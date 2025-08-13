Szentkirályi Alexandra: Budapest biztonsága felbecsülhetetlen kincs

Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Európa több, hajdan biztonságos és büszke városa – köztük Bradford, Marseille, Coventry, Birmingham, Liège és Malmö – mára jelentős részben migráns hátterű lakossággal rendelkezik.

Európa több, hajdan biztonságos és büszke városa mára jelentős részben migráns hátterű lakossággal rendelkezik (Fotó: Carlos de Saa / MTI/EPA/EFE)

Állítása szerint ezekben a városokban a lakosság harmada, sok helyen több mint fele migrációs hátterű, amit a bűnelkövetési statisztikákkal összevetve egyértelmű kapcsolatot vázol fel a növekvő bűnözés és a migráció között.

Szentkirályi szerint a tömeges illegális migráció nemcsak a városok önazonosságát és karakterét rombolja le, hanem az ott élők életminőségét is rontja.

Ezzel szemben Budapest lakosságának több mint 90 százaléka magyar, és a főváros szerinte Európa biztonságos és rendezett települései közé tartozik.

A kormánypárti politikus azt írta, ez a helyzet nem magától alakult ki, hanem annak köszönhető, hogy Magyarország kormánya az elmúlt tíz évben következetesen fellépett a migráció ellen. Ennek eredményeként – fogalmazott – ma nyugodtan el meri engedni kamasz lányát egyedül a városba, ami szerinte nem így lenne, ha az elmúlt évtizedben nem a Fidesz kormányzott volna.

A politikus szerint a nyugat-európai városok állapotromlása hosszú évtizedek alatt, rossz politikai döntések sorozata miatt következett be.

Úgy véli, Magyarországnak ezzel szemben sok jó, erős és bátor döntést kell meghoznia a jövőben is, hogy elkerülje ugyanezt a sorsot.

Hozzátette: a jövő évi választásokon is ezt a szempontot érdemes mérlegelni, különösen annak fényében, hogy a Tisza Pártot olyan brüsszeli politikai erők támogatják, amelyek a migránskvótát is kitalálták, és folyamatosan rákényszerítenék Magyarországra.