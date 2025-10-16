Manfred Webernek szüksége van egy bábra, akivel átvehetné a hatalmat a magyar nép felett + videó

Ha megnézzük a különböző híreket Magyar Péterrel kapcsolatban, azt látjuk, hogy folyamatosan másol, nulla politikai innováció van a pártban. Hány olyan felvételt láttunk, hogy ugyanazok az arcok köszöntek vissza, és pont az vádolja a kormányt buszoztatással, akinek a rendezvényein mindig az a néhány fix ember vesz részt – reagált Boros Bánk Levente a Tisza Párt elnökének azon vádjára, mely szerint a Békemenetre busszal hozzák fel az embereket Budapestre.

Boros Bánk Levente: Csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni (Forrás: Képeryőfotó / YouTube)

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója hozzátette:

a békemenet egy országos rendezvény, számtalan kormánypárti szavazó az ország másik végéből is hajlandó eljönni Budapestre, hogy kiálljon a kormány mellett.

Megjegyezte, Magyar Péter gyorsan belesimult abba a balliberális környezetbe, hogy nem érti a népet.

Tipikus belbudai nézőpont, a régi SZDSZ-es mentalitás. Pedig Magyar Péternek látnia kellett belülről is, hogy ez a társaság, akik a békemeneten részt vesznek, nem érdek alapú közösség.

– fűzte hozzá.

Felidézte, a második Orbán kormány idején szervezett első békemenetkor megtelt az Andrássy út, és mindenki meghökkent, amikor a nemzetközi sajtóban is megjelentek az erről készült fotók. – Az nem úgy néz ki, hogy Orbán Viktor bujkál az emberek elől és mindenki Magyar Péterre kíváncsi – mondta.

Boros Bánk Levente szerint Manfred Webernek szüksége van egy bábra, akivel átvehetné a hatalmat a magyar nép felett.

– Régi gyakorlata, hogy ha valami vaj van a füle mögött, akkor előre menekül és elmagyarázza, kinek a hibája épp – reagált a szakértő Magyar Péter azon állítására, hogy a Fidesz akadályozza, hogy a Tisza Párt buszokat bérelhessen a saját október 23-i redezvényére. – Ez kicsit már kezd unalmas lenni, látjuk, hogy szenved a pártépítéssel, folyamatosan lebukik a hazugságaival, kicsit sárga, kicsit savanyú, de ez a magyar baloldal – mondta.

Varga Judit visszatéréséről az elemző elmondta, amikor már Török Gábornak kell elmagyaráznia, hogy ez egy rossz ötlet, hogy Varga Judit szerepet vállaljon a választásokig, akkor ott egészen biztos, hogy pánik van. – Félnek tőle. Addig jó volt Varga Judit Magyar Péternek, amíg zsarolni lehetett valamivel. Most fordult a kocka, ő fél tőle. Biztos számtalan olyan története van Varga Juditnak, ami miatt fél a volt feleségétől a Tisza Párt elnöke. Varga Judit Magyar Péter achillese – emlékeztetett Boros Bánk Levente.