Fiatalok világnapja: az NMHH a digitális tudatosság erősítéséért kampányol

Az ifjú generációk számára az online jelenlét szinte egyenértékű az offline töltött idővel. A digitális tér a lehetőségek csaknem végtelen tárházával segíti őket a tanulásban, kapcsolattartásban és szórakozásban, de eközben számos láthatatlan kockázatot is magában rejt. Egyebek mellett erre hívja fel a figyelmet a fiatalok világnapja alkalmából a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amelynek stratégiai jelentőségű célja, hogy a családok legyenek felvértezve a digitális eszközök használatához szükséges tudással, ami a készségszintű tudatos felhasználás alapja.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 17:22
Fotó: Ladóczki Balázs
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága azt közölte kedden az MTI-vel, hogy 1999 óta tartják számon augusztus 12-ét mint a fiatalok világnapját; a kitüntetett dátum célja felhívni a figyelmet a jövő generációinak társadalomban elfoglalt szerepére, jogaira, valamint azokra a kihívásokra, amelyekkel nap mint nap küzdenek. Hangsúlyozták, hogy ezért is áll az NMHH kiemelt fókuszában az oktatás, az edukáció: minden állampolgárnak – így a fiataloknak is – érvényes tudással kell rendelkeznie a digitális univerzum veszélyeiről, lehetséges ártalmairól, miközben azt is meg kell tanulnia, hogyan fordíthatja a maga javára az internet által biztosított lehetőségeket.

Ettől a szemlélettől vezérelve az NMHH igyekszik minél intenzívebbé tenni edukációs tevékenységeit, minél több érintetthez eljuttatni az ezekben foglalt lehetőségeket, vonatkozik ez a pedagógusoknak és iskoláknak szóló, a médiaértést élményközpontokba sűrítő, a 9–16 évesek médiaértésének élményszerű oktatását támogató Bűvösvölgyre, vagy a már több mint 10 éves internetes jogsegélyszolgálatra, az Internet Hotline-ra.

Ide tartozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen elindított, az idén már harmadik évfolyamát megkezdő Újmédia pedagógia felnőttképzési program, a Net-Coach – tették hozzá. Az NMHH célja a programmal, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a pedagógusokat, a szülőket és a fiatalokat segítik abban, hogy jobban tudják kezelni az online világ kockázatait, az okoseszközök és a digitális világ nyújtotta lehetőségeket.

Ebbe a sorba illeszkedik a gyerekaneten.hu portálra alapozott gyermekvédelmi edukációs tevékenység, az online gyermekvédelem legaktuálisabb kérdéseit feldolgozó podcastsorozat vagy a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztallal közösen júniusban elindult „Legyél te is online hős!” kampány is, amelynek keretében öt jó tanács hallható az online visszaélések ellen.

Az öt pont a szűrőszoftverek által nyújtott lehetőségekre, a digitális házirend fontosságára, az adatvédelem kérdésére, a mesterséges intelligencia tudatos használatával kapcsolatos ismeretekre és az Internet Hotline jogsegélyszolgálatra hívja fel a figyelmet – írták.

