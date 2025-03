Szoboszlai: A Bundesligában sem futottam ennyit

Ritkán adatik meg a magyar újságíróknak, hogy a Liverpool edzőközpontjában faggathassák a Premier League éllovasának egyik legnagyobb sztárját. Az meg még ritkábban, hogy ez a sztár nem más, mint a honfitársuk, Szoboszlai Dominik, a Vörösök középpályása és motorja. Nem véletlen, hogy a csapat menedzsere, a tavaly nyáron érkezett Arne Slot szerint is kihagyhatatlan a csapatból, elképesztő mennyiséget fut, éppen ezért a holland szakember gépnek nevezte Szoboszlait legutóbb. A magyar válogatott csapatkapitánya nem titkolja, másként csinál szinte mindent az első liverpooli évéhez képest, már tudja kontrollálni, mire kell odafigyelnie, emellett többet jár edzőterembe, és jobban figyel a regenerációra.

Arne Slot megtalálta Szoboszlai helyét a Liverpool gépezetében Fotó: AFP

– Odafigyelek magamra minden téren. Óvatosabbak vagyunk a klubnál, másként csinálom a hétköznapokat. Tavaly ilyenkor már két sérülésen voltam túl, most szerencsére ezek elkerülnek. Most is motivált vagyok, de egy éve talán túlságosan is az voltam, minden meccsen játszani akartam, még a hatodik ligás ellenféllel szemben is a kupában vagy az Európa-ligában, amikor már továbbjutottunk.

Első szezonnak ez sok volt, a Bundesligában nem futottam annyit, mint itt az első évadban.

Sok mindenben változtam az elmúlt másfél évben, többet futok, és a gondolkodásom is más lett abban a tekintetben, hogy mit akarok elérni, mik a céljaim és ehhez milyen lemondásokra van szükség – fogalmazott az MTI kérdésére Szoboszlai.

Slot alatt beérett Szoboszlai

A csapattal szoros napirend szerint élnek, és lényegében az egész napot az edzőközpontban tölti, vagy utazik, vagy a meccs előtti program szerint él. Nem titkolja, Arne Slot jelentősen megváltoztatta a szerepkörét a csapaton belül, más poszton, más taktikai utasításokkal játszik manapság, mint ahogy egy évvel korábban, Jürgen Klopp keze alatt. És Slot megtalálta azt a helyet, ahol Szoboszlai kiteljesedhetett. A transfermarkt.co.uk adatai szerint a magyar játékos ebben a szezonban már 38 meccsen lépett pályára – ez összesen 2692 játékpercet jelent –, és ezeken a találkozókon lőtt hét gólt és adott hat gólpasszt, míg begyűjtött hat sárga lapot. Csak összehasonlításképpen az előző idényben 45 meccsen lépett pályára (2704 játékperc), melyeken 7 gólja, 4 gólpassza és 4 sárgája volt.

– Teljesen más a gondolkodásuk. Kloppnál a harc és a küzdelem dominált, no meg a mélységi passzok, a beadások, a labdaszerzés, a letámadás.

Arne Slot mindent aprólékosan megtervez.

Ha oda passzolsz, akkor oda mozog a társad, és akkor neked ezt kell csinálni. Ez csak gyakorlás kérdése, a meccsen pedig mindenki betartja a taktikai utasításokat, szóval ez nagyon jó – állította a magyar játékos.

Már őt tartják a Liverpool motorjának

Sokszor kerül szóba, hogy a Liverpool miként alkalmazza a meccseken az egyik legfőbb fegyverét, a letámadást, és ezen a belül a presszingintenzitást. Ez főleg annak tükrében érdekes a magyar szurkolóknak, hogy ennek irányítása egyértelműen Szoboszlai dolga. Az ESPN odáig ment a magyar légióst bemutató elemzésében, hogy őt tartja a liverpooli középpálya motorjának, hozzátéve, a Manchester City elleni rangadón – amelyen gólt lőtt és gólpasszt adott – ő futotta a legtöbbet (11,4 kilométert) a Vörösök közül. Összesen 11 játékos van a Premier League-ben, aki legalább 200 letámadást végzett a támadóharmadban és legalább 300-at a pálya középső harmadában – természetesen Szoboszlai köztük van.

Ugyanakkor a kontrapresszing – amikor a letámadás két másodpercen belül elkezdődik a labdavesztés után – esetében csak Dominic Solanke (Tottenham), Dejan Kulusevski (Tottenham) és Cole Palmer (Chelsea) előzi meg a magyar középpályást,

aki a meccsenkénti átlagot nézve viszont harmadik helyen áll 11,9-del Solanke és Marcus Tavernier (Bournemouth) mögött. Szoboszlai elárulta, mennyi idő volt ezt a rendszert megtanulni, megszokni, egyáltalán megtalálni Arne Slot vezetőedző irányítása mellett a helyes arányokat.

Szoboszlai már a Liverpool játékának a motorja, rengeteget fut, gólokat lő és kiszolgálja a társait Fotó: NurPhoto via AFP/Ibrahim Ezzat/NurPhoto

– Nagyon jó felkészülésünk volt, ami segít, de szerintem pusztán a jó alapozás nem ad annyit a játékosoknak, mint azt a szurkolók többsége hiszi. Nem arról van szó, hogy húsz percig futunk megállás nélkül intenzíven, nyolcvanszázalékos tempóval, és ettől majd jobban bírjuk a meccseket három hónap múlva. Sokkal többet számít a meccsterhelés:

minél több a mérkőzés, annál jobban hozzáedződünk mi is, ráadásul összekovácsolódik a csapat.

Ha folyamatosan meccsben vagy, a végére lehet, elfáradsz, de az is biztos, hogy még jobban fogod bírni a következőt. Van az egészben egyfajta kettősség, mert minél több a meccs, annál nehezebb frissnek maradni, de közben annál könnyebb dolgunk is van. Szezon közben, amikor tizenöt nap alatt hat meccsed van, igazi edzés nincs is. Bejövünk, gyúratunk, elvégezzük a regeneráló mozgásokat és labdázunk egy kicsit, cicázunk, olyankor az átmozgatás a lényeg – árulta el a „nagy titkot” a középpályás.

A Paris Saint-Germain elleni, keddi BL-nyolcaddöntős visszavágóval kapcsolatban – az első meccset idegenben megnyerte a Liverpool 1-0-ra – Szoboszlai Dominik közölte, ezúttal más meccset láthat majd mindenki, nem olyat, mint Párizsban. Bevallotta, hogy soha nem találkozott még olyan jó ellenféllel, mint a PSG. Örül annak, hogy jelölték a Premier League-ben a hónap játékosa címre, annak is örülne, ha megnyerné, ám számára sokkal fontosabb, hogy a csapat továbbjusson a Bajnokok Ligájában és utána vasárnap megnyerje a Ligakupa-döntőt a Wembley Stadionban.

A Premier League és a BL-trófea a nagy álma

A Premier League-ben tíz fordulóval a vége előtt tizenöt pontos előnnyel vezető Liverpool játékosa elmondta, ritkán nézi a riválisok meccseit a televízióban, mert megpróbál a szabadidejében minél kevesebbet foglalkozni a focival. Ugyanakkor nem titkolja,

két trófea hiányzik a boldogságához: a Premier League- és a BL-serleg.

Arra a kérdésre pedig, hogy mi lesz akkor, ha mindkettőt megszerzi, mosolyogva így választolt: „Akkor megnyerem még egyszer!”

Szoboszlai nagyon számít a szurkolók támogatására a törökök elleni, hazai pályán játszandó Nemzetek Ligája-osztályozón Fotó: MTI/Kovács Tamás

Nem csinált titkot abból, hogy hiába játszik a világ talán legnagyobb és legmodernebb stadionjaiban, a kedvence természetesen a Puskás Aréna. Úgy gondolja, teljesen más érzést ad, mint az angliai pályák.

– Németországban hasonló a hangulat, ott vannak ultrák, és egész meccsen zeng a stadion. Angliában nincsenek ilyen csoportok, de a stadionnak van egy átlagos hangja, vagy a kapu mögöttiek szétüvöltik a stadiont. A Puskás Aréna teljesen más érzést ad – mondta Szoboszlai, aki már nagyon készül a válogatott előtt álló két Nemzetek Ligája-osztályozóra a törökök ellen.

A szurkolók segítségére is számít

– Addig azért van még egy pár meccs, de az is egy nagyon nehéz találkozó lesz. Már felkészítettük egymást, hogy a szurkolók odateszik majd magukat. Van egy rendszeres videós megbeszélésünk a válogatottal, és szó volt már erről. Nem mindenki játszott ilyen stadionokban, készülnünk kell a hangulatra, és reméljük, nem veszi majd senki nyomásnak. Nehéz lesz, jó ellenféllel is találkozunk.