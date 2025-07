Slot szokatlan szerepet szánhat Szoboszlainak az új Liverpoolban

Arne Slot bajnoki címet hozó első idénye után kedden kezdte meg a felkészülést a Liverpool az augusztus közepén rajtoló PL-kiírásra. Diogo Jota halála miatt felvetődött, hogy az első félkészülési mérkőzést, a vasárnapra tervezett, Preston North End ellenit törlik, de végül csak egy nappal később kezdték az edzéseket, és a játékosok kérésére megrendezik a találkozót, ahol több módon is megemlékeznek majd a tragikus sorsú futballistáról.

Ez lehet a Liverpool kezdőcsapata a Preston North End ellen a helyi lap szerint. Forrás: Liverpool Echo

Wirtz és Kerkez is bemutatkozhat a Liverpoolban

Az előszezonra időzített barátságos meccsek lehetőséget adnak az edzőknek a kísérletezésre, a Liverpool Echo lap szerint Slottól is láthatunk majd váratlan megoldásokat – vette észre az Origó . A nyári szerzemények, Florian Wirtz, Kerkez Milos és Giorgi Mamardasvili bevetése persze nem ezek közé tartozna, várhatóan ők hárman debütálnak majd a 16 órakor kezdődő mérkőzésen, de a szintén újonc Jeremie Frimpong vagy éppen a kapusok közül Pécsi Ármin, illetve Freddie Woodman is bevetésre vár.

Míg Mamardasvili természetesen a kapuban kap szerepet Alisson helyén, addig a lap szerint Conor Bradley, Virgil van Dijk, a sérülésből visszatérő Joe Gomez és Kerkez Milos alkothatja a védelmet. A középpályán egy jól bevált duó, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch tűnhet fel, míg a támadószekcióban Mohamed Szalah, Wirtz és Cody Gakpo bizonyíthatnak.

Szoboszlai Dominik csatárként tűnhet fel?

A Liverpool egyik tavalyi alapembere, Szoboszlai Dominik kimaradt az eddigi felsorolásból, nem véletlenül,

a Liverpool Echo ugyanis azt vizionálja, hogy a 24 éves középpályást ezúttal nem a megszokott helyén, hanem csatárként próbálná ki Slot.

A Vörösöknek ezen a poszton akadhatnak problémái az új idényben. Arra senki sem számított, hogy Diogo Jota nem lesz a keret tagja a következő idényben, de Darwin Núnez távozása már régóta a levegőben lóg. Szaúd-Arábiából is érdeklődnek iránta, illetve a Napoli ajánlatot is tett érte, amelyet a Liverpool egyelőre nem fogadott el, de beszámolók szerint az uruguayi játékos szívesen igazolna az olasz bajnokhoz.

Nem kizárt, hogy Núnez mellett Luis Díaz is továbbáll a csapattól. A Liverpool eddig minden megkeresésre azt válaszolta, hogy a kolumbiai szélső nem eladó, de miután a Barcelona hoppon maradt Nico Williamsszel, újra Díazt akarja, valamint a Bayern München is bejelentkezett a játékosért, aki a hírek szerint átigazolási kérelmet ad majd be a klubjánál, mert a bajorokhoz menne.