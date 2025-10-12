Orbán Viktorbékemenetbeszéd

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a békemenettel kapcsolatban

Rendkívüli jelentőségű megmozdulásra lehet számítani október 23-án.

2025. 10. 12. 19:20
Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért és a fiaink sem fognak. Október 23-án békemenet – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Messenger alkalmazásban küldött hírlevelében. Mint a kormányfő emlékeztetett, gyülekező 9 órától az Elvis Presley téren. – Velem tartasz? – kérdezte.

Mint arról lapunk cikkezett, a békemenet idén az állami ünnepséghez kapcsolódik, és a résztvevők számára a központi program a Kossuth téren lesz. Ahogy azt Kovács Zoltán államtitkár és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bejelentette, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott hivatalos állami ünnepség fő helyszíne a Kossuth Lajos tér lesz, ahol

Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet 13 órától.

Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke korábban arról beszélt, hogy céljuk magasba tartani a békemenet lámpását, ami reményeik szerint egész Európát megvilágítja. Leszögezte: akik velük tartanak, azok bizonyítják, hogy a keresztény és nemzeti értékeket továbbra is megőrzik. – Veszélyes időket élünk – tette hozzá.

A CÖF–CÖKA elnöke reméli, hogy a patrióták hamarosan győzedelmeskedni fognak és rendbe teszik a roskadozó Európát. Jelezte, hogy a békemeneten fejet hajtanak az 1956-os forradalom mártírjai előtt is.

Békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)

 

Orbán Viktor a józan hang

Lapunk publicistája, Bayer Zsolt elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk.

Európa vezetői szinte mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök

– fogalmazott.

Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek és az Európai Parlamentnek, hogy köztörvényes bűnözök mentelmi jogát is képesek fenntartani. Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen – vélekedett.

 

A tét a magyar függetlenség

Fricz Tamás, a CÖF–CÖKA-kuratórium tagja elmondta, hogy a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország jövője szempontjából. Szerinte a tét, hogy Magyarország magyar marad-e vagy Brüsszelnek egy gyarmata lesz.

Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése. Ez a tét

– szögezte le a politológus.

Mint jelezte, az EU-nak úgy akar tagja maradni hazánk, hogy önállóan dönthessünk a fontos kérdésekben, azonban a Tisza Párt a brüsszeli elvárásokat akarná Magyarországra erőltetni. Megjegyezte, hogy a békemenet sok segítséget adhat ahhoz, hogy a sorsdöntő választást a jobboldal meg tudja nyerni.

Stefka István elmondta, hogy példátlan, ami most történik hazánkban, majd szintén párhuzamot vont a 2012-es első békemenettel.

Sajnos labancok mindig voltak, akik hajlandóak kiszolgálni egy idegen nagyhatalmat

– fogalmazott az újságíró.

Felidézte, hogy mindenkit megdöbbentett az első békemenet, amelyen több százezren vettek részt. Ez pedig bizonyította, hogy a magyarok többsége békeszerető, ezt a közösséget pedig meg kell védeni.

 

A szeretet és a gyűlölet mérettetik meg

Bencsik András szót ejtett arról, hogy a közösségi média elterjedésével megjelentek azok, akik verbális lincselésben élik ki magukat. Arra azonban eddig nem gondoltak, hogy ez a lincselő tömeg rendszerbe szerveződik.

A békemenetnek különleges jelentősége van, mert a gyűlölet hadseregével szemben a szeretet hadseregét kell kiállítani

– tette hozzá a Demokrata főszerkesztője, majd arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a békemeneten.

Borítókép: Hagyományosan Orbán Viktor beszéde zárja a békemeneteket (Forrás: Facebook)

