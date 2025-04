Slot megmondta az újságíróknak, mivel foglalkozzanak – és mivel ne

Trent Alexander-Arnold góljával verte meg 1-0-ra a Liverpool a Leicestert a Premier League 33. fordulójában. Ez érdekes helyzetet teremtett, mert az angol védő távozóban van, várhatóan a Real Madridnál folytatja a nyáron, vasárnap viszont látványosan, mezlevétellel ünnepelte a gólját. Arne Slot szerint az újságoknak csak erről kellene írniuk, és nem a sérülésből visszatért játékos jövőjéről.

Slot szerint nem őt, hanem Alexander-Arnoldot illeti az elismerés. Fotó: AFP/Darren Staples

Slot Alexander-Arnoldot dicsérte

Ma a szalagcímeknek a góljáról kellene szólniuk, és nem a szerződéséről. Ha valaki megkérdőjelezi a klub iránti elkötelezettségét, az nevetséges, mert rendkívül keményen dolgozott, hogy visszatérhessen, ma pedig nagyon fontos gólt szerzett. Az évek során rengeteget tett a klubért, szerintem ezért senki sem kérdőjelezheti meg az elkötelezettségét

– vélekedett a Liverpool vezetőedzője.

Slot a Leicester elleni mérkőzés 71. percében küldte a pályára Alexander-Arnoldot, aki öt perccel később gólt lőtt. – Nem hiszem, hogy dicséretet érdemelnék a cseréért, mert ha ott van Trent a kispadon, miközben Conor Bradley nem játszhat végig, szerintem a világ összes edzője behozta volna Trentet. Inkább őt kell dicsérni a kihagyása, az öt és fél hét alatt elvégzett munkájáért, illetve az orvosi stábot, akik mindent megtettek, hogy minél hamarabb visszatérhessen a pályára. Ezért tizenöt percre beküldhettem őt. Ebből végül huszonhét lett a hosszabbítás miatt. A gólja nem csak neki jelentett sokat, hanem mindenkinek, aki szereti a Liverpoolt. Ez egy emlékezetes pillanat volt, és a nagy játékosok szeretik az ilyeneket a pályafutásuk során. Virgilnek (Van Dijk) volt egy a múlt héten (a West Ham ellen), Szalah-nak pedig már rengeteg az idény során. A nagy játékosok akkor mutatják meg, mit tudnak, amikor a leginkább szükséged van rájuk. Így volt ez Trenttel a Newcastle ellen is decemberben, majd a PSG ellen is, amikor arra számítottam, hogy gólt lő, de végül lesérült. Most visszatért, és ez az ő pillanata volt. Ez szép volt, de kell még egy győzelem.