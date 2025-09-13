Szoboszlai Dominikflorian wirtzCristiano RonaldoLiverpool FC

Szoboszlai megharagudott Ronaldóra? Wirtz is megszólalt, és lezárta a vitát

Rövid időn belül két nagyszerű és sokak szerint nagyon hasonló szabadrúgásgólt lőttek a Liverpool játékosai. Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni rangadót döntötte el, majd néhány nappal később Florian Wirtz a német válogatottban lőtt bombagólt, és rögtön megindult a vita, hogy melyiküké volt a szebb. Maga Wirtz zárta le a vitát: a német nem látott még szebbet Szoboszlai szabadrúgásánál. Ő viszont Cristiano Ronaldót emlegette, akire a jelek szerint nem haragudott meg kedden.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 11:44
Szoboszlai Dominik szabadrúgása Florian Wirtz szerint is a legszebb volt Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Florian Wirtz a nyáron 120 millió euróért igazolt a Liverpool csapatához a Bayer Leverkusentől, és egyből Szoboszlai Dominik új riválisaként harangozták be. Ez részben be is igazolódott, hiszen a szezon eddigi részében a német játszott a tízes szerepkörben, ami korábban Arne Slot csapatában sokszor Szoboszlaié volt, miközben a magyar kényszerűségből jobbhátvédet is játszott.

Florian Wirtz szabadrúgását Szoboszlai Dominikéhez hasonlították
Florian Wirtz szabadrúgását Szoboszlai Dominikéhez hasonlították (Fotó: Sven Simon/Frank Hoermann)

A Wirtz–Szoboszlai rivalizálásból eddig egyértelműen a magyar jött ki jobban, aki a Liverpool legjobbja volt eddig, míg a német egyelőre nem tudta megmutatni a különleges képességeit. Persze neki még idő is kell, hogy felvegye a Premier League ritmusát, ezzel szemben Szoboszlai a harmadik angliai idényében már komfortosan mozog a közegben.

Mindenesetre a néhány napon belül lőtt, ráadásul egymásra hasonlító szabadrúgásgóljuk újabb okot adott arra, hogy szembeállítsák a két játékost. Szoboszlai a Premier League legutóbbi fordulójában az Arsenal elleni rangadót döntötte el egy gyönyörű szabadrúgással, mit idő közben augusztus legszebb góljának választottak meg Angliában.

Florian Wirtz kimondta, amit sokan gondolnak

Wirtz pedig a német válogatott Észak-Írország ellen aratott 3-1-es győzelméhez járult hozzá egy hasonló szabadrúgásgóllal. Ez egyébként Szoboszlai tetszését is elnyerte, aki az Instagramon üzent a német csapattársának, hogy nem volt rossz.

Liverpoolban vita indult arról, hogy melyikük lövi jobban a szabadokat, és Trent Alexander-Arnold távozása után kinek kellene átvennie az első számú szabadrúgáslövő szerepét. Nos, arra, hogy melyikük gólja volt a szebb, maga Wirtz adott határozott választ a Liverpool videójában.

A klub azt a kérdést tette fel játékosainak, hogy melyik volt a legszebb szabadrúgásgól, amit élőben láttak. Wirtz gondolkodás nélkül Szoboszlai Dominik nevét vágta rá. Ezzel le is zárhatjuk ezt a vitát.

Szoboszlai megharagudott Cristiano Ronaldóra? Itt a válasz!

Egyébként a Liverpool játékosainak a többsége Szoboszlai Arsenal elleni szabadrúgását emelte ki, mindössze egy-két kivétel volt, Virgil van Dijk például Lionel Messi egyik ellenük lőtt gólját említette.

Szoboszlait is megkérdezték, és ő a példaképe, Cristiano Ronaldo egyik Manchester Unitedben lőtt szabadrúgását említette. Ezek szerint nem haragudott meg a portugál sztárra, amiért nem kapta meg tőle a mezét a keddi vb-selejtező után a Puskás Arénában.

Florian Wirtz szabadrúgása:

Szoboszlai Dominik szabadrúgása:

 

