Irány a Premier League? Újra klubot váltott Marco Rossi felfedezettje

Nikitscher Tamás még tavaly ősszel lett magyar válogatott játékos, Marco Rossi akkor még az NB I-ből hívta be a keretbe. A középpályás felhívta magára a figyelmet, télen a La Ligába igazolt, ám a Real Valladolid Nikitscherrel a soraiban csont nélkül kiesett a spanyol élvonalból. Nikitscher pedig újra vált: a válogatott keretből most sérülése miatt kimaradt futballista a Rio Ave játékosa lesz, azaz a portugál élvonalban folytatja.

Az U21-es magyar válogatott Dénes Vilmos a ZTE helyett immár a Kortrijk játékosa (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Nikitscher Tamás váltása akár a Premier League-be vezető utat is jelenthet: a Rio Ave tulajdonosa a botrányairól ismert Evangelosz Marinakisz, övé a Fradi ellen is készülő Nottingham Forest, valamint a görög rekordbajnok Olimpiakosz is.

Magyar focisták külföldön: Olaszország, Portugália, Belgium

Ez még csak spekuláció, az viszont biztos, hogy Nikitscher továbbra is erős európai élvonalbeli bajnokságban szerepelhet, s ha felépül, a Rio Ave játékosaként jó eséllyel újra a magyar válogatottnak is segítségére lehet.

Egyelőre az U21-es keret tagja Dénes Vilmos, aki szintén külföldön folytatja pályafutását: a belga másodosztályú Kortrijk igazolt le a ZTE-től.

Bősze Levente pedig a DAC után az olasz élvonal egyik legtudatosabban építkező csapata, a Como játékosa lett, igaz, nagy szenzáció lenne, ha a tizenhat éves futballista már ebben a szezonban a Serie A-ban kapna lehetőséget.