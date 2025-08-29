Dibusz és a Fradi-szurkolók optimisták, Hajnal Tamás mindenki ellen pontot remél

Fradiszurkolókeurópa-ligaDibusz DénesHajnal Tamás

Pénteken kora délután Monacóban rendezték meg a 2025/26-os Európa-liga alapszakaszának sorsolását, amelyen kiderült, hogy a Ferencvárosnak a Glasgow Rangers, a Salzburg, a Viktoria Plzen, a Fenerbache, a Ludogorec, a Nottingham Forest, a Panathinaikosz és a Genk testén keresztül vezet az út a tavaszi folytatáshoz. A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás, a csapatkapitánya, Dibusz Dénes és a zöld-fehérek szurkolói szerint a továbbjutás szempontjából jó a sorsolás, ugyanakkor megjelentek azok a vélemények is a különböző közösségi oldalakon, hogy az FTC milyen gyenge ellenfelekkel került szembe.

Molnár László
2025. 08. 29. 15:35
Az ellenfelek ismeretében egyáltalán nem lehetetlen, hogy a Fradi ismét továbbjusson az Európa-liga alapszakaszából
Az ellenfelek ismeretében egyáltalán nem lehetetlen, hogy a Fradi ismét továbbjusson az Európa-liga alapszakaszából Fotó: fradi.hu/Molnár Ádám
Kialakult a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának beosztása, és a Ferencváros is megkapta az ellenfeleit. Egy biztos, újabb nyolc, nagyon kemény összecsapás vár a Fradi csapatára, amelyekből négyet hazai pályán, a Groupama Arénában vívnak majd meg a zöld-fehérek: Budapestre érkezik a skót Glasgow Rangers, a cseh Viktoria Plzen, a bolgár Ludogorec és a görög Panathinaikosz. A Ferencváros négy nagyon kemény próba előtt áll idegenben, hiszen az osztrák Salzburg, a portugál sztáredzőt, José Mourinhót éppen pénteken menesztő Fenerbache, a kétszeres BÉK-győztes angol Nottingham Forest, valamint a belga Genk rendkívül erős hazai pályán.

A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint a zöld-fehérek akár minden ellenfelüktől is pontot szerezhetnek
A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint a zöld-fehérek akár minden ellenfelüktől is pontot szerezhetnek                      Fotó: Adam Molnar

A Fradi sportigazgatója úgy véli, minden ellenféllel szemben pontot szerezhetnek a zöld-fehérek

A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint sportszakmai szempontból minden mérkőzésen nagy esélye van arra a csapatnak, hogy pontot szerezzen, hiszen nagyon vegyes erősségűek az ellenfelek.

– Ott lesz majd a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest, amely az elmúlt években nagy fejlődésen megy keresztül, de ellátogat hozzánk a brit foci másik jeles képviselője, a Glasgow Rangers is. A Panathinaikoszról és a Fenerbahcéról tudjuk, hogy a szurkolóik milyen tüzes hangulatot varázsolhatnak a stadionban, akár idegenben vagy hazai pályán. 

Sportszakmai szempontból olyan kíhívások, megméretések várnak ránk, ahol esélyünk lehet a pont, pontok szerzésére minden mérkőzésen. Ehhez viszont mindig nagyon jó teljesítményre lesz szükség, adott esetben a szerencsére. Főleg itt, a hazai környezetben, a Groupama Arénában, amely az elmúlt években nagyon jó erődítmény volt. 

Az, hogy sorozatban már hetedszer jutottunk fel egy nemzetközi kupasorozat főtáblájára, ráadásul az Európa Liga lebonyolításával ilyen szintű csapatokat fogadthatunk és utazunk majd ilyen erősségű ellenfelekhez, ezeknek minden szurkoló örülhet – értékelte a Fradi.hu portálnak a sorsolást Hajnal Tamás.

Dibusz Dénes szerint a kisorsolt ellenfelek ismeretében nem elképzelhetetlen a továbbjutás az El-ligaszakaszából
Dibusz Dénes szerint a kisorsolt ellenfelek ismeretében nem elképzelhetetlen a továbbjutás az El-ligaszakaszából      Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Fradi csapatkapitánya elárulta, a céljuk a továbbjutás

A sorsolást követően a zöld-fehérek elsőszámú kapusa, Dibusz Dénes az ellenfelek ismeretében kijelentette, noha jó és kemény meccsek várnak rájuk, egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy zsinórban negyedszer is megérje a Fradi a kupatavaszt.

– Jó ellenfeleket kaptunk. Biztosan lesznek hangulatos túrák, gondolok itt elsősorban a Fenerbahce és a Nottingham Forest elleni meccsekre. 

Viszont annak örülünk, hogy több olyan csapattal is játszunk majd hazai pályán, amelyeket jól ismerünk, ezek közé tartozik a Ludogorec és a Plzen is, de említhetném a Genket is, amellyel izgalmas párharcokat vívtunk itthon és idegenben is néhány éve a Konferencialigában. 

A célunk egyértelmű, mindenképpen szeretnénk tavasszal is folytatni a nemzetközi kupában – jelentette ki a klub hivatalos honlapján Dibusz.

Ha a kapus által megnevezett, korábbi ellenfelek közül mindössze egyszer szenvedett vereséget a Fradi ott, ahol ősszel majd az El-alapszakaszában játszik. A Genk otthonában 1-1-et ért el a Fradi, a cseh Plzen ellen 1-0-ra nyert a Groupama Arénában az előző kiírásban már az egyenes kieséses szakaszban, míg a bolgárokat hetekkel ezelőtt 3-0-ra verték Dibuszék, míg korábban egy-egy győzelem és vereség lett a Ludogorec elleni összecsapások mérlege.

A szurkolók egy része már továbbjuttatta a Fradit, a másik fele fanyalog az ellenfelek láttán

Természetesen a tízmillió fociedző országában azonnal megindult a sorsolás által a Fradi ellenfeleinek kijelölt csapatok szurkolói értékelése. A zöld-fehér hívek általános vélekedése, hogy olyan nyolc csapat ellen lép pályára az FTC, akik ellen összességében összeszedhető a továbbjutáshoz kellő 10-12 pont. 

Kivétel nélkül mindenki örül annak, hogy a Ludogorec és a Plzen újra az Üllői útra érkezik, ugyanis előbbit mindenki gyengébbnek tartja a Fradinál, utóbbival szemben az év eleji kiesés után elszámolnivalója van a zöld-fehéreknek, és a cseheket hazai pályán legyőzhetőnek tartják a szurkolók. 

A skót Rangerst sötét lónak vélik a drukkerek, ám nem kevesen utalnak a Celtic hatalmas égésére a kazah bajnok ellen, azaz egyáltalán nem tartják kizártnak a glasgowi gárda legyőzését. Idegenben a Fenerbache és a Nottingham elleni találkozón esélytelennek tartják a Fradit.

Ugyanakkor máris megjelentek a fanyalgók és pesszimisták is, mondván, igazán erős sztárcsapat nem került a Fradi útjába, és a hazai plyán vívandó meccseken nem éppen közönségvonzó ellenfelekkel találkozik a Fradi. 

Volt, aki megjegyezte, a Nottingham a leggyengébb Premier League-csapat a nemzetközi kupákban, mely 30 év után tér vissza az európai futball térképére. Sokan felemlegetik, hogy Robin Hood városának csapata kétszer annyi BEK-trófeát nyert, mint angol-bajnokságot, ugyanis előbbi esetben kétszeres, utóbbinál egyszeres győztesnek vallhatják magukat. 

A legpesszimistábbak azt írták, hogy a Ferencváros a szerencsés sorsolása ellenére sem fogja megélni a kupatavaszt.

A Nottingham Forest legendás otthonában nem lesz egyszerű dolga a Fradinak
A Nottingham Forest legendás otthonában nem lesz egyszerű dolga a Fradinak      Fotó: Nottinghamforest.co.uk

Az alapszakasz lebonyolításának menetrendje

A kupasorozat lebonyolítása nem változik az előző idényhez képest, azaz a 36 csapatos főtáblán minden csapat két ellenfelet kap mindegyik kalapból, azaz összesen nyolcat. Mindegyik ellenféllel egyszer csap össze a Fradi, néggyel itthon, néggyel idegenben. Az alapszakaszban elért eredmények alapján kialakult tabella első nyolc helyezettje rögtön továbbjut a nyolcaddöntőbe, míg a 9–16. helyezettek oda-visszavágós párharcot játszanak a 17–24. helyezett csapatok valamelyikével a legjobb 16 közé jutásért, míg a 25–36. helyezettek elbúcsúznak a további küzdelmektől.

Az Európa-liga alapszakaszának menetrendje

  • 1. forduló: 2025. szeptember 24. és 25.
  • 2. forduló: 2025. október 2.
  • 3. forduló: 2025. október 23.
  • 4. forduló: 2025. november 6.
  • 5. forduló: 2025. november 27.
  • 6. forduló: 2025. december 11.
  • 7. forduló: 2026. január 22.
  • 8. forduló: 2026. január 29. 

Arról, hogy kivel és mikor játszik a Fradi, a következő napokban születik meg a végleges menetrend.

