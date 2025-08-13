Marija ZaharovaOroszországAmerikatalálkozó

„Szikráznak, mintha szenteltvízzel hintették volna meg őket”

Moszkva megszólalt a történelmi találkozó előtt. Zaharova helyretette a károgókat: Trump és Putyin egyeztetése miatt pánikol a mindenből kihagyottak koalíciója.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 12:22
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Fotó: SELCUK ACAR Forrás: ANADOLU
A világ vegyesen fogadta a hírt, hogy hamarosan találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a reakciók két táborra oszlanak: az egyik „észszerű”, a másik pedig – ahogy ő fogalmazott – „sziszegő és tekergőző”.

Zaharova jellemezte a a világ reakcióját a Putyin–Trump-találkozó kapcsán (Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL)
Zaharova úgy véli, az első csoportot „egészséges erők” alkotják, és bár nem minősítette jóként vagy rosszként, ezt a hozzáállást tartja helyénvalónak. 

Mint mondta, ezek az emberek bíznak abban, hogy a tárgyalások szerencsés fordulatot hoznak, és áttörő döntések születnek.

A másik csoport a támogatás vagy jókívánságok helyett épp az ellenkezőjét teszi: elutasít minden lépést, amely a helyzet rendezéséhez vezethetne – fogalmazott Zaharova. Szerinte ezek az emberek mindenféle ürügyet és kiskaput keresnek, hogy a „képzeletbeli értékek védelmének” álcája alatt teljesen más irányba tereljék a vitát – írja a Life.ru

Az orosz külügy szóvivője a kritikusokat két alcsoportba sorolta. 

Az első, mint mondta, mereven ragaszkodik ahhoz, hogy csak bizonyos témák kerülhessenek terítékre, teljesen figyelmen kívül hagyva a közelgő találkozó lényegét. A második csoport viszont rendkívül tolakodó: képviselői mindenáron részt akarnak venni a folyamatban, sőt azzal fenyegetőznek, hogy akár meg is zavarják a tárgyalásokat, még akkor is, ha hivatalos meghívást nem kaptak.

Mint ismert, a Kreml és a Fehér Ház a múlt héten megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump augusztus 15-én Alaszkában találkozik. Később Caroline Levitt, a Fehér Ház szóvivője pontosította, hogy a csúcstalálkozóra Anchorage-ben kerül sor, a sajtóértesülések szerint egy katonai bázison.

Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

