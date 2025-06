A VAR sem mentette meg a Real Madridot az óriási égéstől Xabi Alonso első meccsén

Az új edzők csatájaként is aposztrofálhattuk a Real Madrid és az Al-Hilal összecsapását a klubvilágbajnokságon , a spanyoloknál ezen a meccsen mutatkozott be a kispadon a Bayer Leverkusentől érkező Xabi Alonso, míg a túloldalon a BL-döntős Intert elhagyó Simone Inzaghi irányíthatta első alkalommal a szaúdiakat. A madridiaknál Trent Alexander-Arnold és Dean Huijsen is ott volt a kezdőcsapatban, így ők szintén debütáltak, Kylian Mbappé viszont influenza miatt még a kispadon sem volt ott.

Gonzalo García gólja ellenére sem tudta megszerezni a három pontot a Real Madrid (Fotó: Dan Mullan/Getty Images North America/AFP)

Az öt győzelmével klub-vb-rekordernek számító Real Madrid a francia sztár mellett nélkülözni kényszerült a David Alaba, Eduardo Camavinga, Daniel Carvajal, Endrick, Ferland Mendy és Éder Militao sort, ám a cél természetesen így is a győzelem volt.

Az Al-Hilal méltó ellenfele volt a spanyoloknak, a szaúdiak többször is könnyen megszerezhették volna a vezetést – Renan Lodi végül betalált, de lesről tette ezt, így nem adták meg a gólt.

Így kell kezdeni a Real Madridban

A túloldalon a Real Madrid kezdőcsapatába először bekerülő Gonzalo García kissé bizonytalannak tűnt, azonban a vezető gól az ő nevéhez fűződött: a 34. percben Rodrygo passzát követően a jobb lábával a balra lőtte a labdát, s ez olyannyira meglepte Bono kapust, hogy nem tudott hárítani (1-0). A 21 éves és 86 napos spanyol támadó Jude Bellingham, Marco Asensio és Dani Ceballos után a negyedik legfiatalabb játékos lett, aki első kezdése alkalmával betalált a Real Madrid színeiben.

Hogy mégsem vonulhatott előnyben pihenőre a Real, arról Raúl Asencio tett, aki a hibája után lerántotta ellenfelét a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Rúben Neves értékesítette kíméletlenül (1-1). A spanyol védő a harmadik tizenegyesét hozta össze 2025-ben, ez holtversenyben a második legtöbb a La Ligában szereplő csapatok játékosai között.

Elmaradt a győzelem

A második félidő elejét alaposan megnyomta a Real Madrid, de az újabb gól nem jött össze, a világrekorder Al-Hilal azonban túlélte a rohamokat, és ismét kiegyenlítetté vált a játék.

Az áttörést végül egy elképesztő butaság hozhatta volna el a csereként beállt Al-Katani részéről, aki karlendítés közben eltalálta Fran García arcát, a tizenegyest azonban Federico Valverde kihagyta, pontosabban Bono védett nagyot.

Xabi Alonso tehát nem tudott győzelemmel bemutatkozni a Real Madrid kispadján, a javítás négy nappal később, Pachuca ellen lehet majd meg.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ, H CSOPORT

Real Madrid (spanyol)–Al-Hilal (szaúdi) 1-1 (Gonzalo García 34., ill. Rúben Neves 41. – 11-esből)