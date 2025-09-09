MTVAMandinerRuszin-Szendi RomuluszTisza Párttisza pártikötcseiszimpatizánsBudai GyulaagresszióMagyar Péter

Feljelentést tesz Budai Gyula a Kötcsén történt tiszás agresszió miatt + videó

A miniszterelnök a közösségi oldalán így reagált: „Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!”

Magyar Nemzet
Forrás: HÍRTV2025. 09. 09. 16:14
Forrás: HÍRTV
Elszabadultak az indulatok a Tisza Párt vasárnapi, kötcsei rendezvényén: akasztással fenyegették az MTVA munkatársát. A stábot a helyszínen a védelmébe vette egy, a településen élő édesanya. A gyermekét a kezében tartó nő azonban a párt szimpatizánsainak célkeresztjébe került, végül a férje sietett a segítségére.

Budai Gyula országgyűlési képviselő közölte, hogy csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tesz feljelentést a Kötcsén történt akasztásra történő felhívás és a helyi háromgyermekes családot ért támadás miatt. A politikus a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyilvánosságra került videón két személy jól beazonosítható, az egyikük Magyar Péter videósa.

A Tisza szimpatizánsai mellett a párt emberei is elveszítették a kontrollt vasárnap Kötcsén. A bukott tábornok, Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner riporterét kezdte lökdösni, később Magyar Péter embere azonban letagadta ezt a tettét.

