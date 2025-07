Bulvárceleb és baloldali politikus: ilyen volt Schmuck Andor élete + galéria, videó

54 évesen elhunyt Schmuck Andor baloldali politikus és tévés közéleti szereplő, aki a közélet egyedi alakjaként politikai pályája mellett a show-biznisz világában is rendszeresen feltűnt – írta az Origo. Mint felidézték, Schmuck volt feleségei, televíziós szereplései, valamint Zámbó Jimmyvel ápolt különleges barátsága is sokáig foglalkoztatta a bulvársajtót. Bár a politikában ritkán érte el céljait, személyisége mégis kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar közéletben. Örökre emlékezetes marad például az a kampánydala, amellyel a 2010-es főpolgármesteri címért folytatott kampányban tett közzé, ahol ő maga is jelöltként indult. A klipben első feleségével szerepel.

Politikus, akit kedvelt a bulvár

A 90-es évek fiatal politikusa később a tévéképernyőkön is otthonra lelt, ahol jellegzetes stílusával hamar a bulvárkedvelő közönség kedvencévé vált. Több házasságot tudhatott maga mögött: két volt felesége közül egyik sem kereste igazán a nyilvánosságot, de válásainak körülményei rendre címlapokra kerültek.

Schmuck sosem tagadta: a magánélete legalább annyira szenvedélyes volt, mint politikai ambíciói.

Az utóbbi években gyakran nyilatkozott arról, hogy szeretne újra rátalálni a szerelemre, ezért sokak szerint örök romantikus maradt.