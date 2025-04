A Liverpool magyar „csodagyereke” gólt lőtt az angol válogatottban – lemarad az MLSZ?

„A Liverpool 15 éves csodagyereke Cristiano Ronaldo és Kylian Mbappé nyomdokába lép” – írták az anfieldwatch.co.uk oldalon, amely a Szoboszlai Dominik klubját érintő hírekre specializálódott, gyakran hivatkozott forrás. Egy magyar futballistáról van szó a cikkben, amely azért született, mert Farkas Erik helyet kapott az angol U16-os válogatott keretében a tradicionális, utánpótlás-válogatottaknak rendezett tornán, a Montaigu-kupán Franciaországban.

Farkas Erik, amikor aláírt a Liverpool csapatához. Fotó: Instagram/ Farkas Erik

Farkas Erik az első meccsen, Japán ellen még a kispadon ragadt, mert gyógyulóban volt egy betegség miatt, de utána három meccsen szerepelt a tornán, amelyen korábban az angol cikk szerint Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé és Thierry Henry is játszott korábban, ezért is lépett az ő nyomdokukba a magyar tehetség.

Farkas Erik tegnap pedig a franciák B csapatának számító, de egy évvel idősebb, U17-es játékosokból álló együttes elleni helyosztón megszerezte az első gólját is angol színekben. Kezdőként 50 percet játszott, az angolok 3-1-re győztek, és a hetedik helyen végeztek.

Lemarad az MLSZ a Liverpool magyar tehetségéről?

Amint azt az említett angol cikk is megemlíti, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is nagy erőket mozgósított Farkas Erik megszerzéséért. Az elmúlt hónapokban nemcsak az angolok, hanem az MLSZ szakemberei is többször meglátogatták az Angliában élő fiatalt, hogy meggyőzzék arról, játsszon a magyar utánpótlás-válogatottakban, de a Liverpool tehetsége most az angolok meghívóját fogadta el.

Ez nem zárja ki azt, hogy később a magyar korosztályos válogatottakban is pályára lépjen, azt pedig főleg nem, hogy hosszabb távon is a magyar színeket válassza. A legfrissebb példa erre Dárdai Bence esete, aki még tavaly ősszel is német utánpótlás-válogatott volt, márciusban viszont már a magyar nemzeti csapat mellett kötelezte el magát.

Kicsoda Farkas Erik?

Farkas Erik 2021-ben került a Liverpool akadémiájára, ahol a bátyja, Patrik is játszott, ő jelenleg már a Blackburn Roversnél futballozik, és a magyar U19-es válogatott tagja.