Már a budapestiek sem kíváncsiak a Tisza Pártra

Magyar Péter a Blaha Lujza téren indította el a nyugdíjasokat célzó kampányát. A Nemzet hangja névre hallgató „népszavazás”, ami ismét csak a nemzeti konzultációt másolja, tökéletes érdektelenségbe fulladt, így a tiszások már 12 óra előtt úgy döntöttek, hogy összepakolnak és elmennek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01.
Fotó: Csudai sándor
Miután a korábbi ígéretekkel ellentétben végül elmaradt a tiszás jelöltbemutató, mert nem találtak kompetens embereket, Magyar Péter egy újabb adatgyűjtő akcióba kezdett. Ennek keretében ma, kifejezetten csekély érdeklődés mellett, sajtótájékoztatót is tartott a budapesti Blaha Lujza téren, ahová odavezényelt néhány tiszás aktivistát, hogy a felvételeken ne egyedül álldogáljon – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

A politikai elemző hozzátette: Nagy Attila Tibor baloldali elemző kollégám ezzel összefüggésben érdekes beszámolót tett közzé, ugyanis ő délelőtt a helyszínen megtekintette mindezt. Leírta, hogy csupán egy-két ember ment oda a pulthoz, tehát rendkívül alacsony volt az érdeklődés.

Vélhetően azért, hogy ne készüljenek újabb kellemetlen fotók az üres pultokról, a tiszások már 12 óra előtt inkább úgy döntöttek, hogy összepakolnak és hazamennek  – zárta gondolatait Deák Dániel.

Mint korábban megírtuk, nyugdíjasokat célzó kampányt indított Magyar Péter a budapesti Blaha Lujza téren. Az Adócsökkentés feliratú pultjaiknál néhány tiszás aktivista szórólapozott és új telefonos applikációjukat reklámozták a szépkorúaknak. A Magyar Péter által közzétett videófelvétel tanúsága szerint sem voltak sokan kíváncsiak rájuk, a sajtótájékoztatón a kivezényelt néhány tucat Tisza-szigetesen kívül csak a sajtó részéről voltak jelen.

Borítókép: Nem kellettek senkinek a tiszás repianyagok (Fotó: Csudai Sándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

