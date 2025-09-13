Szoboszlai megharagudott Ronaldóra? Wirtz is megszólalt, és lezárta a vitát

Florian Wirtz a nyáron 120 millió euróért igazolt a Liverpool csapatához a Bayer Leverkusentől, és egyből Szoboszlai Dominik új riválisaként harangozták be. Ez részben be is igazolódott, hiszen a szezon eddigi részében a német játszott a tízes szerepkörben, ami korábban Arne Slot csapatában sokszor Szoboszlaié volt, miközben a magyar kényszerűségből jobbhátvédet is játszott.

Florian Wirtz szabadrúgását Szoboszlai Dominikéhez hasonlították (Fotó: Sven Simon/Frank Hoermann)

A Wirtz–Szoboszlai rivalizálásból eddig egyértelműen a magyar jött ki jobban, aki a Liverpool legjobbja volt eddig, míg a német egyelőre nem tudta megmutatni a különleges képességeit. Persze neki még idő is kell, hogy felvegye a Premier League ritmusát, ezzel szemben Szoboszlai a harmadik angliai idényében már komfortosan mozog a közegben.

Mindenesetre a néhány napon belül lőtt, ráadásul egymásra hasonlító szabadrúgásgóljuk újabb okot adott arra, hogy szembeállítsák a két játékost. Szoboszlai a Premier League legutóbbi fordulójában az Arsenal elleni rangadót döntötte el egy gyönyörű szabadrúgással, mit idő közben augusztus legszebb góljának választottak meg Angliában.

Florian Wirtz kimondta, amit sokan gondolnak

Wirtz pedig a német válogatott Észak-Írország ellen aratott 3-1-es győzelméhez járult hozzá egy hasonló szabadrúgásgóllal. Ez egyébként Szoboszlai tetszését is elnyerte, aki az Instagramon üzent a német csapattársának, hogy nem volt rossz.

Liverpoolban vita indult arról, hogy melyikük lövi jobban a szabadokat, és Trent Alexander-Arnold távozása után kinek kellene átvennie az első számú szabadrúgáslövő szerepét. Nos, arra, hogy melyikük gólja volt a szebb, maga Wirtz adott határozott választ a Liverpool videójában.

A klub azt a kérdést tette fel játékosainak, hogy melyik volt a legszebb szabadrúgásgól, amit élőben láttak. Wirtz gondolkodás nélkül Szoboszlai Dominik nevét vágta rá. Ezzel le is zárhatjuk ezt a vitát.

Egyébként a Liverpool játékosainak a többsége Szoboszlai Arsenal elleni szabadrúgását emelte ki, mindössze egy-két kivétel volt, Virgil van Dijk például Lionel Messi egyik ellenük lőtt gólját említette.