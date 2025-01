A Liverpool edzője Szoboszlai lecserélésének okáról beszélt

Több mint két hét után először lépett pályára Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool vezető gólját előidéző akciót a saját térfeléről remek, kulcsfontosságú passzal indította el, majd könnyű gólpasszt adott a bombagólt jegyző Trent Alexander-Arnoldnak. Az angol lapok dicsérik a betegsége után visszatérő magyar középpályást, akinek átlagon felüli, hetes osztályzatot adtak, az FA-kupa hivatalos oldala pedig külön kiemelte Szoboszlai egyik látványos trükkjét a meccsen.

Federico Chiesa állt be Szoboszlai Dominik helyére a Liverpool meccsén. Fotó: ZUMAPRESS.com

Szoboszlai játéka a számok alapján is kiemelkedő volt, 45-ször ért labdához az első félidőben, a 39 passzából 37 pontos volt (ez 95 százalékos hatékonyság), volt két kulcspassza, egy gólpassza, egy tisztázása, és az összes párharcát megnyerte. Arne Slot ezek után mégis úgy döntött, hogy a szünetben lecseréli Szoboszlait, akinek a helyére az olasz támadó, Federico Chiesa állt be.

Előre eltervezhették Szoboszlai lecserélését

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Liverpool edzője kitért a némileg meglepő Szoboszlai–Chiesa cserére is. A lényeg, hogy a szavai alapján nem arról van szó, hogy a magyar játékos megsérült volna, hanem vélhetően tartalékolni akarta őt a soron következő, Nottingham Forest elleni bajnoki rangadóra, ami kedden esedékes. Ne feledjük, a Premier League-ben éllovas Liverpool a harmadik helyezett otthonába látogat majd!

– Federico Chiesa nem volt velünk az elmúlt két napban, mert beteg volt, és ha nem így lett volna, akkor most kezdő lett volna – magyarázta Slot, akit a Liverpool hivatalos honlapja idézett. – Most csereként játszhatott egy félidőt, Szoboszlai Dominik is kapott 45 percet, és őt lehozhattuk, Federicót meg becserélhettük.

A Liverpool edzője szerint Chiesa megtette a jó lépést

Chiesa tavaly nyáron igazolt a Liverpoolba, de azóta alig játszott sérülések és állóképességbeli problémák miatt. Végül az olasz támadó ezen a meccsen szerezte meg az első gólját a klub színeiben, a 90. percben alakította ki a 4-0-s végeredményt.

– Ha ebben a klubban játszol, meg akarod lőni az első gólodat, és ő épp ezt tette, ami jó következő lépés volt neki – mondta Slot Chiesáról.

A holland edző szavaiból kiindulva tehát előre eltervezett dolog lehetett, hogy Szoboszlai és Chiesa is kap egy félidőt a negyedosztályú csapat ellen. Mindketten betegségből tértek vissza, és Slot vélhetően nem akarta túlterhelni őket a Nottingham elleni fontos bajnoki előtt.