Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Boros Bánk LeventeHarcosok órájaNézőpont Intézet

Manfred Webernek szüksége van egy bábra, akivel átvehetné a hatalmat a magyar nép felett + videó

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatójával beszélgetett Németh Balázs.

Munkatársunktól
2025. 10. 16. 8:13
Ha megnézzük a különböző híreket Magyar Péterrel kapcsolatban, azt látjuk, hogy folyamatosan másol, nulla politikai innováció van a pártban. Hány olyan felvételt láttunk, hogy ugyanazok az arcok köszöntek vissza, és pont az vádolja a kormányt buszoztatással, akinek a rendezvényein mindig az a néhány fix ember vesz részt – reagált Boros Bánk Levente a Tisza Párt elnökének azon vádjára, mely szerint a Békemenetre busszal hozzák fel az embereket Budapestre.

Boros Bánk Levente: Csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni (Forrás: Képeryőfotó / YouTube)

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója hozzátette:

 a békemenet egy országos rendezvény, számtalan kormánypárti szavazó az ország másik végéből is hajlandó eljönni Budapestre, hogy kiálljon a kormány mellett.

Megjegyezte, Magyar Péter gyorsan belesimult abba a balliberális környezetbe, hogy nem érti a népet. 

Tipikus belbudai nézőpont, a régi SZDSZ-es mentalitás. Pedig Magyar Péternek látnia kellett belülről is, hogy ez a társaság, akik a békemeneten részt vesznek, nem érdek alapú közösség. 

– fűzte hozzá. 

Felidézte, a második Orbán kormány idején szervezett első békemenetkor megtelt az Andrássy út, és mindenki meghökkent, amikor a nemzetközi sajtóban is megjelentek az erről készült fotók. – Az nem úgy néz ki, hogy Orbán Viktor bujkál az emberek elől és mindenki Magyar Péterre kíváncsi – mondta.

Boros Bánk Levente szerint Manfred Webernek szüksége van egy bábra, akivel átvehetné a hatalmat a magyar nép felett.

– Régi gyakorlata, hogy ha valami vaj van a füle mögött, akkor előre menekül és elmagyarázza, kinek a hibája épp – reagált a szakértő Magyar Péter azon állítására, hogy a Fidesz akadályozza, hogy a Tisza Párt buszokat bérelhessen a saját október 23-i redezvényére. – Ez kicsit már kezd unalmas lenni, látjuk, hogy szenved a pártépítéssel, folyamatosan lebukik a hazugságaival, kicsit sárga, kicsit savanyú, de ez a magyar baloldal – mondta.

Varga Judit visszatéréséről az elemző elmondta, amikor már Török Gábornak kell elmagyaráznia, hogy ez egy rossz ötlet, hogy Varga Judit szerepet vállaljon a választásokig, akkor ott egészen biztos, hogy pánik van. – Félnek tőle. Addig jó volt Varga Judit Magyar Péternek, amíg zsarolni lehetett valamivel. Most fordult a kocka, ő fél tőle. Biztos számtalan olyan története van Varga Juditnak, ami miatt fél a volt feleségétől a Tisza Párt elnöke. Varga Judit Magyar Péter achillese – emlékeztetett Boros Bánk Levente. 

Csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni

A tiszás jelöltek bemutatásának elhalasztásáról megjegyzik, Magyar Péter személyes sértettségből mindenkibe belegázol, aki kérdést tesz neki fel jobb vagy akár baloldalról. – Ez nem a hosszútávú politikai siker kulcsa, hogy mindenkibe beleköt. Politikailag szűz embereket találni, nem egyszerű. Szétnézett, és ha talált valakit, arról kiderült, hogy már van politikai múltja. Nem véletlenül ideges, addig, amíg a Fidesz professzionális politikai pártként a jövőre is gondolva építkezett, addig ő nem talál jelölteket. Arra ugyanis nem alapozhat, hogy mindenhol ő beszélhet a sajátjai helyett. Ha régi ballibsiket indít, az hibalehetőséget jelent majd neki. Az egy nagyon drámai helyzet lehet számára, hogy nincs 106 olyan embere, aki konyít valamit a politikához – fejtette ki.

Boros Bánk Levente szerint, ha szétnézünk bármelyik kormányt támogató közösségben, azt látni, hogy pozitív, közösségépítő légkör van. – Legyen az a DPK rendezvénye, vagy a CÖF fóruma, egy baráti közegben vagyunk, ahol bárkire rámutatnánk, biztos, hogy sokkal jobb jelölt vagy aktivista lenne, mint akik Magyar Péter mögött állnak. Ők valamit le akarnak rombolni, akik pedig a mi közösségünk tagjai, azok valamiért fognak össze, ezt hívjuk Magyarországnak, magyar nemzetnek – mondta, majd kiemelte:

Negatív programmal lehet ugyan politikai tőkét kovácsolni, de csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni.

 

Borítókép: Boros Bánk Levente (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

