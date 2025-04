A Liverpool hőse győztes gólt lőtt, majd megerősíthette, amitől a szurkolók tartanak

Hiába volt temérdek helyzete és találta el rengetegszer a kapufát a Liverpool a Leicester elleni bajnoki meccsen, a gól csak nem akart összejönni. Egészen a 76. percig, amikor az öt perccel korábban becserélt Trent Alexander-Arnoldnak elsült a bal lába. Az angol védő a mezét lekapva önfeledten ünnepelt a vendégszurkolók előtt, és mint kiderült, ő lőtte a meccs egyetlen gólját, ezzel a bajnoki cím felé lökte a liverpooliakat, a Leicestert pedig a másodosztályba.

Nem lehetett levakarni a mosoly Trent Alexander-Arnold arcáról a Liverpool győzelme után Fotó: Northfoto/Alfie Cosgrove

Liverpool vagy Real Madrid?

A hatalmas ünneplés vélhetően előbbinek szólt, bár az extázis alapján nehezen lehet elképzelni, hogy Alexander-Arnold a nyáron elhagyja nevelőegyesületét. Mint ismert, a 26 éves játékos szerződése az idény végén jár le, és ugyanilyen helyzetben volt csapattársától, Mohamed Szalahtól és Virgil van Dijktól eltérően ő eddig nem hosszabbított. A spanyol sajtó hónapok óta biztosra veszi, hogy azért nem, mert a Real Madridhoz igazol, de ezt eddig senki sem erősítette meg.

Az érintett maga pedig nemigen nyilatkozik a jövőjéről, és a Sky Sports beszámolója alapján ez nem véletlenül van így. Korábban arról írtak, hogy a Liverpool nem engedte az újságíróknak, hogy a szerződéséről kérdezzék Alexander-Arnoldot.

A vasárnapi 1-0-s győzelem után viszont megkapta az elkerülhetetlen kérdést, miszerint hány ilyen ünneplésben lehet még része vörös mezben. A jobb bekk kikerülte a válaszadást.

Mint azt az idény során már elmondtam, nem fogok a helyzetemről beszélni, nem árulok el részleteket. De ezek a napok mindig különlegesek, amikor játszom, gólt lövök, győzünk, versenyzünk a bajnoki címért és közel állunk a megnyeréséhez. Ezekre a pillanatok örökké emlékezni fogok, és boldog vagyok, hogy a részese lehetek ennek

– fogalmazott Alexander-Arnold, akinek szavai úgy hatnak, mintha lezárná pályafutása egy szakaszát.

Alexander-Arnold első ballábas gólja

A góljáról ezt mondta a védő:

– Voltak jó pillanataim ebben a stadionban, szereztem néhány gólt. Nagyon közel vagyunk a Premier League megnyeréséhez, ráadásul ez volt az első meccsem a sérülésem után, fontos meccs volt ez nekem. Izgatott voltam a visszatérésem miatt. Nagyon keményen dolgoztam az elmúlt hetekben, hogy újra a pályán lehessek, mindenképp játszani akartam, és boldog vagyok, hogy góllal tértem vissza. Ez egy nagy dolog. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez volt az első ballábas gólom. Eltartott néhány évig, de végül sikerült egyet összehoznom. Talán ez volt az egyetlen olyan gól, amely még hiányzott, a legjobb pillanatra tartogattam, amikor ilyen közel vagyunk a Premier League megnyeréséhez.

A tabellán tizenhárom ponttal vezető Liverpool a jövő héten elhódíthatja a bajnoki címet. Szerdán játék nélkül is a Vörösöké lehet az arany, amennyiben az Arsenal otthon veszít a Crystal Palace-szal szemben. Az Ágyúsok győzelme esetén vasárnap a Liverpoolnak is nyernie kell a Tottenham ellen, hogy bajnok legyen, döntetlen esetén döntetlen is elég lenne.