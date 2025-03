Ő lehet a Liverpool kudarcainak nagy nyertese, aki kitörhet Szalah árnyékából

Tavaly nyáron úgy ment át óriási átalakuláson a Liverpool, hogy a játékoskeret alig változott. Jürgen Klopp helyét Arne Slot vette át a csapat élén, és fontos szervezeti változások zajlottak a háttérben, miközben a szurkolók szinte egész nyáron hiába vártak új igazolásokra. Aztán augusztus végén befutott Federico Chiesa, akit aprópénzért, 12 millió euróért sikerült leigazolni – csak az összehasonlítás kedvéért, Szoboszlai Dominik egy évvel korábban 70 millióért érkezett az Anfieldre.

Federico Chiesa lőtte a Liverpool gólját a kupadöntőben. Fotó: AFP

Az átigazoláskor 35 millió eurós piaci értékű Chiesa megszerzése a Juventustól „akciós áron” is kockázatos üzletnek tűnt a sérülékenysége miatt, és eddig csak epizódszereplő volt a Liverpool idényében, amelyre jó eséllyel a Premier League megnyerése teheti fel a koronát a múlt heti BL- és Ligakupa-bukás után.

Épp a Newcastle United ellen elszenvedett kupadöntős vereség mutatott rá arra, hogy Chiesa nagyobb szerepet is kaphatna a Liverpoolban. Égett a ház, az ellenfél 2-0-ra vezetett, amikor Arne Slot a 74. percben csereként pályára küldte az olaszt, aki aztán a 94. percben szépített, és a góljával lángra lobbantotta a liverpooli reményeket húsz év után egy újabb legendás feltámadásra.

Federico Chiesa bizonyította, hogy többet érdemel

Londonban végül nem teljesítette be a sorsát a You’ll never walk alone, nem ismétlődött meg az isztambuli csoda, amikor a szurkolók hite 3-0-s hátránynál is sziklaszilárd maradt, ez átragadt a játékosokra is, akik felálltak a padlóról az AC Milan elleni 2005-ös BL-döntőben, amelyet aztán tizenegyespárbajban meg is nyertek.

Húsz évvel később Chiesa gólját nem követte hasonló liverpooli katarzis, a Newcastle ünnepelt a végén, de az a találat mégis sorsfordító lehet – ha nem is a csapatnak, de az olasz támadónak mindenképpen. A 27 éves játékos a beállása után lendületet vitt a Slot-gárda játékába, amit a számok is alátámasztottak.

Chiesa ötször ért labdához a Newcastle tizenhatosán belül, többször mint bármely más Liverpool-játékos, pedig ő csak a hajrára szállt be. A többi támadó közül Diogo Jota kétszer, Luis Diaz és Mohamed Szalah egyszer-egyszer került csak ilyen helyzetbe a fináléban.

Beszédes, hogy rövid idő alatt is ellene szabálytalankodott a legtöbbször a Newcastle United (háromszor).

Az olasz négyből négy párharcot nyert meg a meccsen, ennél többet egyetlen Liverpool-játékos sem hozott össze, hiába volt adott esetben sokkal több idejük rá.

Chiesa eddig összesen 11 tétmeccsen 387 percet futballozott ebben az idényben, ami még a Liverpool szintjén is fájdalmasan kevés egy 51-szeres olasz válogatott, ráadásul Európa-bajnok támadó esetében. A neki jutó kevés idő alatt néhányszor már megvillant a pályán: két-két gólja és gólpassza van.

Miért nem bízik Arne Slot az olasz támadóban?

A laktátteszt – a The Guardian ezzel vezeti le, hogy Chiesa valójában milyen nagy hátrányban van a Liverpool többi játékosához képest, és ez vélhetően a mai napig befolyásolja Arne Slot döntéseit vele kapcsolatban.

A Liverpool nyári felkészüléseinek a Jürgen Klopp-korszakban legendás eleme volt a laktátteszt, amely során változó sebességgel különböző távolságot kellett megtenniük a játékosoknak megadott időn belül. Az egyes szakaszok utáni rövid szünetekben fülből vért vettek és tejsavszintet mértek, ami alapján eldöntötték, ki folytathatja és ki nem. Ez volt Szoboszlai Dominik első nagy belépője a Liverpoolnál, hiszen neki 2023 nyarán Lipcséből érkezve kiválóan sikerült a tesztje, amivel rögtön kivívta csapattársai elismerését.

Chiesa gólja a Newcastle ellen:

Arne Slot ezt a tesztet tavaly megreformálta, de könnyebb nem lett: hatperces, teljes erőbedobással teljesített futást írt elő a csapatnak a rekkenő hőségben, szünet nélkül. Ezek a csapaton belüli versenyek az előszezonban mitikussá váltak az öltözőben, a játékosok között kapocs alakult ki általuk. Két éve Szoboszlai a nyár elején érkezett, ott volt már a felkészülés legelején, tavaly viszont Chiesa az utolsó pillanatban érkezett, így ebből is kimaradt.

A fizikai lemaradás egy dolog, de ott van a taktikai és még inkább a szociális beilleszkedés, amit Slot különösen fontosnak tart, és amire a megítélése szerint szezon közben sokkal kevesebb a lehetőség. A holland edző ezt nemrég azzal magyarázta, hogy ha a Liverpool hetente két meccset játszik, ami eddig gyakran így volt, akkor másnap a kezdőjátékok regenerálnak, a következő mérkőzés előtti napon pedig csak átmozgató edzés van. Így tehát az alapemberek keveset edzenek együtt a perememberekkel, ami megnehezíti az olyan hiányosságok pótlását, ami Chiesa esetében is fennáll.

Mohamed Szalah miatt is nehéz helyzetben van

– Federico sérült volt, emiatt nehezen indult neki az idény, így nem igazán lehetett Szalah helyettese. Most a legjobb dolog, ami történhet, hogy Szalah fitt marad, és továbbra is hozza a számokat – nyilatkozta Slot tavaly decemberben, amikor Chiesa már teljes értékű edzésmunkát végzett.

Az olasz támadó leginkább a jobb szélen tudna érvényesülni, ami Liverpoolban Mohamed Szalah felségterülete. Az egyiptomi fantasztikus idényt fut, 43 tétmeccsen 32 gólja és 22 gólpassza van, mindössze négy mérkőzésen pihent eddig.

Évről évre téma, hogy Szalah energiaszintje visszaesik a ramadán idejére, amikor muszlimként tartja a böjtöt, és újra voltak Angliában, akik erre vezették vissza, hogy az egyiptomi sem a PSG ellen elbukott BL-nyalcaddöntőn, sem a Ligakupa-döntőn nem volt hatékony. Slot ennek ellenére is kitartott mellette, Chiesa a három említett meccsen csupán a Newcastle elleni mintegy húsz percet töltötte a pályán, amely alatt gólt is szerzett.

Luciano Spalletti nem küldött meghívót Liverpoolba

Olaszországban természetesen aggódva figyelik, hogy az egyik legjobb játékosuk, aki 2021-ben nemcsak Európa-bajnok volt, hanem a torna álomcsapatában is helyet kapott, ennyire alul van értékelve Angliában. Luciano Spalletti, az olasz válogatott szövetségi kapitánya jelezte is, hogy a válogatottsághoz keveset játszik Chiesa a Liverpoolban.

Az olasz támadó eddig nem sok lehetőséget kapott Arne Slot edzőtől. Fotó: AFP

Ennek jegyében Spalletti nem is hívta be a válogatottba a támadót a Németország elleni Nemzetek Ligája-negyeddöntőre. A Thisisanfield.com cikke szerint ez azonban most Chiesa előnyére is válhat, hiszen míg a Liverpool legtöbb sztárja, köztük Szoboszlai Dominik és az összes támadó (Mohamed Szalah, Luis Diaz, Cody Gakpo, Diogo Jota, Darwin Núnez) hazája válogatottjával készül a héten, az olasz Liverpoolban magára fókuszálva dolgozhat.

„Itt akarok lenni, a Liverpoolban akarok futballozni”

Slot csapatának most 17 napos szünete van, ennyi idő telik el a legutóbbi és a következő meccs között, ami április 2-án az Everton elleni városi rangadó lesz. Chiesa kihasználhatja az időt és a többiek távollétét, hogy meggyőzze a szakmai stábot, tudja onnan folytatni, ahol a Newcastle ellen abbahagyta.

– A Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, egy hihetetlen szurkolótáborral – nyilatkozta Chiesa. – Amikor csak az Anfielden játszom, kiráz a hideg. Persze nehéz pályára kerülni, de ez teljesen normális. Itt akarok lenni, a Liverpoolban akarok futballozni, kihívásokat szeretnék magam elé állítani. Készen fogok állni, amikor megkapom a lehetőséget.

A Premier League-ben 12 pont az előny az élen, más feladat már nincsen, innentől nem lesz rendszeresen heti két meccs, többet edzhetnek együtt a játékosok, és Slot is többet kísérletezhet. Ez mind kedvezhet az olasznak, aki így a nagy nyertese lehet ennek az időszaknak. Az is fontos tényező lehet, hogy a 32 éves Szalah nyáron lejáró szerződését még mindig nem hosszabbították meg, Chiesa ellenben tavaly 2028-ig írt alá. Eljöhet az idő, hogy több esélyt kapjon a bizonyításra.