Szoboszlai csak egy félidőt kapott, de miért? Főszereplő volt a Liverpool góljaiban

Szoboszlai Dominik legutóbb december 26-án a Leicester City elleni bajnokin futballozott, amelyen sárga lapos eltiltást szedett össze a következő bajnokira. A tavalyi év utolsó meccsét a West Ham ellen ezért hagyta ki, majd 2025 első fellépését a Manchester United ellen már betegség miatt volt kénytelen a pályán kívülről nézni. Így volt ez még szerdán a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntő első felvonásán is. Két hét kihagyás után a betegség azonban már a múlté, Szoboszlai a negyedosztályú Accrington Stanley ellen a kezdőcsapat tagjaként tért vissza az FA Kupa 3. fordulójában szombat délután.

Arne Slot természetesen tartalékolt az alacsonyabb osztályú rivális ellen (az Accrington a League Twoban is csak a 19. helyen áll): Mohamed Szalah, Virgil van Dijk vagy éppen Ryan Gravenberch a keretbe sem került be, a legfontosabb alapemberek közül Szoboszlai mellett Trent Alexander-Arnold kezdett. Jellemző, hogy bekerült a csapatba egy 16 éves tehetség Rio Ngumoha is. Ezzel ő a valaha volt legfiatalabb futballista, aki kezdett a Liverpoolban.

A 12. percben került először főszerepbe Szoboszlai, méghozzá úgy, hogy hozzá sem ért a labdához. Cimikasz passzolta középre a labdát a magyar középpályás felé, aki nagyszerűen felismerve a helyzetet a lábai között elengedte azt, így meglepve az Accrington védelmét Alexander-Arnold lőhetett jó helyről. A kapus védett, a kipattanót pedig Darwin Núnez fölé vágta.

Szoboszlai Dominik gólpasszt ad, majd lecserélik

Kicsit nyögvenyelősen kezdett a Liverpool, az első fél óra végéhez közeledve nem volt sok nagy helyzet, sőt Szoboszlai labdavesztése után az Accrington végezhetett el szabadrúgást a hazaiak tizenhatosához közel. A beívelés után azonban villámgyors liverpooli kontra következett, amelyet Szoboszlai indított el, aki a saját térfeléről dobta támadásba csapatát egy nagyszerű passzal. Pár húzásból ziccerig vitték a helyzetet, Diogo Jota szerezte meg a vezetést a 29. percben.

Az első félidő végén született meg a második Liverpool-gól, Szoboszlai készítette le a labdát Alexander-Arnoldnak a tizenhatos előterében, aki átlövésből gyönyörű gólt szerzett. Az érdem az angolé, a gólpassz pedig Szoboszlaié volt.

A Liverpool 2-0-s vezetésével vonultak szünetre a csapatok. A folytatásra Szoboszlai azonban már nem jött ki, Federico Chiesa állt be a helyére a második félidőre.

Milyen teljesítményt nyújtott Szoboszlai?

Nem valószínű, hogy Szoboszlai játékával nem volt elégedett Arne Slot, hiszen egyrészt mindkét liverpooli gólban főszerepet játszott az első félidőben, másrészt a Sofascore osztályzatai alapján a csapat egyik legjobbja volt a pályán. Szoboszlai 45-ször ért labdához, a 39 passzából 37 pontos volt (ez 95 százalékos hatékonyság), volt két kulcspassza, egy gólpassza, egy tisztázása és az összes párharcát megnyerte.

A meccs értékelései az első félidő után. Fotó: Sofascore

Vélhetően a biztosnak tűnő, 2-0-s előny tudatában Slot még óvni akarta a betegség után visszatérő Szoboszlait, ezért cserélhette le őt már a félidőben. Nem sokkal később, a 60. percben Alexander-Arnold is lejött, ez is arra utal, hogy a holland edző további tartalékolásba kezdett. A mérkőzés még nem ért véget, cikkünk frissül.