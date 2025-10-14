A végletekig lealázták Magyart

Bartus László Facebook: „A vég, amikor a Fidesz morális fölénybe kerül. (Ha Varga Juditot reaktiválják, vége a Magyar Péter nevű „képződménynek”)”
Bartus László Facebook: „A vég, amikor a Fidesz morális fölénybe kerül. (Ha Varga Juditot reaktiválják, vége a Magyar Péter nevű „képződménynek”)”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.