A Red Bull megmentette a pilótát, de Verstappen kegyetlenséget kiált

Nem légből kapott pletyka volt Liam Lawson kirúgása, a Red Bull mindössze két futam után megvált a 23 éves pilótától. Az új-zélandi pilóta számára ugyanakkor a rövidke sikertelen időszakkal nem ért véget a Formula–1-es kaland, a bikák fiókcsapatánál, a Racing Bullsnál jutott neki ülés, a Japán Nagydíj előtt helyet cserél a hazaiak hősével, Cunoda Jukival.

Verstappen elégedetlen a Red Bull döntésével

Sergio Pérez decemberi kirúgása után egyébként is sokan számítottak arra, hogy Cunoda kaphatja meg pályafutása nagy lehetőségét a Red Bulltól, azonban a bikák húztak egy merészet, és a tapasztalatlan Lawsont választották Max Verstappen csapattársának. Úgy látszik, hogy ez nem jött be, gyorsan megbánták és korrigálták a döntést. A négyszeres világbajnok viszont vélhetően még időt adott volna Lawsonnak, akit végig védett, és Verstappen azzal indokolta társa gyengélkedését, hogy nehéz vezetni a Red Bullt.

Lawsonnak csak két futam jutott a Red Bull volánja mögött (Fotó: AFP/Fadel Senna)

A holland pilóta kollégája menesztése után kedvelte az egykori Formula–1-es pilóta, Giedo van der Garde egy bejegyzését, amely így szólt:

Elegem van már azokból a szövegekből, hogy a teljesítményt tekintve az F1 a legkeményebb sportág, és ha alulteljesítesz, akkor szembe kell nézned a következményekkel. Igen, teljesítened kell. Igen, elképesztő a nyomás. De én úgy látom, hogy ez a lépés inkább zaklatásnak minősül, esetleg pánikszerű cselekedetnek, és nem egy sportoló teljesítményének szól. Döntöttek, csak két versenyt adtak Liamnek, hogy aztán összetörjék a lelkét.

A Red Bull vezetőinek nyilatkozatai is arra engednek következtetni, hogy Verstappen elégedetlen a bikák lépésével. Christian Horner csapatfőnök emiatt arra próbált rávilágítani, hogy sztárjuk érdekében is jutottak erre a döntésre, mivel szeretnék, ha sikerülne újra elhódítania az egyéni bajnoki címet, és a konstruktőrök versenyét is meg akarják nyerni, ehhez pedig pontokra, illetve az autó fejlesztésére van szükség, amiben a Lawsonnál tapasztaltabb Cunoda inkább a segítségükre lehet.

A Red Bull megmentette Lawsont?

Horner továbbá hozzátette, hogy a Red Bullnak kötelessége kimentenie Lawsont a szorult helyzetéből, és a fejlődésének teret ad azzal, hogy a Racing Bullsnál folytathatja a fiatal pilóta. A csapat tanácsadója, Helmut Marko is erről beszélt:

– A Red Bull hibázott Liam Lawsonnal. A bahreini teszten kevés időt tölthetett az autóban a kocsi problémái miatt, aztán pedig Ausztráliában kihagyta a harmadik szabadedzést. Ettől kezdve egymást követték a nehézségek. Egyre nagyobb volt rajta a nyomás, elveszítette az önbizalmát, erőltette a dolgokat, ez pedig még több hibához vezetett. Kínában aztán tovább romlott a helyzet, amihez hozzájárultak az autó sajátosságai is, mivel nehéz vezetni, és egyébként sem tartozik a leggyorsabbak közé.

Nem volt könnyű döntés Liamet visszaküldeni a Racing Bullshoz, de addigra úgy nézett ki, mint egy kiütött bokszoló. Nem zavarjuk őt el a Formula–1-ből, a Racing Bullsnál lehetősége nyílik arra, hogy összeszedje magát és újraindítsa a karrierjét. Max mellett mindenkivel ez történik. A múltban éppen ezért hasonlóan döntöttünk Pierre Gaslyval és Alex Albonnal kapcsolatban is, és ők újra formába lendültek, nagyszerű pilótákká értek a Formula–1-ben. A csapatunk egyedülálló helyzetben van, ez pedig lehetővé teszi nekünk a rugalmas döntéshozatalt. Ha Lawson egy másik istállónál versenyezne, azonnal távoznia kellett volna a Formula–1-ből

– védte a csapat döntését Marko.

– Max felvetette, hogy nehéz vezetni az autót, és ha sikerülne javítanunk rajta, akkor Lawson teljesítménye is javulna. Természetesen dolgozunk a fejlesztéseken, de nehéz megjósolni, hogy mikor tudjuk bevetni ezeket – tette hozzá.

Lawson visszatér a Racing Bullshoz

Azt Horner és Marko is kiemelte, hogy Lawson egy számára ismerős környezetbe tér vissza, hiszen az eddigi Formula–1-es tapasztalatait korábban ennél a csapatnál szerezte, beugróként tizenegy versenyen szerepelt. Nem is rosszul, 2023-ban a neki jutó öt futamon két pontot gyűjtött, míg az akkori csapattársa, mostani utódja, Cunoda egyet sem. Tavaly pedig hatszor állt rajthoz az idény végén, kétszer kilencedik lett, ami négy pontot ért neki. Ehhez képest Cunoda hat pontot gyűjtött ebben az időszakban.

Lawson a lefokozása előtt még emlékeztette a főnökeit, hogy az alsóbb kategóriákban rendre verte Cunodát, utólag viszont sportszerűen elfogadta „a vereséget”.

„Már gyerekként is az volt az álmom, hogy egyszer a Red Bull versenyzője legyek, ezért dolgoztam egész életemen. Nehéz ezt elfogadni, de hálás vagyok azért az útért, amely eljuttatott ide. Köszönöm mindenkinek, aki mellettem állt, a támogatásotok a világot jelenti nekem. A Racing Bullsnak pedig köszönöm a meleg fogadtatást. Izgatott vagyok, hogy az egyik kedvenc helyemen dolgozhatok” – írta Instagram-posztjában Liam Lawson.