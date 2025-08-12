Fiatalok világnapja: az NMHH a digitális tudatosság erősítéséért kampányol

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága azt közölte kedden az MTI-vel, hogy 1999 óta tartják számon augusztus 12-ét mint a fiatalok világnapját; a kitüntetett dátum célja felhívni a figyelmet a jövő generációinak társadalomban elfoglalt szerepére, jogaira, valamint azokra a kihívásokra, amelyekkel nap mint nap küzdenek. Hangsúlyozták, hogy ezért is áll az NMHH kiemelt fókuszában az oktatás, az edukáció: minden állampolgárnak – így a fiataloknak is – érvényes tudással kell rendelkeznie a digitális univerzum veszélyeiről, lehetséges ártalmairól, miközben azt is meg kell tanulnia, hogyan fordíthatja a maga javára az internet által biztosított lehetőségeket.

Ettől a szemlélettől vezérelve az NMHH igyekszik minél intenzívebbé tenni edukációs tevékenységeit, minél több érintetthez eljuttatni az ezekben foglalt lehetőségeket, vonatkozik ez a pedagógusoknak és iskoláknak szóló, a médiaértést élményközpontokba sűrítő, a 9–16 évesek médiaértésének élményszerű oktatását támogató Bűvösvölgyre, vagy a már több mint 10 éves internetes jogsegélyszolgálatra, az Internet Hotline-ra.

Ide tartozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen elindított, az idén már harmadik évfolyamát megkezdő Újmédia pedagógia felnőttképzési program, a Net-Coach – tették hozzá. Az NMHH célja a programmal, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a pedagógusokat, a szülőket és a fiatalokat segítik abban, hogy jobban tudják kezelni az online világ kockázatait, az okoseszközök és a digitális világ nyújtotta lehetőségeket.

Ebbe a sorba illeszkedik a gyerekaneten.hu portálra alapozott gyermekvédelmi edukációs tevékenység, az online gyermekvédelem legaktuálisabb kérdéseit feldolgozó podcastsorozat vagy a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztallal közösen júniusban elindult „Legyél te is online hős!” kampány is, amelynek keretében öt jó tanács hallható az online visszaélések ellen.

Az öt pont a szűrőszoftverek által nyújtott lehetőségekre, a digitális házirend fontosságára, az adatvédelem kérdésére, a mesterséges intelligencia tudatos használatával kapcsolatos ismeretekre és az Internet Hotline jogsegélyszolgálatra hívja fel a figyelmet – írták.