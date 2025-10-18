Magyar Péter szupersztár – Tényleg a Messiásnak nézik hívei

– Biztos láttad a Jézus Krisztus szupersztár című filmet, és ahogy itt jön be, most már egyre többször a városba, és jönnek mögötte, tudod, tolószéktől kezdve bottal, csecsemővel, mindennel, a Jesus Christban van ez a Virágvasárnap, „would you fight for me”, tudod, énekli a tömeg, és

állandóan ez jut eszembe mostanában, ahogy megérkezik Magyar Péter

– derül ki abból a videóból, amelyen Kéri László egy rádióműsorban arról elmélkedeik, hogy számára a Tisza elnöke olyan mint Jézus, fórumai pedig Jézus Krisztus virágvasárnapi, jeruzsálemi bevonulását idézik.

Nem ez az első alkalom, hogy Magyar Péter híve elveszítik a kapcsolatot a valósággal, korábban egy nő esett transzba, és üvöltve könyörgött az ég felé Magyar Péterért.

Az emberek éhen fognak halni! Uram Jézus, segíts! Dicsőséges Isten, kérem, hogy Péter legyen!

– hangzik a felvételen, amiben az is kiderül, a nő igazán nem is tudta megmondani, milyen Péterről beszélt.

De, miért is lepődnénk meg azon, hogy a Tisza elnökének támogatói valami szekta tagjának képzelik magukat, amikor