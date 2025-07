A Real Madrid sztárja meglepő célpontot talált magának a csúfos kudarc után

A „rendes játékidőben” trófea nélkül maradt Real Madridnak a hosszabbításban, azaz a klubvilágbajnokságon sem sikerült megszépítenie az idényét, sőt! A Xabi Alonso-féle királyi gárdát óriási pofon repítette haza, így – míg a BL-győztes PSG a Chelsea elleni vasárnapi döntőben folytathatja a diadalmenetét – a Real Madrid játékosainak a feléjük zúduló kritikaáradatot kell eltűrniük. A tapasztaltabb rókák, mint Thibaut Courtois már volt ilyen helyzetben, ő a 4-0-s vereség után azonnal elnézést kért a szurkolóktól, és felsorolta a csapat hibáit.

Thibaut Courtois szerint Javier Tebas nagyon szeret szerepelni. Fotó: AFP/Pau Barrena

Courtois nyilatkozata során más témákra is jutott idő, így például a La Liga elnökéről, Javier Tebasról is elmondta – nem túl jó – véleményét. – A La Ligában mindig ez van. Nem hallottam ilyesmit még egy elnöktől sem, legyen szó Olaszországról, Angliáról vagy az NBA-ről.

Tebasnak talán nem tetszik a klubvilágbajnokság, de attól még létezik. Mi itt vagyunk, és közben úgy tűnik, hogy ő figyelmet akar magának.

– Még egyetlen bajnokság elnökétől sem hallottam hasonló kijelentéseket – üzent Tebasnak Courtois.

A La Ligából és a Premier League-ből is kritizálják az új klubvilágbajnokságot

Hogy megértsük, mire is utalt a belga kapus, fel kell idéznünk a sportvezető korábbi interjúját, amelyben azt ecsetelte, mi a baj a klubvilágbajnoksággal. Egy szóval: minden. Tebast annak kapcsán szólaltatták meg, hogy a Real Madrid és az Atlético Madrid is a következő idénybeli első mérkőzése elhalasztását kérte a La Ligától, hogy a játékosoknak jusson az előírásoknak megfelelő vakáció, azaz három hét a két évad között, illetve kellő idő a felkészülésre is. A spanyol élvonal vezetőjét bosszantotta a csapatok kérése.

Fejeződjön be előbb a klubvilágbajnokság. Miért nekünk kellene alkalmazkodnunk?

– vetette fel a kérdést. – Persze hogy a részvételük befolyásolja a naptárt. Van egy kollektív szerződésünk, amely három hét nyári szabadságot ír elő, és a La Liga ezt tiszteletben fogja tartani. Meglátjuk, hogy mi történik, aztán az alapján egyeztetünk majd az esetleges engedményekről – fedte fel Tebas. – Úgy tudom, hogy a Premier League csapatai augusztus 14-én kezdenek (valójában 16-án – a szerk.), a németek és az olaszok csak egy héttel később, de ez mindig így van. Elméletileg a francia bajnokság is augusztus 14-én rajtol. De ott Nasszer al-Khelaifi (a PSG elnöke – a szerk.) az úr, majd ő eldönti, hogy mikor kezdjenek. Ha a Real Madrid vagy az Atlético eljut az elődöntőig, 120 millió eurót kapnak, aztán fáradtan érkeznek haza, emiatt nekünk később kellene kezdenünk a bajnokságot. Ez így rendben lenne? Nem tudom, hogy a többi klubnál miként vélekednek erről.