Visszavonult a brazilok csillaga, döbbenetes ok áll mögötte

Noha még két évig szerződése volt a brazil Sao Paulo labdarúgócsapatával, mégis bejelentette visszavonulását a brazil középpályás, Oscar. A 34 éves játékos most a klubbal tárgyal a békés úton történő válásról a Globo információja szerint, a 48-szoros brazil válogatott játékos ezután minden bizonnyal a közösségi médiában fogja bejelenteni a visszavonulását.

A brazilok középpályása, Oscar minden bizonnyal utolsó alkalommal a Sao Paulo színeiben (Fotó: TheNews2/NurPhoto)

Miért vonult vissza Oscar?

A 34 éves labdarúgó legutóbb még július 20-án, a Corinthias ellen 2-0-ra megnyert meccsen kezdett a Sao Paulo színeiben, de a 16. percben megsérült, ezért le kellett cserélni. Azóta viszont egészségügyi állapota drasztikusan romlott. 2025 nyarán csigolyatörés, majd ősszel a vádlija miatt hagyott ki több hónapot.

Majd jött a november, amikor szobakerékpáron végzett terheléses vizsgálat során elvesztette az eszméletét. Ezután egyből kórházba szállították, ahol az állapotát stabilizálták, de az intenzív osztályon kezelték, ugyanis augusztusban enyhe szívritmuszavarokat észleltek csigolyatörésből való felépülése során, ezért már ekkor veszélyben volt a pályafutása.

Oscar mára már elhagyta a kórházat, azonban az orvosok diagnózisa szerint a futballista szervezete már nem tudja megfelelően ellátni vérrel a testét, ez vezetett korábban az ájuláshoz is. Oscar belátta, hogy ilyen állapotban képtelen folytatni az aktív pályafutását.

A Premier League-ben robbant be, majd a még több pénzt választotta

Oscar pályafutása a Sao Paulóban kezdődött, nagy figyelmet viszont akkor kapott, amikor 2012-ben az angol Chelsea leigazolta őt 32 millió euróért. A középpályás öt idényt töltött a londoni csapatnál, 2015-ben és 2017-ben is angol bajnok lett, míg 2013-ban az Európa-ligát nyerte meg. Oscar az utolsó, 2016/17-es idényig alapembere volt a Chelsea-nek, legsikeresebb évada a 2015/16-os volt, amikor 40 meccsen nyolc gólt és öt gólpasszt jegyzett.

Nagy meglepetésre 2016 decemberében a kínai Shanghai SIPG (mai nevén Shanghai Port FC) hatvanmillió eurót fizetett a játékosnak, remélve, hogy Oscar lesz a feltörekvő kínai futball arca. A játékos elképesztő, évi 24 millió eurós fizetést kapott, ami abban az időben a világ egyik legmagasabb labdarúgó-fizetésének számított. Akkoriban mindenki kritizálta Európa egyik legígéretesebb támadó középpályásának lépését. Oscar természetesen kimagaslott a gyenge kínai bajnokságból, 2018-ban 18, míg 2024-ben 21 gólpasszt osztott ki. 2025-ben azonban visszatért nevelőklubjához, a Sao Paulóhoz. Egyes hírek szerint Oscar távozásának egyik fő oka a Kínai Labdarúgó-szövetség által bevezetett bérsapka lehet, amely a külföldi játékosok éves fizetését hárommillió euróban maximalizálta.