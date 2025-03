Formula–1: megvan Max Verstappen új csapattársa, a japánok ennek nagyon fognak örülni

Bár még csak két versenyhétvégét teljesített 2025-ben az F1 mezőnye, a legutóbbi, kizárásokkal tarkított, Oscar Piastri győzelmével végződött Kínai Nagydíj után felerősödtek azok a hangok , amelyek a Red Bullhoz az idei évtől igazoló Liam Lawson leváltását követelték. A 23 éves új-zélandi pilóta gyengén kezdte az idényt, Ausztráliában és Kínában is a mezőny végére kvalifikálta magát, az első versenyen kiesett, legutóbb pedig csak 12. lett. Szinte csak idő kérdése volt, hogy a Red Bull mikor tesz hivatalos bejelentést, végül csütörtökön az előzetes sajtóhíreknek megfelelően kiderült, hogy a következő, japán hétvégén már Cunoda Juki szerepelhet Max Verstappen csapattársaként. Lawson Cunoda eddigi helyén, korábbi csapata, a Racing Bulls színeiben marad a mezőnyben.

Red Bull: cseberből vederbe

A Verstappen révén 2021, 2022 és 2023 után tavaly is egyéni világbajnok Red Bull 2024-ben csak harmadik lett a konstruktőrök pontversenyében, miután a holland világbajnok csapattársa, Sergio Pérez borzalmas évet produkált, és csapattársától 285 ponttal lemaradva zárt. Ezek után már nem lehetett védeni a csapatot 2021 óta szolgáló Pérez teljesítményét, és az osztrákok úgy döntöttek, hogy lecserélik őt, kisebb meglepetésre azonban választásuk nem a tartalékcsapat, a ma már Racing Bulls néven ismert istálló rutinos versenyzőjére, a régóta a Red Bull kötelébe tartozó Cunoda Jukira esett, hanem arra a Liam Lawsonra, aki az előző két esztendőben néhány nagydíjon már szerepelt beugró pilótaként. Csakhogy Lawson nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: Ausztráliában és Kínában is pont nélkül maradt, a kvalifikáción és a versenyeken is a mezőny végére kormányozta a Red Bullt, amellyel Verstappen a csapat tagadhatatlan nehézségei ellenére is 36 pontot szerzett.

Lawson gyenge idénykezdetére most jóval hamarabb reagált a Red Bull, amely Pérez bukdácsolását jóval tovább tűrte: az osztrák gárda csütörtökön tette hivatalossá, hogy helyet cserél egymással Lawson és Cunoda.

Liam Lawson (balra) és Cunoda Juki autót cserél a következő futamtól kezdve (Fotó: AFP)

Cunoda tapasztalata az autó fejlesztésében is sokat jelent

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner a bejelentést követően meg is indokolta a döntést.

– Nehéz volt látni, hogy Liam az első két futamon küszködött az RB21-essel, és ennek eredményeképpen közösen hoztuk meg a döntést, hogy idő előtti váltást hajtunk végre – magyarázta el a döntés hátterét Horner, akinek szavait a Formula.hu idézte. – Két ambícióval vágtunk neki a 2025-ös szezonnak, hogy megőrizzük a versenyzői világbajnoki címet és visszaszerezzük a konstruktőri világbajnoki címet, és ez egy tisztán sportszakmai döntés. Tudatában vagyunk annak, hogy az RB21-essel még sok munka vár ránk, és Juki tapasztalata rendkívül hasznosnak bizonyul majd a jelenlegi autó fejlesztésének segítésében. Üdvözöljük őt a csapatban, és alig várjuk, hogy az RB21 volánja mögött láthassuk. Kötelességünk Liam védelme és fejlesztése, és közösen úgy látjuk, hogy egy ilyen nehéz kezdés után érdemes gyorsan cselekedni, hogy Liam tapasztalatot szerezzen, miközben a Racing Bullsnál folytatja F1-es karrierjét, egy olyan környezetben és csapatnál, amelyet nagyon jól ismer.

Christian Horner részletesen elmagyarázta a Red Bull döntésének okait (Fotó: AFP)

Cunoda Japánban vezetheti először élesben a Red Bullt

Miközben Lawson az újonc Isac Hadjar márkatársaként folytathatja első teljesre tervezett F1-es idényét, Cunoda a vb következő, harmadik állomásán, az április 4–6. között sorra kerülő Japán Nagydíjon megkapja a nagy esélyt, amelyre régóta vágyott. A japán a 2020-as Formula–2-es bajnokság harmadik helyezettjeként 2021-ben már a Formula–1-ben szerepelhetett, folyamatos fejlődése ellenére azonban azóta sem kapott lehetőséget arra, hogy feljebb lépjen a Red Bull fiókcsapatától. Tavaly ugyan tesztelhette a leendő csapattársát, Verstappent is foglalkoztató gárda autóját, a csapat viszont Lawsont választotta helyette. Mindezek után Cunoda lecserélte menedzserét, híre ment, hogy akár már 2025 végén távozhat a Racing Bullstól, a várva várt lehetőség viszont a reméltnél hamarabb elérkezett számára: hazai futamán végre debütálhat a Red Bull színeiben. Ennek rajta kívül alighanem a hazai drukkerek örülnek majd a leginkább.