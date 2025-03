„Kiábrándító” – reagált Slot a Liverpool kupadöntőjére

Egy hete még nagy előnnyel vezette a Premier League-et a Liverpool, a ligakupában döntős volt, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjét pedig 1-0-s idegenbeli győzelemmel kezdte a Paris Saint-Germain ellen. De magasról lehet nagyot esni, és ez most is megtörtént. A PL-ben továbbra is tizenkét pont előnye van a Slot-csapatnak, a BL-ből viszont kiejtette a PSG, vasárnap pedig a Newcastle elleni ligakupa-döntő is 2-1-es vereséggel zárult, így egy hét alatt háromból egyre csökkent az elérhető trófeák száma.

Slot csapata két fájdalmas vereséget szenvedett néhány napon belül Fotó: AFP/Glyn KIRK

Slot szerint a Szarkák rá tudták erőltetni az akaratukat a Liverpoolra, ez jelentette a fő bajt, és nem az esetleges fáradtság. Azt is elutasította, hogy a hazai trófeára már hét évtizede várakozó jobban akarta volna a sikert.

– Bár hetven év telt el azóta, hogy utoljára trófeát nyertek Angliában, de ez a szurkolókra vonatkozik. A játékosok tizenöt évet töltenek a pályán, és szeretnének megnyerni minden trófeát, amelyért versenyben vannak. Mi is ezt akartuk, de ez a meccs úgy alakult, ahogy azt ők szerették volna. Erőt adott nekik, hogy közvetlenül a szünet előtt gólt szereztek, de ezt meg is érdemelték, mert veszélyesebbek voltak a kapunkra, mint mi az övékére. Azt nem hiszem, hogy éhesebbek lettek volna a sikerre, mint mi. Csak úgy alakult a mérkőzés, ahogy ők akarták, a játék egyes elemeiben ők a jobbak, ez így megy a futballban, ezért sikerült legyőzniük bennünket. Ha tíz ilyen meccset játszottunk volna ellenük, akkor kilencszer valószínűleg ők nyertek volna, mert a levegőben jobbak nálunk, ez vezetett mindkét góljukhoz – magyarázta a Vörösök vezetőedzője, aki szerint azért még nem kell megkongatni a vészharangot.

Kiábrándító eredmény, kiábrándító teljesítmény. Azt hiszem, hogy először kaptunk ki egymás után kétszer, mióta megérkeztem. De ez azzal is jár, hogy az egyes sorozatok végjátékához közeledünk, és a Paris Saint-Germain, illetve a Newcastle egyaránt nagyszerű csapatok, amelyek sok kellemetlenséget okoznak az ellenfelüknek. Nehéz hetünk volt, de nem csak rossz dolgok történtek, hiszen tízről tizenkét pontra növeltük az előnyünket a Premier League-ben. A legutóbbi két mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de olykor még a Liverpool is veszíthet meccseket.

Slot nem örül a szünetnek

A meccs utáni sajtótájékoztatón felvetették Slotnak, hogy a Liverpool szempontjából jókor jön a válogatottszünet. A holland tréner nem így látja a helyzetet.

– Az egyik legjobb klub vagyunk a világon. Nem ez az első alkalom a történelem során, hogy elveszítettünk két meccset egymás után. Ez megesik a futballban, főleg, ha Európa jelenlegi legjobb csapatával, illetve egy erős angol csapattal nézel szembe. Szívesen játszottam volna a jövő éten is meccset. De most a válogatottakhoz távoznak a játékosok, ott vár rájuk két mérkőzés. Utána másfél hetünk lesz az Everton elleni meccs előtt. Legutóbb nehéz volt ellenük – emlékezett vissza Slot, aki piros lappal zárta az ominózus meccset.

Fordulópont a Newcastle-nél?

A másik oldalon, a Newcastle-nél persze óriási volt az öröm vasárnap este, mivel hosszú évtizedek után először fordult elő, hogy trófea került a klub vitrinjébe. A 47 éves Eddie Howie-nak ez az első kupája ezen a szinten, korábban a másodosztályban lett bajnok a Bournemouth-szal.

– Először is szeretném kiélvezni a sikert. Általában a holnapnak élek, de most ezt kicsit elengedem. A sírás kerülget, annyira boldog vagyok. Egyik csapat sem játszott látványos futballt, de mi sokkal hatékonyabbak voltunk. Néhány hete kikaptunk a Liverpooltól a Premier League-ben, de már akkor tudtuk, le tudjuk győzni őket. Büszkévé akartuk tenni a klubot, reméljük, hogy ez fordulópont lesz a Newcastle történetében – mondta bizakodva a Szarkák vezetőedzője.