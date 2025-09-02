Rendkívüli

magyar labdarúgó válogatottNikitscher TamásRio Ave

Irány a Premier League? Újra klubot váltott Marco Rossi felfedezettje

Hétfőn éjfélkor lezárult a nemzetközi játékospiac, s három magyar futballista is az átigazolási időszak hajrájában váltott. Nikitscher Tamás a spanyol második ligás Real Valladolid helyett a portugál élvonalbeli Rio Ave játékosa lett, az U21-es válogatott Dénes Vilmos a ZTE-től Belgiumba igazolt, a 16 éves Bősze Levente az olasz élvonalbeli Como labdarúgója lett.

2025. 09. 02. 7:13
Nikitscher Tamás (8-asban) magyar válogatott labdarúgó újra klubot vált: Spanyolország helyett Portugália, Valladolid helyett Rio Ave Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Nikitscher Tamás még tavaly ősszel lett magyar válogatott játékos, Marco Rossi akkor még az NB I-ből hívta be a keretbe. A középpályás felhívta magára a figyelmet, télen a La Ligába igazolt, ám a Real Valladolid Nikitscherrel a soraiban csont nélkül kiesett a spanyol élvonalból. Nikitscher pedig újra vált: a válogatott keretből most sérülése miatt kimaradt futballista a Rio Ave játékosa lesz, azaz a portugál élvonalban folytatja.

Zalaegerszeg 20250511 Labdarúgás 2025 NBI NB1 OTP Bank Liga Zalaegerszeg ZTE Újpest UTE Fotó Dömötör Csaba Nemzeti Sport Matija Ljujics padló Dénes Vilmos Csanád
Az U21-es magyar válogatott Dénes Vilmos a ZTE helyett immár a Kortrijk játékosa (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Nikitscher Tamás váltása akár a Premier League-be vezető utat is jelenthet: a Rio Ave tulajdonosa a botrányairól ismert Evangelosz Marinakisz, övé a Fradi ellen is készülő Nottingham Forest, valamint a görög rekordbajnok Olimpiakosz is.

Magyar focisták külföldön: Olaszország, Portugália, Belgium

Ez még csak spekuláció, az viszont biztos, hogy Nikitscher továbbra is erős európai élvonalbeli bajnokságban szerepelhet, s ha felépül, a Rio Ave játékosaként jó eséllyel újra a magyar válogatottnak is segítségére lehet.

Egyelőre az U21-es keret tagja Dénes Vilmos, aki szintén külföldön folytatja pályafutását: a belga másodosztályú Kortrijk igazolt le a ZTE-től.

Bősze Levente pedig a DAC után az olasz élvonal egyik legtudatosabban építkező csapata, a Como játékosa lett, igaz, nagy szenzáció lenne, ha a tizenhat éves futballista már ebben a szezonban a Serie A-ban kapna lehetőséget.

 

