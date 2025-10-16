Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Orbán ViktorEU-csúcsbékemenet

Orbán Viktor elárulta, hogyan tud egyszerre két helyen jelen lenni + videó

Brüsszel nincs tekintettel a magyar nemzeti ünnepre.

Munkatársunktól
2025. 10. 16. 9:28
– Soha ilyen szerencsés vagy aktuális a névválasztása nem volt a békemenetnek, mint most. Sőt, nagyobb a baj, mert hiába magyarázom Brüsszelben most már évek óta, nem először fordul elő, hogy a nemzeti ünnep napjára teszik az EU-csúcsot, október 23-ára – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. 

A kormányfő elárulta, miután az EU-csúcs már hamarabb megkezdődik, mint hogy ő odaérne, a megérkezéséig a magyar álláspont képviseletét rábízza valakire.

Kénytelen vagyok írásban is elküldeni a magyar álláspontot ezekben a kérdésekben és a vitára pedig felkérjük majd valószínűleg a szlovákokat, Fico miniszterelnök urat, hogy amíg meg nem érkezem, addig a magyar álláspontot folyamatosan képviselje

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy sűrű nap lesz, de nem lehetetlen.


