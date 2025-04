Létezik, hogy a Liverpool megalázza az egyik legszimpatikusabb játékosát?

Gyakorlatilag már csak idő kérdése, hogy a Liverpool idén angol bajnok legyen. Erre legkorábban szerdán kerülhet sor, amennyiben a Premier League-ben második helyezett Arsenal kikap hazai pályán a Crystal Palace ellen. Ha ez nem történik meg, akkor Szoboszlai Dominikék vasárnap hazai pályán, az Anfielden biztosíthatnák be az aranyérmüket a Tottenham legyőzésével.

Federico Chiesa gólt lőtt a Ligakupa-döntőben, de a Liverpool edzője azóta sem számol vele. Fotó: Henry Nicholls/AFP

Emiatt is cikkeznek arról Angliában, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, ki jogosult az aranyéremre a Liverpool játékosai közül, és ki nem az. Merthogy utóbbiakból is akadnak néhányan Szoboszlai társai között, az élükön pedig az Európa-bajnok Federico Chiesa áll. Hiába tagja ugyanis valaki a bajnokcsapatnak, hiába játszott is az idényben, ez a tény önmagában még nem garantálja az aranyérmet.

A sportbible.com cikke szerint az elmúlt években az volt a szokás, hogy legalább öt bajnokin pályára kellett lépni az idényben ahhoz, hogy a bajnokcsapat játékosai alanyi jogon aranyérmet kaphassanak.

Itt van a kutya elásva: a Liverpool jelenlegi keretében három olyan futballista akad, aki ugyan pályára lépett a Premier League-ben ebben az idényben, de nincs még meg az öt meccse. Federico Chiesa, Vitezslav Jaros és Jayden Danns jár ebben a cipőben.

Utóbbi kettő, a harmadik számú cseh kapus és a 19 éves támadó esélye ebből a szempontból már elenyésző, hiszen nekik mindössze egy pályára lépésük volt eddig, s ugyan van még hátra öt mérkőzés az idényből, az eddigiek alapján meglepő lenne, ha ezeken négyszer is lehetőséget kapnának. Chiesa esete más, neki egyetlen bevetés hiányzik csak, mivel eddig négy Premier League-mérkőzésen küldte őt pályára Arne Slot.

Mivel magyarázza Arne Slot Federico Chiesa mellőzését?

Felvetődik a kérdés, hogy az olasz Európa-bajnok, aki tavaly nyáron a Juventustól érkezett, miért játszott ilyen keveset. Ennek fő oka, hogy Chiesa az ősz nagy részében sérülésekkel és állóképességbeli lemaradással küszködött, miközben nélküle szárnyalt a csapat, kialakult Slot bizalmi köre az öltözőben, amiből Chiesa óhatatlanul kimaradt. És persze az sem segítette a dolgát, hogy elsősorban jobbszélső támadóként a riválisa Mohamed Szalah, akinek 33 bajnokin 27 gólja van az PL-idényben…

Tavaly decemberben, amikor Chiesa már teljes értékű edzésmunkát végzett, Slot így reagált az ő játékát hiányoló újságírói kérdésre: – Federico sérült volt, emiatt nehezen indult neki az idény, így nem igazán lehetett Szalah helyettese. Most a legjobb dolog, ami történhet, hogy Szalah fitt marad, és továbbra is hozza a számokat.

Federico Chiesa kevés lehetőséget kapott Arne Slot edzőtől. Fotó: Henry Nicholls/AFP

A holland edző bővebben azzal magyarázta Chiesa helyzetét, hogy ha a Liverpool hetente két meccset játszik, ami sokáig így volt, akkor másnap a kezdőjátékosok regenerálnak, a következő mérkőzés előtti napon pedig csak átmozgató edzést tartanak. Így az alapemberek keveset edzenek együtt érdemben a perememberekkel, ami az idény közben megnehezíti az olyan hiányosságok pótlását, ami a kései leigazolása miatt a nyári felkészülést kihagyó Chiesa esetében fennállt.

Amikor kapott rá esélyt, bizonyított az olasz Európa-bajnok

Chiesa a Premier League-ben az eddigi négy meccsén összesen játszott mindössze 33 percet, ami még hangsúlyosabban megmutatja, Slot mennyire nem számolt vele. Az olasz a többi sorozatban neki jutó szintén nem túl sok időben azért igyekezett bizonyítani: a BL-ben 107 perc alatt volt egy gólpassza, az FA-kupában 135 perc alatt egy gólja, a Ligakupában pedig 120 perc alatt egy-egy gólja és gólpassza. Ezek azért nem rossz számok az időhöz viszonyítva.

Sokan úgy gondolták, hogy a Newcastle United ellen elveszített márciusi Ligakupa-döntő fordulatot hozhat Chiesa liverpooli helyzetébe. Azon a mérkőzésen 2-0-s hátránynál állt be a 74. percben, és nemcsak visszahozta a reményt a szépítő góljával, hanem egyértelműen lendületet vitt a Liverpool játékába, amit a számok is alátámasztottak.

Federico Chiesa gólja a Newcastle elleni döntőben:

Ennek ellenére Slot azóta is egyetlen meccsen, mindösszesen nyolc percet adott neki, április elején a Fulham elleni bajnokin küldte be, amikor égett a ház, és 3-2-es vereség lett a vége.

Ő a Liverpool egyik legszimpatikusabb futballistája

Mindezt Chiesa nagyvonalúan viseli, nem ad méltatlankodó nyilatkozatokat, pedig megtehetné, hisz az olasz válogatott keretéből is kikerült a kevés játéklehetőség miatt. Ezzel együtt is süt róla, mekkora megtiszteltetésnek veszi, hogy a Liverpool tagja lehet, pedig más az ő helyében, Európa-bajnokként, számottevő pályafutással a háta mögött már verné a tamtamot.

Chiesa viszont nem ezt teszi, hanem ezt mondja:

A Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, egy hihetetlen szurkolótáborral. Amikor csak az Anfielden játszom, kiráz a hideg. Persze nehéz pályára kerülni, de ez teljesen normális. Itt akarok lenni, a Liverpoolban akarok futballozni.

Ezért is tartják sokan őt a Liverpool egyik legszimpatikusabb játékosának.

Mario Balotelli után lehet a második olasz Premier League-győztes

Már csak a hozzáállása miatt is valószínű, hogy Slot legalább még egyszer pályára küldi őt a hátralévő meccseken, így meglehet neki a szükséges öt mérkőzés. De még ha nem is így történne, akkor is kaphatna Chiesa a Premier League-aranyból, hiszen a bajnokcsapatok 40 érmet kapnak, így van mérlegelési lehetőségük is.

Jó példa Harvey Elliott esete, aki a Liverpool legutóbbi bajnoki idényében, a 2019–2020-as évadban két találkozón csupán hét percet játszott, mégis kapott a megmaradó aranyérmekből.

A címben felvetett kérdésre a válasz tehát valószínűleg a nem. Nem létezik, hogy Federico Chiesa ne kapjon a Liverpool Premier League-aranyából, még akkor sem, ha nem lesz meg az öt meccse. Ő lehet Olaszország mindössze második PL-győztes futballistája egy bizonyos Mario Balotelli után, aki 2012-ben a Manchester City színeiben ünnepelt.