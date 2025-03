Ezt tette dühében Szoboszlai a Wembley-ben, Angliában egyből rá figyeltek

Dominik Szoboszlai in his professional career:



2018-19 🏆🏆Austrian Bundesliga and Cup

2019-20 🏆🏆 Austrian Bundesliga and Cup

2020-21 🏆🏆 Austrian Bundesliga and Cup

2021-22 🏆 DFB-Pokal

2022-23 🏆 DFB-Pokal

2023-24 🏆 Carabao Cup

2024-25 🏆🏆 PL and Carabao? pic.twitter.com/DiB85R1uVK