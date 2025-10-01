Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

A nyugdíjasokat veszik célba Magyar Péterék, közben százezer idős ember haláláról fantáziálnak

Október 1-én, a nyugdíjasok világnapján nagy ígéretekkel, kampánnyal készül a Tisza párt, azonban Magyar Péterék a hatalomért akár az idős magyarok holttestén is átgázolnának. Nem csak a választási ígéretekből, de a szépkorúakat becsmérlő, támadó kijelentésekből is tele már a polc a Tisza pártnál.

Munkatársunktól
2025. 10. 01. 7:45
Kampányt, szórólapozást indított szerdán a Tisza párt, hogy meggyőzze a nyugdíjasokat, azonban Magyar péter és követői korábban nem nyájas nyugdíjemelési ígéretekkel halmozták el az időseket.

 

Van, aki szerint a halál nyereség

Szó szerint a magyar nyugdíjasok holttestén gázolnának keresztül a Tiszta párt követői azért, hogy Magyar Péter hatalomra juthasson. Raskó György, Magyar Péter agrárszakértője, zöldbáró még nagyjából egy évvel ezelőtt is úgy vélekedett a szépkorúakról, hogy a Tisza jár jól azzal, ha az idős korosztály tagjai közül akár százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók a következő választásokig. Nem történt meglepetés, amikor a bejegyzés ezután nem sokkal eltűnt, ám Raskó idősekről alkotott véleményét egy másik posztja is jól tükrözi. A Tisza elnökének feltétlen híve szerint a tipikus Fidesz-szavazó 65 évnél idősebb nő, maximum nyolc általánost végzett, falusi, alacsony a jövedelme és a nyugdíja.

Raskó véleménye sok követőre talál a tiszások soraiban, amit mi sem támaszt alá jobban, mint az a közösségi médiában terjedő bejegyzésről készült képernyőfotó, ami az egyik ellenzéki csoportban látható, és amin a mesterséges intelligencia felhasználásával azt számolták ki, hogy mennyi nyugdíjas fog meghalni a 2026-os választásokig. A bejegyzés készítője úgy vélte, hogy az idős emberek halála a Tisza Párt esélyeit javítja.

 

 

 

Magyar Péter az időseknek beszólt, a Gyurcsány-Bajnai tandemet feldícsérte

„Majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat” – sértegette a nyugdíjasokat Magyar Péter azon a hangfelvételen, amelyen trágár szavakkal illette egyvtavalyi tüntetésén résztvevőket. 

„…és jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim«” – hangzik el a felvételen akkori barátnőjétől, Vogel Evelintől, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy „vegyél magadnak újat”.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza Párt elnöke csak magyarázkodott, manipulált felvételeket emlegetett és nem volt hajlandó bocsánatot kérni a sértő megjegyzései miatt.

Érdekes párhuzam fedezhető fel, ugyanis a 2018-as választási verség után a Jobbik szállt bele a nyugdíjasokba. 2019 februárjában lapunk birtokába került egy hangfelvétel, amelyen Silhavy Máté, a Jobbik média-tanácsadója többek közt Z. Kárpát Dániellel, a Jobbik alelnökével beszélget arról, hogyan lehetne aktivizálni a Jobbik Facebook-kommentelőit.

A Tisza Párt elnöke arról is értekezett, hogy 2010-ben, amikor a szocialista-liberális Gyurcsány-Bajnai országlás véget ért, sokkal jobb volt a nyugdíjasok helyzete hazánkban a mainál. 

 

Tiszás „szakértők”: 13. havi nyugdíj nuku

Úgy tűnik, a látszat csal, amikor Magyar Péter a kamerák kereszttüzében a csillagokat is leígéri az égről a nyugdíjasok nagy részének és tisztelettel beszél az országot az elmúlt évtizedekben építő magyar idősekről. 

A Tisza Párt magukat szakértőnek nevező emberei korábban több becsmérlő kijelentést is megengedtek maguknak az idősekről, mindemellett a Tisza a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölné.

Erről értekezett a Tisza programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita, aki a 13. havi nyugdíj eltörlésének gondolatával kacérkodott a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán, gúnyosan kinevetve a kormány magyar nyugdíjasoknak sokat jelentő intézkedését. – Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit Brüsszel és egyes közgazdászok Magyarországon akarnak – fogalmazott.

Petschnig Mária Zita már egy korábbi rendezvényen is kifejtette, hogy miként vélekedik a 13. havi nyugdíjról. Leszögezte: jobb lenne, ha a 13. havi nyugdíj helyett 13. havi átlagnyugdíjat kapna minden nyugdíjas, vagyis az összes kifizetett nyugdíjat osztanák a nyugdíjasok számával. 

A balliberális közgazdász szerint ez azért lenne igazságosabb, mert a 13. havi nyugdíj nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez, ezért kellene átlagnyugdíjat kapnia a kisnyugdíjasoknak, a nagynyugdíjasok pedig úgysem tudnak mit kezdeni „az őrült nagy nyugdíjukkal”.

 

A rezsicsökkentés is elfolyna a Tiszával

Brüsszelnek alázatosan engedelmeskedve, a Tisza politikusai az idősek életében szinte nélkülözhetetlen rezsicsökkentést is eltörölnék, amely nélkül nagyon sok idős ember kerülne kilátástalan helyzetbe. Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő már alig várhatta, hogy első felszólalásában a rezsicsökkentés eltörlését követelje az EU parlamentjében. Magyar Péter kiválasztottja tavaly szeptember 23-án az Európai Parlament (EP) környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának ülésén azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, hogy miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését. Lakos Eszter, a Tisza Párt egy másik brüsszelita képviselője, tavaly október 1-jén meg is szavazta az EP energiaügyi szakbizottságában azt a dokumentumot, ami a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel. Magyar Péter és magyarországi uniós képviselői ismét a rezsicsökkentés ellen szavaztak Brüsszelben tavaly november 14-én.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

