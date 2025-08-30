Varga BarnabásFradieurópa-liga

A Varga Barnabást földbe döngölő és bunkón nyilatkozó skót is az FTC ellenfele

Dermesztő percek voltak, amíg Varga Barnabás egy vészjósló ponyva mögé rejtve feküdt a földön, és sürgős orvosi ellátásra volt szüksége a tavalyi labdarúgó Európa-bajnokságon. Akkor az egész futballvilág a magyar válogatott csatárért aggódott, kivéve azt, aki letarolta őt. A skót kapus, Angus Gunn most a Nottingham Forest játékosa, így az FTC és persze Varga Barnabás ellen is pályára léphet az Európa-liga alapszakaszában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 5:45
Varga Barnabást hordágyon viszik le a pályáról, miután a skót kapus letarolta őt a 2024-es Európa-baajnokségon. Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorsdöntő meccs volt, a csoportból való továbbjutás megmaradó esélyéről döntött a magyar–skót meccs a 2024-es Európa-bajnokságon. Aki nyer, annak esélye marad a továbblépésre, aki nem, annak véget ér az Eb. Így várhattuk azt a mérkőzést, ami aztán nem várt drámát hozott, amikor a 68. percben Szoboszlai Dominik beadása után a skót kapus, Angus Gunn letarolta az FTC csatárát, Varga Barnabást, aki mozdulatlanul terült el a földön.

A jelenet, amikor Angus Gunn letarolja Varga Barnabást a 2024-es Európa-bajnokságon
A jelenet, amikor Angus Gunn letarolja Varga Barnabást a 2024-es Európa-bajnokságon. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A játékosok azonnal jelezték, hogy baj van, elég volt csak látni a riadt, halálra rémült arcokat, Szoboszlai húzta-vonta maga után a hordágyat, sürgette az orvosi csapatot, hogy siessenek már. Ponyvákkal takarták el Varga Barnabást, és hosszú percekig ápolták, mialatt meghűlt az emberben a vér. Végül nem következett be a legrosszabb, nem volt szükség újraélesztésre, a Fradi játékosát hordágyon, de stabil állapotban vitték le a pályáról, meg kellett műteni az arccsontját, és hamarosan edzésre jelentkezhetett az FTC-nél.

De azokban a pillanatokban, amikor még nem lehetett tudni, pontosan mekkora a baj, az egész futballvilág Varga Barnabásért aggódott, és ez nem túlzás. Még a Chelsea angol válogatott sztárja, Cole Palmer és a franciák világbajnok klasszisa, Antoine Griezmann is posztolt a közösségi oldalán, jobbulást kívánva az FTC gólvágójának.

A skót kapus bunkón reagált az FTC-csatár ijesztő sérülésére

Az együttérzés látszólag csak épp abból hiányzott, aki a sérülést okozta: Angus Gunn, a skót válogatott kapusa még bunkón is nyilatkozott a meccs után, amit a magyar válogatott Csoboth Kevin 100. perces góljával nyert meg 1-0-ra, de végül ez sem volt elég a továbbjutáshoz.

Amikor a riporter rákérdezett a Varga Barnabással való ütközésre, Angus Gunn ugy reagált, mintha azt sem tudta volna, kiről van szó.

– Az meg ki? – kérdezett vissza a skót kapus, aki ezzel sokaknál kiverte a biztosítékot, bíráló kommentek özöne zúdult rá.

Utána azzal folytatta, kicsit zavaros volt az eset, ki kellett jönnie, és azt hitte, jól döntött, amikor elindult a labdáért.

– Elég fájdalmas volt. Remélhetőleg jól van. Raldo (Anthony Ralston – a szerk.) is felkelt, nem igazán emlékszem a jelenetre – tette hozzá Gunn.

Varga Barnabás és Angus Gunn újra találkozhatnak

A 29 éves kapus a tavalyi Eb idején még a Norwich City futballistája volt, idén nyáron ingyen igazolt a Nottingham Forest csapatához, amelynek színeiben így hamarosan újra találkozhat a pályán Varga Barnabással. A Premier League-klub ugyanis az FTC egyik ellenfele lesz az Európa-liga alapszakaszában, derült ki a pénteki sorsoláson.

Érdekesség, hogy a Nottingham Forest az El legértékesebb csapata, 523 millió euró a játékosai összértéke, ezzel szemben a Fradi csak a 32. sorban a maga 47,7 milliójával.

Gunn ugyanakkor egyelőre csak második számú kapus, a Premier League első két fordulójában csak a kispadon ült, de épp emiatt elképzelhető, hogy az El-ben ő kapja meg a lehetőséget a belga válogatott Matz Sels helyett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekAmerika

Valami Amerika?

Szájer József avatarja

Ha a bírói hatalmi ág belekeveredik a politikába, akkor elveszíti szakmai hitelét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.