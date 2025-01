Szoboszlai már két hete nem játszik, de az angolok szerint ez jó a Liverpoolnak

Idénybeli második vereségét szenvedte el a Liverpool, amely 1-0-ra kikapott a Tottenham otthonában az angol Ligakupa elődöntőjének első felvonásán. Érdekesség, hogy Arne Slot csapata ebben az évadban harminc tétmeccset vívott meg, ebből mindössze hatot nem tudott megnyerni, ezek közül viszont négy is olyan volt, amikor Szoboszlai Dominik nem volt ott a kezdőben.

Várni kell, hogy Szoboszlai újra a Liverpool rendelkezésére álljon. Fotó: Judit Cartiel

Ebből az egyszerű adatból, amit a Metropol szúrt ki, jól látszik, hogy a Liverpool nagyobb eséllyel hagyja el győzelem nélkül a pályát, ha a magyar középpályás nincs ott a kezdőjében. Szoboszlai hiánya tehát jelentős nehézségeket okozhat a Slot-csapatnak, márpedig az ünnepi időszakban is sűrű angliai versenynaptár ellenére a vörösök nyolcasa már két hete nem lépett pályára.

Szoboszlai legutóbb december 26-án a Leicester City elleni bajnokin futballozott, amelyen sárga lapos eltiltást szedett össze a következő bajnokira. A tavalyi év utolsó meccsét a West Ham ellen ezért hagyta ki, majd 2025 első fellépését a Manchester United ellen már betegség miatt volt kénytelen a pályán kívülről nézni. Így volt ez még szerdán a Tottenham ellen is.

Miért jó Szoboszlai kimaradása a Liverpoolnak?

Angliában arról írnak, hogy Szoboszlai immáron két hetesre nyúló kényszerpihenője még jól jöhet a Liverpool számára. A Yahoo Sports oldalán megjelent elemzés szerint a 24 éves középpályás megerősödve térhet majd vissza, és ebben a csapat másik játékosa, Alexis Mac Allister szolgál jó példával.

Mint írják, az argentin világbajnok decemberben eltiltás miatt hagyott ki ugyancsak két hetet, és a visszatérése óta láthatóan feljavult a játéka, védekezésben és támadásban is motorja a Liverpool középpályájának. Idézik Slotot is, aki szerint bár nincs köze ennek Mac Allister eltiltásához, az edző azt elismerte, hogy minden játékosnak jól jöhet egy kis pihenő a darálóban.

A cikk szerint Szoboszlai esetében figyelembe kell venni, hogy box-to-box középpályásként óriási munka hárul rá a Liverpool meccsein, és a mostani szünet ritka lehetőséget kínál neki a feltöltődésre.

„A labdarúgók nem gépek, és a megállás nélküli játék fáradtsághoz vagy akár sérüléshez is vezethet. Mac Allister példájából kiindulva ez a rövid szünet segíthet Szoboszlainak abban, hogy visszanyerje teljes kondícióját, újra éles legyen és még éhesebben térjen vissza” – fogalmaznak a cikkben.

A Premier League-et és a Bajnokok Ligája alapszakaszát is vezető Liverpool előtt még hosszú szezon áll, Szoboszlai pedig a cikk szerint kulcsfontosságú lehet a sikerek elérésében, de ehhez fittnek kell lennie. Így aztán akármilyen furcsa is, de a Liverpoolnak is jó lehet, hogy most ki kellett hagynia két hetet, mert visszatérve emiatt is bírhatja majd a tempót.

A Liverpool legközelebb szombaton az FA Kupában a negyedosztályú Accrington ellen játszik.