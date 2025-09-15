Az angol futball történetének egyik legsúlyosabb botránya robbanhat ki, a vád: bundázás!

Az angol Premier League-et most megrengető állítások újra felidézik a futball legsötétebb oldalát. Ha igaznak bizonyulnak a vádak, a világ legnézettebb bajnoksága kerülhet válságba – ahogy korábban más országok futballját is megrengették hasonló ügyek. Az olasz labdarúgás történetében például több olyan botrány is akadt, amely alapjaiban rázta meg a Serie A hitelességét, és hosszú évekre meghatározta a bajnokság megítélését.

Carlo Ancelotti, az AC Milan korábbi menedzsere (középen, lent) részt vett a Calciopoli-per tárgyalásán a nápolyi Igazságügyi Palotában 2010. május 11-én. A bundabotrány még 2006 májusában robbant ki Fotó: AFP

Az elmúlt hetekben komoly vádak rázták meg az angol labdarúgást: egy svéd rendőrtiszt szerint Premier League-játékosok is érintettek lehetnek a mérkőzések manipulálásában. Fredrik Gardare – aki korábban egy teljes illegális fogadási hálózatot számolt fel – azt állítja, hogy futballisták titkos utasításokat kaptak egy kaszinóból, majd előre meghatározott eseményekre – például sárga lapokra vagy szögletekre – fogadtak.

A nyomozó szerint a bizonyítékok kézzelfoghatók. Sőt már-már kiszúrják a szemünket. Gardare elmondása szerint 2021-ben egy svédországi razzia során több telefont is lefoglaltak, és az egyik készüléken olyan Telegram-üzeneteket találtak, amely alapján a napnál is világosabb, hogy több Premier League -játékos is részt vett a mérkőzések manipulálásában.

Ez volt a legvilágosabb eset, amellyel valaha találkoztam. Ennél tisztább bizonyíték nem létezhet

– fogalmazott Gardare.

A Mirror cikkéből az is kiderül, hogy nemcsak Premier League játékosok vehettek részt a mérkőzések megbundázásában. Ennek ellenére a svéd hatóságok mégis lezárták az ügyet, a lefoglalt telefonok pedig a mai napig a rendőrségnél vannak. Gardare ezért most arra szólította fel az angol szövetséget (FA), hogy indítson vizsgálatot, hiszen szerinte a bizonyítékok súlyosak, és nemcsak az angol, hanem az egész nemzetközi futball tisztaságát fenyegetik.

A Premier League egyelőre óvatosan reagált: közleményük szerint nem kaptak hivatalos tájékoztatást az esetről, ezért az FA hatáskörébe tartozik, hogy lépjen.

A botrány azonban így is hatalmas visszhangot váltott ki, hiszen a világ legnézettebb bajnokságáról van szó. Tavaly a Telegraph arról írt, hogy legalább öt játékost kereshettek meg bundázók, most viszont úgy tűnik, hogy a hatóságok már konkrét bizonyítékokkal is rendelkeznek. Amennyiben az állítások igaznak bizonyulnak, az angol futball történetének egyik legsúlyosabb botránya robbanhat ki – ami hatalmas árnyékot vetne a Premier League hitelességére.