Feljelentést tesz Budai Gyula a Kötcsén történt tiszás agresszió miatt + videó

Elszabadultak az indulatok a Tisza Párt vasárnapi, kötcsei rendezvényén: akasztással fenyegették az MTVA munkatársát. A stábot a helyszínen a védelmébe vette egy, a településen élő édesanya. A gyermekét a kezében tartó nő azonban a párt szimpatizánsainak célkeresztjébe került, végül a férje sietett a segítségére.

Budai Gyula országgyűlési képviselő közölte, hogy csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tesz feljelentést a Kötcsén történt akasztásra történő felhívás és a helyi háromgyermekes családot ért támadás miatt. A politikus a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyilvánosságra került videón két személy jól beazonosítható, az egyikük Magyar Péter videósa.