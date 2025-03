Sokkoló a Szoboszlai-láz, mert Magyarország még nem látott hasonlót

Szoboszlai Dominik húsz hónappal ezelőtt 70 millió euróért lett a Liverpool labdarúgója, a világ egyik legismertebb klubjának a valaha volt harmadik legdrágább igazolásaként. A második angliai évében húzóemberré nőtte ki magát, eddig 39 tétmeccsen lépett pályára az idényben, ebből 32-szer a kezdőcsapat tagjaként. Jó eséllyel ő lehet az első magyar bajnok a piacvezető Premier League-ben. Huszonnégy éves korára a szűk elitbe került, a Transfermarkt rangsora alapján a 75 millió eurós értékével holtversenyben a 32. legdrágább futballista a világon. Ha viszont a marketingérték felől közelítünk, hazánk méretei miatt elsősorban a szomszédos országok sztárjaival érdemes összevetni Szoboszlai helyzetét.

Szoboszlai Dominik már most a régió legnagyobb marketingértékű sportcsillagai közé tartozik. Fotó: NurPhoto via AFP

– Az eladhatóságban, médiaérdeklődésben óriási szerepe van annak, honnan érkezik egy sportoló, mekkora piac áll mögötte – magyarázta Szabados Gábor sportközgazdász lapunk megkeresésére. – A nagy országoknak nagy a piaca, ami hatalmas előny az ottani sportolóknak. Ha valaki egy kisebb országból érkezik, azzal tudja ezt kompenzálni, ha betör egy nagyobb piacra, ahogy ezt most Szoboszlai teszi Angliában.

A környező országokban hasonlók az adottságok, mint Magyarországon, de a szakértő szerint még így is rengeteg szempont van, ami alapján nehéz objektíven kijelenteni, hogy ki a régióban a legnagyobb marketingértékkel bíró sportoló.

– Vegyük az életkort – hozott egy példát Szabados Gábor. – A futballistáknál maradva a horvátok aranylabdása, Luka Modric vagy az osztrák David Alaba mögött tíz-tizenöt éves pályafutás van a legmagasabb szinten, ennyivel több idejük volt felépíteni egy hatalmas közösségi médiás követőtábort, így ez sem lehet teljesen releváns mérőszám.

Mit ér Szoboszlai Dominik közel hárommillió követője?

A közösségi média a kézzelfogható számaival mégis képet fest a sportolók eladhatóságáról. Minél többen követik őket, annál értékesebbé válhatnak. Egy brit médiakutató cég még 2021-ben tette közzé , hogy Cristiano Ronaldo akár 1,6 millió dollárt is elkérhet egyetlen fizetett Instagram-bejegyzésért. A tendencia Szoboszlai esetében is megfigyelhető: a Liverpool-mezbe öltözése előtt mintegy félmilliós követőtábora az Instagramon mostanra 2,8 milliósra hízott. Ezzel párhuzamosan olyan mamutcégek reklámarca lett, mint a Telekom, a McDonald’s és a Red Bull.

Hogy a közel hárommillió követő sok vagy kevés, az relatív. A magyar sportolók között Szoboszlai messze kiemelkedik, a hazai mezőnyben Dzsudzsák Balázs áll a második helyen, aki az 1,8 milliós táborába holland, orosz, török és arab rajongókat is szép számmal gyűjtött a pályafutása alatt, utána pedig még nagyobb szakadék következik.

Régiós szinten a már említett Modricnak (37 millió) és Alabának (15,5 millió) a Real Madrid sztárjaikként sokkal több követőjük van. A futballtól elszakadva, a 24-szeres Grand Slam-győztes szerb teniszcsillag, Novak Djokovics (15,6 millió) és a szlovénok NBA-klasszisa, a Los Angeles Lakers sztárja, Luka Doncic (10,1 millió) is tekintélyes követőtábort tudhat a háta mögött. Eközben a háromszoros Tour de France-győztes szlovén kerékpáros, Tadej Pogacar (2 millió), vagy az ukránok nehézsúlyú profi bokszvilágbajnoka, Olekszandr Uszik (3,3 millió) nagyjából Szoboszlai kategóriájába esik a követőszám tekintetében.

A szomszédos országok jelenleg is aktív sportsztárjai és Instagram-követőszámuk: Luka Modric (Horvátország) 37 millió

Novak Djokovics (Szerbia) 15,6 millió

David Alaba (Ausztria) 15,5 millió

Luka Doncic (Szlovénia) 10,1 millió

Olekszandr Uszik (Ukrajna) 3,3 millió

Szoboszlai Dominik (Magyarország) 2,8 millió

Dusan Vlahovics (Szerbia) 2,3 millió

Mihajlo Mudrik (Ukrajna) 2 millió

Tadej Pogacar (Szlovénia) 2 millió

Jan Oblak (Szlovénia) 1,7 millió

Milan Skriniar (Szlovákia) 1,1 millió

– Igazán jó összehasonlítási alap lehet a horvát Josko Gvardiol – vont párhuzamot Szoboszlaival Szabados Gábor. – Mindkettejük piaci értéke 75 millió euró, mindketten angol élcsapatban futballoznak, a Manchester Cityben, illetve a Liverpoolban, hasonló korúak, 23-24 évesek, mindketten ugyanakkor és ugyanonnan, Lipcséből kerültek a Premier League-be. Ha összevetjük a követőtáborukat, Szoboszlainak csaknem kétszer olyan népszerű az Instagram-oldala (1,6 vs. 2,8 millió – a szerk.), ami jól mutatja, hogy mennyivel nagyobb potenciállal bír marketingértékben.

Mitől lehet nagyobb sztár Szoboszlai, mint Luka Doncic?

Fontos szempont, hogy Szoboszlai előtt még tíz év állhat a legmagasabb szinten, ahová csak 2023 nyara óta került, amióta a Liverpool szerződtette.

– Ki lehet jelenteni, hogy Szoboszlai Dominik már most a régió legnagyobb marketingértékű sportsztárjai közé tartozik, és ha ilyen ütemben fejlődik tovább a pályafutása, néhány éven belül a térség legnagyobb csillaga lehet – fogalmazott Szabados Gábor.

Modric, Alaba és Djokovics már a pályafutásuk vége felé járnak, velük szemben az idő Szoboszlainak dolgozik, de jogos kérdés, hogy a hasonló korú, 26 éves Luka Doncic, aki az Egyesült Államokban óriási sztár, hogyan múlható felül a magyar futballista számára.

Szoboszlaival nehezen tartják a lépést az ellenfelek. Fotó: AFP

– Ami a kosárlabdában a Los Angeles Lakers, az a futballban a Liverpool, a legmagasabb polc – jelezte Szabados Gábor. – Az NBA gazdasági ereje hiába felfoghatatlanul nagy, az amerikai sportok népszerűsége országhatáron belül hatalmas, azon kívül jóval visszafogottabb. Ellenben a futball abszolút globális. Doncic ma még nagyobb sztár, mint Szoboszlai, de a foci világméretű vonzerejének köszönhetően néhány év múlva már Dominik lehet az ismertebb név. Leszámítva persze az Egyesült Államokat, ott Doncic verhetetlen, de az egy teljesen külön világ.

Puskás Ferenc nem nőhetett ekkorára, a Szoboszlai-lázat szokni kell

Magyarországon már megszokottá vált, hogy a csapból is Szoboszlai folyik, nemrég ő maga is beszélt arról, néha idegesíti, hogy azt is az ő nevével akarják eladni, amihez semmi köze. Szabados Gábor szerint azt még tanulnunk kell, milyen az, amikor van egy ekkora nemzetközi sztárunk, mert ilyen még nem volt – még Puskás Ferenc sem lehetett az.

– Soha nem volt Szoboszlaihoz fogható magyar világsztár, sem sportban, sem kultúrában vagy más területen, akit ekkora nemzetközi és abból fakadóan nyilván hazai sajtóérdeklődés is övezett volna – állapította meg a sportközgazdász.

– Volt egy Puskás Ferencünk, ő lehetett volna hasonló kategória a Real Madridban, de az még egy teljesen más világ volt, nem volt ekkora sztárkultusz, ráadásul itthon akkoriban politikai okokból nem is lehetett sokat hallani a spanyolországi sikereiről – tette hozzá. – Sokakban van egy ellenérzés a Szoboszlai-láz miatt, hogy túlsztárolják őt, de valójában eddig nem tudtuk, milyen az, ha van egy ilyen nagy magyar sztár, csak most tapasztaljuk meg a jelenséget.

Ahogy növekszik Szoboszlai hírneve, lefelé úgy szűkül, felfelé pedig úgy bővül a lehetséges reklámkampányok köre, amiket köré építhetnek. Magyar cégeknek máris szinte elérhetetlenné vált a szakértő szerint.

A magyar tuning, avagy Szoboszlai mint reklámarc:

– Egyelőre globális vállalatok, mint a Telekom és a McDonald’s, de a magyar piacon használták az arcát. A következő szint, amikor egy ilyen nagy cég már nemzetközi kampányokban futtatja őt, és hamarosan ennek is eljöhet az ideje. Szoboszlaival már csak nemzetközi méretben érdemes gondolkodni, ezért a magyar cégeket szinte már ki is nőtte. Gyakorlatilag csak az OTP és a Mol jöhetne szóba, amelyek külföldön is terjeszkednek, és regionális kampányt építhetnének köré.

Cristiano Ronaldo és David Beckham útjára is léphetne

Szoboszlai esetében az is kérdés, hogy fel tud-e építeni saját márkát a jövőben, amire idehaza Hosszú Katinka lehet példa, világviszonylatban pedig Cristiano Ronaldo és David Beckham a két klasszikus csúcspélda. A portugál és az angol futballista arculatának építésében a külsejük is nagy hangsúlyt kapott, ami Szoboszlainál is téma a brit médiában.

– Gazdasági tény, hogy a megjelenés fontos egy sportoló eladhatóságában, és Dominiknak ez is lehetne a megkülönböztető ereje, megvannak hozzá az adottságai, az a kérdés, hogy mennyire akar ebbe a szerepbe beleállni – jelezte Szabados Gábor.

– Ez nem jön magától, ugyanúgy dolgozni kell érte, mint az edzéseken a meccsen leadott teljesítményért. Ha a menedzsmentjével ki akarják aknázni ezt a területet, akkor kellenek a szépfiús képek is, nem csak a szakmaiak. Beckham kezdetben ódzkodott ettől, aztán bevállalta, Ronaldo pedig már az elejétől élvezte a figyelmet. Ha Szoboszlai is erre az útra lép, valószínűleg nem lesz CR7 nagyságú márkanév, mert az nagyon extra, de egy regionálisan jól eladható és nemzetközileg is értelmezhető üzletet lehetne köré építeni.