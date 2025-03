Liverpoolban és Madridban sem értik, mi történt Alexander-Arnold ügyében

Ezen a héten arról szólt a fáma, hogy Trent Alexander-Arnold megegyezett a Real Madriddal, liverpooli szerződése lejártával, a nyáron a spanyol fővárosba költözik, és új kontraktusa értelmében öt évig ott is marad. A hír nagy felbolydulást keltett az angol városban, voltak, akik már a védő 66-os számú mezét égették, pedig a Sky Sports úgy tudja, hogy még semmi sem hivatalos, csak nagyon valószínű.

„A feleket (beleértve a játékost is – a szerk.) meglepték az ezen a héten megjelent cikkek, mert január óta nem történtek nagy változások az ügyben. Nem egyeztek még meg, nem írtak alá szerződést, és egyik klub felé sem jelezték, hogy megszületett volna a végleges döntés. Mint mindig, a Real Madrid most is magabiztos, hogy megszerzi a kiszemeltjét, Alexander-Arnold pedig végig nyitott volt az ajánlatukra, de egyelőre a trófeákra összpontosít” – írták a védő helyzetét taglaló cikkükben.

A Liverpool leterítette a vörös szőnyeget a Real Madrid elé

A Liverpoolt sok kritika érte, amiért hagyta így elfajulni a helyzetet, hogy a nyáron három sztárjátékosának is lejár a szerződése, vagyis Alexander-Arnold mellett Mohamed Szalah és Virgil van Dijk is távozhat. A Sky Sports szerint mindez annak az eredménye, hogy sportigazgatót váltott a klub, továbbá Jürgen Klopp távozásával sem számoltak, ez is zavart okozott.

A Liverpool nemcsak kinyitotta a Real Madrid előtt az ajtót, hanem egyenesen leterítették a vörös szőnyeget a spanyolok elé, akik az elmúlt két évben ezen sétálgattak, aztán jelezték az érdeklődésüket. A Liverpool rendkívül jövedelmező szerződéseket ajánlott neki, de elfogadta a klub, hogy Alexander-Arnold új kihívásokra, élettapasztalatokra vágyik, és egyébként is csábító lehetőség a Real Madrid játékosának lenni

– fogalmazott a cikk szerzője, hozzátéve, hogy sok szurkolótól eltérően a csapattársai megértően fogadták Alexander-Arnold döntését.

A nagy hármasból ketten maradhatnak Liverpoolban (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Az angolok ugyanakkor mindent megtettek a saját nevelésű futballistájuk lelki békéjének megőrzését illetően, aki gyerekkorában arra vágyott, hogy Steven Gerrardot követve a Vörösök csapatkapitánya legyen.

„A Liverpool megvédte őt, nem engedte, hogy az újságírók a jövőjéről kérdezzék, miközben egy érzelmileg nehéz döntést kell meghoznia. Emellett tudták a klubnál, hogy képmutatóak lennének, ha Alexander-Arnold távozása miatt mérgelődnének, miközben Harvey Elliottot egy jó ajánlat esetén szívesen elengednék a nyáron, miközben a játékos topcsapatokat utasított el azért, hogy az Anfielden maradhasson.”

Alexander-Arnold távozik, Szalah és Van Dijk marad?

A Sky Sports írásából az is kiderül, Szalah és Van Dijk ügyében továbbra sincsenek fejlemények.

„Mindketten mindenképp maradni szeretnének és aláírni az új szerződésüket, de nincsenek előrelépések. Alexander-Arnold helyzete nincs hatással arra, hogy mi történik a duóval, hiszen mindegyikük egyedi ajánlatot kapott. A klubnál továbbra is optimisták, hogy mindketten maradnak.”