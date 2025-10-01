A nyugdíjasokat veszik célba Magyar Péterék, közben százezer idős ember haláláról fantáziálnak

Kampányt, szórólapozást indított szerdán a Tisza párt, hogy meggyőzze a nyugdíjasokat, azonban Magyar péter és követői korábban nem nyájas nyugdíjemelési ígéretekkel halmozták el az időseket.

Van, aki szerint a halál nyereség

Szó szerint a magyar nyugdíjasok holttestén gázolnának keresztül a Tiszta párt követői azért, hogy Magyar Péter hatalomra juthasson. Raskó György, Magyar Péter agrárszakértője, zöldbáró még nagyjából egy évvel ezelőtt is úgy vélekedett a szépkorúakról, hogy a Tisza jár jól azzal, ha az idős korosztály tagjai közül akár százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók a következő választásokig. Nem történt meglepetés, amikor a bejegyzés ezután nem sokkal eltűnt, ám Raskó idősekről alkotott véleményét egy másik posztja is jól tükrözi. A Tisza elnökének feltétlen híve szerint a tipikus Fidesz-szavazó 65 évnél idősebb nő, maximum nyolc általánost végzett, falusi, alacsony a jövedelme és a nyugdíja.

Raskó véleménye sok követőre talál a tiszások soraiban, amit mi sem támaszt alá jobban, mint az a közösségi médiában terjedő bejegyzésről készült képernyőfotó, ami az egyik ellenzéki csoportban látható, és amin a mesterséges intelligencia felhasználásával azt számolták ki, hogy mennyi nyugdíjas fog meghalni a 2026-os választásokig. A bejegyzés készítője úgy vélte, hogy az idős emberek halála a Tisza Párt esélyeit javítja.

Magyar Péter az időseknek beszólt, a Gyurcsány-Bajnai tandemet feldícsérte

„Majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat” – sértegette a nyugdíjasokat Magyar Péter azon a hangfelvételen, amelyen trágár szavakkal illette egyvtavalyi tüntetésén résztvevőket.

„…és jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim«” – hangzik el a felvételen akkori barátnőjétől, Vogel Evelintől, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy „vegyél magadnak újat”.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza Párt elnöke csak magyarázkodott, manipulált felvételeket emlegetett és nem volt hajlandó bocsánatot kérni a sértő megjegyzései miatt.

Érdekes párhuzam fedezhető fel, ugyanis a 2018-as választási verség után a Jobbik szállt bele a nyugdíjasokba. 2019 februárjában lapunk birtokába került egy hangfelvétel, amelyen Silhavy Máté, a Jobbik média-tanácsadója többek közt Z. Kárpát Dániellel, a Jobbik alelnökével beszélget arról, hogyan lehetne aktivizálni a Jobbik Facebook-kommentelőit.