérelmet „valódivá és visszafordíthatatlanná” kell tennie.
Vilnius konkrét javaslata szerint a tárgyalásokat technikai szinten el lehetne kezdeni, amennyiben a 27 tagállamból 26 egyetért, és csak Magyarország nem. Az elképzelés szerint a hivatalos jóváhagyás Budapestről később is megérkezhetne – például kormányváltás vagy a magyar álláspont megváltozása után.
„Ahogy a feszültség Budapest és Kijev között ismét fellángol, egyre halványulnak a remények, hogy Magyarország visszavonja vétóját a tárgyalások megkezdésekor. Litvánia azonban kiutat követel a patthelyzetből” – írja a litván médium.
A levélben Litvánia 2030-at jelöli meg az ukrán csatlakozás céldátumaként, ami – szerintük – elősegítené a reformok ütemezését és a források tervezhetőségét.
Az Európai Bizottság nem osztja Litvánia optimizmusát. Paula Pinho, a bizottság szóvivője hangsúlyozta: a csatlakozási tárgyalások bármely fejezetének megnyitásához teljes egyhangúság szükséges. Az ukrán lap szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyíltan kijelentette: mindenáron meg akarja akadályozni Ukrajna EU-csatlakozását. Indoklása szerint az uniós forrásokat „az európai emberek jólétére” kell fordítani, nem pedig Ukrajna támogatására. Arról írnak: a magyar miniszterelnök nemrég szavazást is indított a témában, amelyben arról kérdezték a magyarokat, támogatják-e Ukrajna uniós csatlakozását. Ezen 95 százalék volt a nemek aránya.
Orbán Viktor számos alkalommal kijelentette, hogy Ukrajnának nem szabad csatlakoznia sem a NATO-hoz, sem az Európai Unióhoz. A Voks 2025 eredményei is azt mutatják, hogy a magyar emberek a kormányfő mellett vannak ebben a kérdésben is.
Brüsszel mindenáron keresztülvinné az ukrán projektet
Az Európai Bizottság elnöke azonban továbbra is rendületlenül támogatja Ukrajnát. Ursula von der Leyen kijelentette, hogy az Európai Unióhoz tartoznak az ukránok. Az Európai Bizottság elnöke kifejezte Brüsszel szilárd elkötelezettségét Ukrajna mellett. A közösségi médiában közzétett üzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt biztosította Brüsszel folyamatos támogatásáról, amely három pilléren nyugszik.
Dear @ZelenskyyUA, Europe will continue to stand firmly by your side.
For a just and lasting peace.
For a sovereign nation that shapes its own future.
Lapunk korábban arról is írt, hogy az Európai Tanács előkészületeiről jól értesült magas rangú EU-tisztviselő arról beszélt, hogy ugyan az EU-ban jelenleg hatályos bővítési eljárás szabályai szerint a csatlakozás felé vezető úton történő bármilyen előrelépéshez a tagállamok egyhangú támogatása szükséges, ennek ellenére Magyarország támogatása nélkül Ukrajna folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat informális szinten.
Weber szerint a közösségének tagja csak az lehet, aki feltétel nélkül beáll Kijev támogatása mögé. Ezen a „politikai vizsgán” a jövőbeni hatalom reményében a Tisza Párt és Magyar Péter is örömmel átment, sőt Ukrajna EU-tagságát a Tisza kormányprogramja is kiemelten kezeli.
