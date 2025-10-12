Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a békemenettel kapcsolatban

Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért és a fiaink sem fognak. Október 23-án békemenet – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Messenger alkalmazásban küldött hírlevelében. Mint a kormányfő emlékeztetett, gyülekező 9 órától az Elvis Presley téren. – Velem tartasz? – kérdezte.

Mint arról lapunk cikkezett, a békemenet idén az állami ünnepséghez kapcsolódik, és a résztvevők számára a központi program a Kossuth téren lesz. Ahogy azt Kovács Zoltán államtitkár és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bejelentette, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott hivatalos állami ünnepség fő helyszíne a Kossuth Lajos tér lesz, ahol

Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet 13 órától.

Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke korábban arról beszélt, hogy céljuk magasba tartani a békemenet lámpását, ami reményeik szerint egész Európát megvilágítja. Leszögezte: akik velük tartanak, azok bizonyítják, hogy a keresztény és nemzeti értékeket továbbra is megőrzik. – Veszélyes időket élünk – tette hozzá.

A CÖF–CÖKA elnöke reméli, hogy a patrióták hamarosan győzedelmeskedni fognak és rendbe teszik a roskadozó Európát. Jelezte, hogy a békemeneten fejet hajtanak az 1956-os forradalom mártírjai előtt is.

Békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)

Orbán Viktor a józan hang

Lapunk publicistája, Bayer Zsolt elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk.

Európa vezetői szinte mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök

– fogalmazott.

Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek és az Európai Parlamentnek, hogy köztörvényes bűnözök mentelmi jogát is képesek fenntartani. Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen – vélekedett.

A tét a magyar függetlenség

Fricz Tamás, a CÖF–CÖKA-kuratórium tagja elmondta, hogy a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország jövője szempontjából. Szerinte a tét, hogy Magyarország magyar marad-e vagy Brüsszelnek egy gyarmata lesz.

Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése. Ez a tét

– szögezte le a politológus.