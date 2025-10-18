kisgyermekes családTisza PártBudai GyulaMagyar Péter

Tiszás szimpatizánsok félemlítettek meg egy kisgyermekes családot, nyomoz a rendőrség

Egyelőre még nincs gyanúsítottja annak a garázdaság miatt indult eljárásnak, amiben Budai Gyula tett feljelentést a rendőrségen – ez derül ki a legfőbb ügyész tájékoztatásából. A miniszteri biztos feljelentésében leírta, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai akasztással fenyegették az M1 riporterét, illetve megfélemlítettek egy kisgyermekes családot. Az esetről felvétel is készült, azon pedig a tiszások mellett Magyar Péter videósa is beazonosítható.

2025. 10. 18. 11:04
Jelenleg felderítési szakban van, azaz nincs gyanúsítottja annak a garázdaság gyanújával a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elrendelt nyomozásnak, ami azután indult, hogy Budai Gyula feljelentést tett a tiszás szimpatizánsok agresszív viselkedése miatt – ezt a következtetést lehet levonni Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budainak adott írásbeli válaszából.

Magyar Péter és a tiszások furcsa „szeretetországot” építenének. Fotó: Hatlaczi Balázs

A feljelentés előzménye, hogy Tisza-szimpatizánsok hetekkel ezelőtt Kötcsén megfenyegették a közmédia stábját, Császár Attila riportert és kollégáit. Egy csoport később odáig ment, hogy akasztással is elkezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes család vette védelmébe, akik számon kérték a hőbörgő tiszásokon a stílust, amit a falu lakóinak, köztük gyerekeknek is végig kellett hallgatniuk. A Tisza-szimpatizánsok ezek után belekötöttek a kisgyermekes családba. 

Budai Gyula már az eset után megígérte, hogy feljelentést fog tenni, amit pár napra rá meg is tett A miniszteri biztos feljelentésében kiemelte, hogy a kisgyermekes családot (köztük a három gyermeket) körbeállták a tiszások és „elkezdték provokatív, kötekedő magatartással megfélemlíteni“.

A nyilvánosságra került videón több tiszás szimpatizáns mellett jól beazonosítható Magyar Péter videósa, Ország Kornél – áll a feljelentésben, amiben Budai azt is leírta, hogy a tiszások magatartása alkalmas volt arra, hogy mind a felnőttekben, mind a gyerekekben félelmet és riadalmat keltsenek.


