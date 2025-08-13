Zaharova úgy véli, az első csoportot „egészséges erők” alkotják, és bár nem minősítette jóként vagy rosszként, ezt a hozzáállást tartja helyénvalónak.

Mint mondta, ezek az emberek bíznak abban, hogy a tárgyalások szerencsés fordulatot hoznak, és áttörő döntések születnek.

A másik csoport a támogatás vagy jókívánságok helyett épp az ellenkezőjét teszi: elutasít minden lépést, amely a helyzet rendezéséhez vezethetne – fogalmazott Zaharova. Szerinte ezek az emberek mindenféle ürügyet és kiskaput keresnek, hogy a „képzeletbeli értékek védelmének” álcája alatt teljesen más irányba tereljék a vitát – írja a Life.ru