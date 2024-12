Nem Szoboszlai a Liverpool egyetlen magyarja, a tehetség angol válogatott lesz + videó

„Akadémiánk tizenöt éves magyar tehetsége, Farkas Erik Leo meghívót kapott az angol U16-os válogatottba!” – tudatta ma a Liverpool csapatát, így a Szoboszlai Dominiket érintő hírekben is naprakész PoolBarátok Facebook-odala, amely gratulált a fiatal tehetségnek. Az oldal arról is beszámolt, hogy az angol korosztályos válogatott Hollandia 16 éven aluli fiataljaival csap össze két felkészülési meccsen most decemberben, Farkas Erik játéka ugyanakkor kisebb bokasérülése miatt kérdéses.

Farkas Erik is ott van az angol válogatott keretében, de a nevét elrontották… Fotó: Instagram/england_youth

Farkas Eriket kiemelt tehetségként tartják számon Kirkbyben, a Liverpool edzőközpontjában, a középpályán szerepel, többnyire támadó középpályásként. Dinamikusan fejlődő, technikás támadójátékos, és idén meglehetősen gólerős az U15-ös csapatban, az angol szövetség nem véletlenül figyelt fel rá, de európai klubok is figyelik – írja a PoolBarátok.

Farkas Erik még 11 éves korában, bátyjával, Patrikkal került Kirkbybe. A most 18 éves Farkas Patrik már a Blackburnben szerepel, idén augusztusban kapta meg első profi szerződését. Ő korosztályos magyar utánpótlás-válogatott, bár idén ősszel nem kapott behívót. S bár Farkas Eriket most az angol U16-os válogatottba hívták meg, de természetesen az elkövetkező években a magyar válogatottban is szerepelhet – Szoboszlai Dominik mellett is.