Már Budapesten sem kiváncsiak Magyar Péterre és a Tisza Pártra

A Magyar Péter által közzétett videófelvétel tanúsága szerint sem voltak sokan kíváncsiak arra a tiszás peformanszra, amit szerdán, az idősek világnapjára időzítettek a Blahán: a sajtótájékoztatón a kivezényelt néhány tucat Tisza-szigetesen kívül csak a sajtó részéről voltak jelen. Pedig személyesen Magyar Péter indította el a második, Nemzet hangja névre hallgató „népszavazását”, ami ismét csak a nemzeti konzultációt másolja. A szintén öt kérdést felvonultató tiszás kezdeményezés második pontja szól a nyugdíjasoknak, járandóságaiak felemelését kilátásba helyezve, hogy ha úgy döntenek a válaszadók. Ígéretek ide vagy oda, később is csak alig néhányan álltak meg az Adócsökkentés feliratú pultok előtt.

Tisza-kampány a kampányban a Blahán (Fotó: Csudai Sándor)

Már régen kibukott a valódi énjük

A Tisza közeledése a nyugdíjasokhoz azért is visszás, mivel szépkorúakat becsmérlő, támadó kijelentésekből tele van a polc az ellenzéki párt részéről. Mint ismert, a zöldbáró Raskó György, Magyar Péter agrárszakértője jó egy évvel ezelőtt is úgy vélekedett a szépkorúakról, hogy a Tisza jár jól azzal, ha az idős korosztály tagjai közül akár százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók a következő választásokig.

„Majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat” – sértegette a nyugdíjasokat Magyar Péter egy kiszivárgott hangfelvételen, amelyen trágár szavakkal illette egy tavalyi tüntetésén résztvevőket. Mint ismert, a Tisza Párt elnöke azóta sem volt hajlandó bocsánatot kérni sértő megjegyzései miatt.

Az is jól ismert a nyugdíjasok körében, hogy a Tisza programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj eltörlésének gondolatával kacérkodott. Mindemellett az is egyértelmű, hogy a brüsszeli liberális fősodornak engedelmeskedve a Tisza Párt politikusai az idősek életében szinte nélkülözhetetlen rezsicsökkentést is eltörölnék.