JézusszektafanatizmusKéri LászlóMagyar Péter

Magyar Péter szupersztár – Tényleg a Messiásnak nézik hívei

Újabb szintet lépet a tiszás fanatizmus, Magyar Péter egyik legfőbb támogatója, Kéri László a pártelnököt Jézushoz hasonlítja – látható azon a videón, amit Bohár Dániel riporter tett közzé.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 8:45
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Biztos láttad a Jézus Krisztus szupersztár című filmet, és ahogy itt jön be, most már egyre többször a városba, és jönnek mögötte, tudod, tolószéktől kezdve bottal, csecsemővel, mindennel, a Jesus Christban van ez a Virágvasárnap, „would you fight for me”, tudod, énekli a tömeg, és 

állandóan ez jut eszembe mostanában, ahogy megérkezik Magyar Péter 

– derül ki abból a videóból, amelyen Kéri László egy rádióműsorban arról elmélkedeik, hogy számára a Tisza elnöke olyan mint Jézus, fórumai pedig  Jézus Krisztus virágvasárnapi, jeruzsálemi bevonulását idézik.

Nem ez az első alkalom, hogy Magyar Péter híve elveszítik a kapcsolatot a valósággal, korábban egy nő esett transzba, és üvöltve könyörgött az ég felé Magyar Péterért.

Az emberek éhen fognak halni! Uram Jézus, segíts! Dicsőséges Isten, kérem, hogy Péter legyen! 

– hangzik a felvételen, amiben az is kiderül, a nő igazán nem is tudta megmondani, milyen Péterről beszélt.

De, miért is lepődnénk meg azon, hogy a Tisza elnökének támogatói valami szekta tagjának képzelik magukat, amikor 

Magyar Péter is hasonlította már saját magát Jézushoz. 

