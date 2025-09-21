Amikor a vécében osztották szét a pénzt, és a rendőrség állította össze a magyar válogatottat

Magyarországon a nyolcvanas években egymást követték a gyanús találkozók, és több esetben is bebizonyosodott, hogy előre megbeszélt eredmények születtek. A lavina 1982 júliusában indult el, amikor a rendőrség nyomozni kezdett, eleinte ismeretlen tettes, majd egy totózóbanda ellen. Az ügy hátterében az állt, hogy a 30. játékhétvégén feltűnően sok 13+1 találatos szelvény született.

Bundabotrányok egész sora rázta meg a magyar labdarúgást a 80-as években, játékosokat, edzőket tartóztattak le, sőt még olyan csapat is volt, amelyet pontlevonással sújtottak. Fotó: Shutterstock

A vizsgálat három hónapig tartott, ezalatt kiderült, hogy a bandák összesen 31 millió forintos kárt okoztak. Negyven klub – köztük az NB II csapatainak csaknem fele – érintett volt, és mintegy 130 embert hallgattak ki az ügyben. Végül 49 egyesület ellen indult fegyelmi eljárás, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pedig 196 játékos versenyjogát függesztette fel.

Az ügy egyik legtragikusabb szereplője az 1968-ban olimpiai bajnoki címet szerző Sárközi István volt, aki belekeveredett a totóbotrányba. Börtönbüntetést kapott, és sosem térhetett vissza a pályára, amely számára mindent, sőt még annál is többet jelentett. 1992. január 31-én, mindössze 45 évesen, máig tisztázatlan körülmények között vesztette életét a Rákoscsaba és Pécel közötti vasútvonalon.

Az utolsó fordulóban dőlt el a bajnokság, de nem a pályán...

Egy évvel később, az 1982/83-as idény hajrája sem maradt botrányoktól mentes: a bajnokság utolsó fordulója a magyar futball egyik legvitatottabb játéknapjaként vonult be a sporttörténelembe. A helyzet különösen kiélezett volt, hiszen az aranyérem és a kiesés kérdése is nyitva állt az utolsó kör előtt. A bajnoki címért három csapat szállt versenybe: a Verebes József által irányított Rába ETO, a Ferencváros és a Budapest Honvéd. A 29. fordulóban a győriek a Bozsik-stadionban 2-2-es döntetlent játszottak, miközben a Fradi legyőzte a Tatabányát, így az utolsó forduló előtt a Győr és a Ferencváros 42–42 ponttal, a Honvéd pedig 40 ponttal állt, vagyis még teljesen nyílt volt a bajnoki versenyfutás. A kiesés elleni csata legalább ennyire szoros volt: a már biztosan búcsúzó Békéscsaba mellett még öt csapat – a Debrecen, a Nyíregyháza, az MTK-VM, a ZTE és a Pécs – is veszélyben volt.