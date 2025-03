Szoboszlai teljesen kiborult, az angol média szerint Szalah miatt áldozhatták fel

Szoboszlai Dominik biztos lábú tizenegyesrúgó hírében áll, karrierje során eddig húszból 19 tizenegyest gólra váltott, csak egyszer hibázott, még 2021-ben a Bundesligában a Bayer Leverkusen ellen. Legutóbb pedig bejárta a világot, ahogy a magyar válogatottban panenkázva lőtt tizenegyest a németek ellen az utolsó pillanatban pontot mentve. Kevés játékosnak van ilyen magabiztossága egy büntető előtt, ezért sem értik Angliában, hogy Arne Slot miért cserélte le Szoboszlait a 106. percben, amikor már lehetett számítani arra, hogy tizenegyespárbajban dől el a továbbjutás a PSG ellen.

Szoboszlai volt a Liverpool egyik legaktívabb támadója, mégis lecserélték. Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik sem volt boldog, amikor Harvey Elliott érkezett a helyére a hosszabbításban, és a reakciója az angol médiában is téma lett. A Sky Sports újságírója, Vinny O’Connor a következő megjegyzéseket tette, amikor Szoboszlai lejött a pályáról.

Szoboszlai, miután Slot lecserélte őt:

deus tira toda a tristeza do szoboszlai e manda tudo pro dembele pic.twitter.com/YJTMDF6myV — fefe (@dipoitiers) March 11, 2025

– Fájdalmas volt Szoboszlai arckifejezése, amikor a hosszabbítás első félidejében Elliott váltotta őt – idézte az angol újságírót a Tbrfootball.com. – Nem tudom eldönteni, hogy ennyire kifosztva érezte magát, amiért lecserélték, vagy egyszerűen csak ennyire szétfutotta magát. Azt gondolom, hogy feszültebbnek érezhette magát a kispadon, mintha még mindig a pályán lett volna részese a történéseknek.

Slot Szalah miatt áldozta fel Szoboszlai Dominiket?

A Sky Sports másik szakértője, Adam Bate is megszólalt az ügyben.

– Párizs hőse, Szoboszlai teljesen kiborultnak látszott, amiért ő volt az egyik, akit lecseréltek – állapította meg Bates. – Ő volt a Liverpool egyik legjobb támadó játékosa ezen az estén, de az első meccsel ellentétben Slot most Szalah-t akarta végig a pályán tartani. Érthető.

A PSG elleni első, párizsi meccset Szoboszlai végigjátszotta, Szalah viszont a 86. percben lejött, és egy perccel később a helyére beálló Elliott szerezte a Liverpool győztes gólját. Slot most is bízott abban, hogy Elliott nyerőember lehet, ám Szalah helyett ezúttal Szoboszlait áldozta fel érte. A visszavágón ez nem jött be, a PSG ledolgozta a hátrányát, majd tizenegyespárbajban továbbjutott.