Liverpool FCKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Káosz és harc Szoboszlaiék edzésén, a Liverpool játékosai verekedtek + videó

Rendhagyó gyakorlattal készültek a Liverpool futballistái, miután a keret kiegészült a válogatott szünetről visszatérőkkel. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és csapattársai játékosan verekedtek az edzésen, vagy legalábbis azt imitálták a felhangzó „harc” kiáltásra. A Liverpool videót is megosztott, amin káoszként jellemezte a furcsa bemelegítést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 8:59
Szoboszlai Dominik és társai játékosan verekedtek a Liverpool edzésén Fotó: PETER PARKS Forrás: AFP
A Liverpool vasárnap lép pályára legközelebb, amikor 15.00-tól a Burnley vendégeként lép pályára a Premier League-ben. Visszatértek a csapathoz a klub válogatott játékosai, így a magyar nemzeti csapatban játszó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. Ők is részt vettek a rendhagyó bemelegítésen, amelynek egy pontján elhangzott a „fight”, azaz harc csatakiáltás, ami után verekedni kezdtek a Liverpool futballistái.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is részt vett a Liverpool verekedős edzésén
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is részt vett a Liverpool verekedős edzésén (Fotó: AFP/Darren Staples)

Persze nem komoly bunyóról volt szó, inkább csak egyfajta játékról, aminek a lényeg az volt, ki tudja elkapni a másikat, miután párokba rendeződtek – írta az Origo. Leginkább az látszik ebből is, hogy a Liverpool játékosai jó hangulatban készülnek a Brunley elleni bajnokira, amire minden okuk megvan: háromból három győzelemmel kezdték a bajnokságot, legutóbb Szoboszlai szabadrúgásgóljával az Arsenal elleni rangadót is megnyerték.

Íme a Liverpool bunyója az edzésen:

Mi lesz Szoboszlai Dominik sorsa?

Az egyik legnagyobb kérdés most az, hogy a legutóbbi két meccsen kényszerűségből jobbhátvédet játszó, és ott is kimagasló teljesítményt nyújtó Szoboszlai Dominik milyen poszton kaphat szerepet. Arne Slot együttesébe ugyanis a jobbhátvédek közül Jeremie Frimpong is edzett már, ő is részt vett a „verekedésben”, valamint Conor Bradley is harcra fogható már, ő is játszott a válogatott a meccseken.

Jó esély van rá, hogy Szoboszlai visszatérhet a középpályára a Burnley elleni meccsen. A magyar játékos lemaradt az augusztus hónap játékosa címről a Premier League-ben, amit az Evertonból Jack Grealish happolt el előle, de a hónap legszebb gólja így is az övé volt a bajnokságban.

