Egy héten belül két pofon a Liverpoolnak: elúszott a trófea

A győzelmi szériák után ezen a héten nagy csalódásban volt része a Liverpoolnak. A Vörösöket februárban másodosztályú csapat, a Plymouth Argyle ejtette ki az FA-Kupából, az mégsem volt talán akkora pofon, mint amit egy hónappal később kaptak a Bajnokok Ligájában. Azok után, hogy az alapszakaszt az utolsó, tét nélküli meccs kivételével veretlenül tudták le Szoboszlaiék, mindjárt a nyolcaddöntőben búcsúztak, a PSG tizenegyesekkel jobbnak bizonyult.

A négy elérhető trófeából így kettő lett, a Liverpoolnak pedig gyorsan fel kellett ocsúdnia a sokkból, nehogy egyre csökkenjen ez a szám. A BL-ből való kiesés után a következő mérkőzés a ligakupa döntője volt vasárnap a Newcastle-lel szemben, amely az 1955-ös FA-kupa-győzelem óta vár újabb nagy trófeára (hacsak a 2016/2017-es idényben a másodosztályban megszerzett bajnoki címet, vagy az Intertotó-kupa 2007-es megnyerését nem számítjuk annak).

A Liverpool nem ocsúdott fel a sokkból

Valószínűleg mindkét faktor szerepet játszott abban, hogy az első félidő úgy alakult, ahogy. A sérülteken és a kapusposzton kívül a legerősebb kezdőcsapatát, benne Szoboszlai Dominiket is pályára küldte Arne Slot, de a Liverpool nyomokban sem hasonlított arra a gárdára, amely két és fél hete a magyar középpályás és Alexis Mac Allister góljaival 2-0-ra verte a Newcastle-t. Eddie Howe játékosain viszont a meccs első pillanataitól kezdve látszott a lelkesedés. Míg a Vörösök alig jutottak át az ellenfél térfelére, mindössze egy kapura lövésük volt, és az sem volt pontos, addig a Newcastle kilenc próbálkozásából három kaput talált, és ami még fontosabb: az egyikből gól lett.

Pillanatokkal a szünet előtt, a Szarkák sokadik szöglete után a legjobban fejelő játékosuk, a kétméteres Dan Burn magára maradt, és ezt kihasználva a kapuba bólintott.

Ez nem a Liverpool hete (Fotó: AFP/HENRY NICHOLLS)

Egy gól nem ledolgozhatatlan hátrány, ezt jól tudják a Newcastle-nél is, ezért a második félidőben ugyanott folytatták, ahol az elsőben abbahagyták, és ennek gyorsan meglett az eredménye. Egy újabb szöglet után a csapat gólzsákja, Alexander Isak az 51. percben les miatt bevette Caoimhín Kelleher kapuját, de lest láttak a VAR-szobában, így ezt még megúszták a Vörösök. Egy perccel később azonban sikerült újra elaludniuk a liverpooli védőknek.

Valentino Livramento beadását Jacob Murphy fejelte Isak elé, és a svéd támadó kapáslövése a jobb sarokban kötött ki.

Itt már nem volt mit tenni, Arne Slotnak kockázatot kellett vállalnia. Így lehívott egy középső védőt, Ibrahima Konatét, és egy középpályást, Curtis Jonest küldte fel a helyére, míg csatár csatárt váltott: Diogo Jotát Darwin Núnez váltotta. A két becserélt játékos volt az, aki a PSG elleni büntetőpárbajban kihagyta a tizenegyesét. Jones most a megmentő lehetett volna, Szoboszlai passza után volt egy nagy próbálkozása, de Nick Pope nagyot védett.

Közvetlenül ezután Isaknak volt egy újabb nagy helyzete, Kelleher is bravúrral jelentkezett. A Newcastle ezután is az irányítása alatt tartotta a meccset, és a hosszabbításig úgy tűnt, hogy kapott gól nélkül lehozza a döntőt. Ám az utolsó pillanatok tartogattak némi izgalmat, mert a Liverpool nem adta fel a küzdelmet, és a 94. percben Federico Chiesa szépített. A partjelző lest intett, de végül megadták a gólt.

Egyenlítésre viszont már nem volt lehetősége a Liverpoolnak, a Newcastle játékosai eldugták előlük a labdát. Ez sokat ért, 2-1-re legyőzték a címvédőt. Nagy nap volt ez a Szarkák életében, hét évtized után először ők lettek egy angol kupasorozat legjobbjai, a ligakupát először nyerték meg.

És amit már leírtunk egyszer a héten: a Liverpool újabb fontos mérkőzést veszített el, ezzel pedig elúszott egy újabb trófea megszerzésének lehetősége. Duplázni már így nem fognak Slot regnálásának első évében Szoboszlaiék, akik a Premier League megnyerésével vigasztalódhatnak. Az angol élvonalban kilenc fordulóval a vége előtt tizenkét pont az előnyük az Arsenal előtt.