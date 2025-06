Meccseket bukhat be a Real Madrid? A La Liga nincs tekintettel az amerikai haknira

Tebas: Töröljék a klub-vb-t!

Tebasnál arról is érdeklődtek, szerinte hogyan kellene megreformálni a klubvilágbajnokságot, hogy az ne okozzon ilyen problémákat. Az elnök válaszában nem volt sok köszönet.

Ha megszüntetnék. Az a célom, hogy többé ne legyen klubvilágbajnokság

– szögezte le. – Nincsenek szabad időpontok. Egyébként sincs szükség még egy olyan versenyre, amely által csak még több pénz kerül egy meghatározott klub- és játékosréteghez, míg máshonnan elveszik ezt a pénzt. Egyszerűen nincs több pénz a rendszerben, és meg kell őrizni az egyensúlyt, szóval ezt a tornát meg kell szüntetni. Esetleg úgy lehetne megrendezni, ahogy korábban: egy hétvégés eseményként. Sem a naptár, sem a futball fenntarthatósága szempontjából, és gazdaságilag sem működtethető ez a formátum.

Arról nem is beszélve, hogy Tebas szerint a meccsek sem igazán élvezetesek. Már amennyire ezt ő meg tudja ítélni.

– Egyetlen meccset sem láttam, vagyis belenéztem a Chelsea és a Los Angeles közötti mérkőzésbe, és az olyan volt, mint egy nyári barátságos meccs. Hiányzott belőle az intenzitás, csak futkostak a pályán – legalábbis abban a huszonöt percben, amit láttam, nem tudom, utána javult-e a színvonal.

A Premier League-ben hallani sem akarnak halasztásról

Angliában is a La Liga-vezérhez hasonlóan látják a helyzetet. A klubvilágbajnokság kezdete előtt még Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány hívta fel a figyelmet arra, hogy a Manchester City és a Chelsea hátrányban lehet a viadalon nem szereplő csapatokkal, így a PL-győztes Liverpoollal és a második Arsenallal szemben is, ettől tart Pep Guardiola is, aki már tavaly jelezte, hogy csapata, a Manchester City első bajnoki meccseit el kellene halasztani az új idényben. A Premier League hallani sem akart ilyesmiről.

– Miért változtassunk mi a bajnokságunk menetrendjén, amikor a FIFA egy olyan tornát rendez meg, amelynek a létezésével mi nem is értünk egyet? – tette fel a kérdést Tony Scholes, a liga vezető futballtisztviselője még februárban. – Megvizsgáltuk a lehetőségét. Az egy dolog, hogy ránk erőltetik ezt, különösen a FIFA, de még ennél is fontosabb, hogy egyszerűen nincs terünk a változtatásra. Már így is annyira szoros a futballnaptár, amennyire csak lehet. Nincs lehetőség további halasztásokra.