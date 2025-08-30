A Varga Barnabást földbe döngölő és bunkón nyilatkozó skót is az FTC ellenfele

Sorsdöntő meccs volt, a csoportból való továbbjutás megmaradó esélyéről döntött a magyar–skót meccs a 2024-es Európa-bajnokságon. Aki nyer, annak esélye marad a továbblépésre, aki nem, annak véget ér az Eb. Így várhattuk azt a mérkőzést, ami aztán nem várt drámát hozott, amikor a 68. percben Szoboszlai Dominik beadása után a skót kapus, Angus Gunn letarolta az FTC csatárát, Varga Barnabást, aki mozdulatlanul terült el a földön.

A jelenet, amikor Angus Gunn letarolja Varga Barnabást a 2024-es Európa-bajnokságon. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A játékosok azonnal jelezték, hogy baj van, elég volt csak látni a riadt, halálra rémült arcokat, Szoboszlai húzta-vonta maga után a hordágyat, sürgette az orvosi csapatot, hogy siessenek már. Ponyvákkal takarták el Varga Barnabást, és hosszú percekig ápolták, mialatt meghűlt az emberben a vér. Végül nem következett be a legrosszabb, nem volt szükség újraélesztésre, a Fradi játékosát hordágyon, de stabil állapotban vitték le a pályáról, meg kellett műteni az arccsontját, és hamarosan edzésre jelentkezhetett az FTC-nél.

De azokban a pillanatokban, amikor még nem lehetett tudni, pontosan mekkora a baj, az egész futballvilág Varga Barnabásért aggódott, és ez nem túlzás. Még a Chelsea angol válogatott sztárja, Cole Palmer és a franciák világbajnok klasszisa, Antoine Griezmann is posztolt a közösségi oldalán, jobbulást kívánva az FTC gólvágójának.

A skót kapus bunkón reagált az FTC-csatár ijesztő sérülésére

Az együttérzés látszólag csak épp abból hiányzott, aki a sérülést okozta: Angus Gunn, a skót válogatott kapusa még bunkón is nyilatkozott a meccs után, amit a magyar válogatott Csoboth Kevin 100. perces góljával nyert meg 1-0-ra, de végül ez sem volt elég a továbbjutáshoz.

Amikor a riporter rákérdezett a Varga Barnabással való ütközésre, Angus Gunn ugy reagált, mintha azt sem tudta volna, kiről van szó.

– Az meg ki? – kérdezett vissza a skót kapus, aki ezzel sokaknál kiverte a biztosítékot, bíráló kommentek özöne zúdult rá.

Utána azzal folytatta, kicsit zavaros volt az eset, ki kellett jönnie, és azt hitte, jól döntött, amikor elindult a labdáért.

– Elég fájdalmas volt. Remélhetőleg jól van. Raldo (Anthony Ralston – a szerk.) is felkelt, nem igazán emlékszem a jelenetre – tette hozzá Gunn.