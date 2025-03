A Liverpool fél csapatát eltiltás fenyegeti a PSG elleni mai csúcsmeccsen! + videó

Bár Harvey Elliott 87. percben szerzett góljával a Liverpool egy hete 1-0-ra győzött Párizsban, a franciák lefocizták a pályáról Szoboszlai Dominikéket. A vendégek vezetőedzője, Arne Slot is elismerte, hogy sokkal jobb volt az ellenfél, így a mai visszavágón még bármi megtörténhet. A PSG grúz klasszisa, Hvicsa Kvarachelia – aki a hét végén egy zseniális labdalevétellel került a címlapokra – is úgy fogalmazott a tegnapi sajtótájékoztatón, hogy szerinte mindkét csapatnak ötven százalék az esélye a továbbjutásra.

Hvicsa Kvarachelia sok gondot okozhat a Liverpool csapatának Forrás: X/Paris Saint-Germain

A PSG bízik abban, hogy idegenben kiharcolja a továbbjutást a Liverpool ellen

A francia sportnapilap, a L’Équipe ma reggeli cikkében sem nagyon vesz tudomást arról, hogy a Liverpool 1-0-s előnyről kezd hazai pályán. A lap azt taglalja, hogy a PSG-ben két, a Liverpoolban öt olyan játékos van, akiknek vigyázniuk kell, nehogy sárga lapot kapjanak, mert akkor csapatuk továbbjutása esetén nem játszhatnak a negyeddöntő első felvonásán.

Az érintett játékosok Marquinhos és Fabian Ruiz, illetve Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis Mac Allister és Harvey Elliott.

„Nagy küzdelem várható kedd este az Anfielden a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőbe jutásért. Bár a Liverpool kedvezőbb helyzetben van a múlt szerdai, Parc des Princes-ben aratott 1-0-s győzelme után, a PSG továbbra is bízik a továbbjutásban” – szögezi le a L'Équipe.

A lap emlékeztet arra, hogy a találkozót a romániai magyar Kovács István vezeti, aki a PSG mérkőzésein már két piros lapot is kiosztott. Az idei szezonban november 26-án a Bayern München elleni müncheni meccsen (0-1) Ousmane Dembélét, a tavalyi szezonban pedig Barcelonában a hazaiaktól Ronald Araujót állította ki a negyeddöntő visszavágóján. Azt a találkozót a PSG emberelőnyben 4-1-re megnyerte idegenben, és a 3-2-es hazai veresége ellenére továbbjutott. Párizsban hasonló bravúrban bíznak most is.

A mai meccs előtt egyébként furcsa videó terjed a közösség médiában arról, hogy a Liverpool tegnapi edzésén Mohamed Szalah nekiment Trent Alexander-Arnoldnak.