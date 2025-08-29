Dibusz és a Fradi-szurkolók optimisták, Hajnal Tamás mindenki ellen pontot remél

Kialakult a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának beosztása, és a Ferencváros is megkapta az ellenfeleit. Egy biztos, újabb nyolc, nagyon kemény összecsapás vár a Fradi csapatára, amelyekből négyet hazai pályán, a Groupama Arénában vívnak majd meg a zöld-fehérek: Budapestre érkezik a skót Glasgow Rangers, a cseh Viktoria Plzen, a bolgár Ludogorec és a görög Panathinaikosz. A Ferencváros négy nagyon kemény próba előtt áll idegenben, hiszen az osztrák Salzburg, a portugál sztáredzőt, José Mourinhót éppen pénteken menesztő Fenerbache, a kétszeres BÉK-győztes angol Nottingham Forest, valamint a belga Genk rendkívül erős hazai pályán.

A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint a zöld-fehérek akár minden ellenfelüktől is pontot szerezhetnek Fotó: Adam Molnar

A Fradi sportigazgatója úgy véli, minden ellenféllel szemben pontot szerezhetnek a zöld-fehérek

A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint sportszakmai szempontból minden mérkőzésen nagy esélye van arra a csapatnak, hogy pontot szerezzen, hiszen nagyon vegyes erősségűek az ellenfelek.

– Ott lesz majd a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest, amely az elmúlt években nagy fejlődésen megy keresztül, de ellátogat hozzánk a brit foci másik jeles képviselője, a Glasgow Rangers is. A Panathinaikoszról és a Fenerbahcéról tudjuk, hogy a szurkolóik milyen tüzes hangulatot varázsolhatnak a stadionban, akár idegenben vagy hazai pályán.

Sportszakmai szempontból olyan kíhívások, megméretések várnak ránk, ahol esélyünk lehet a pont, pontok szerzésére minden mérkőzésen. Ehhez viszont mindig nagyon jó teljesítményre lesz szükség, adott esetben a szerencsére. Főleg itt, a hazai környezetben, a Groupama Arénában, amely az elmúlt években nagyon jó erődítmény volt.

Az, hogy sorozatban már hetedszer jutottunk fel egy nemzetközi kupasorozat főtáblájára, ráadásul az Európa Liga lebonyolításával ilyen szintű csapatokat fogadthatunk és utazunk majd ilyen erősségű ellenfelekhez, ezeknek minden szurkoló örülhet – értékelte a Fradi.hu portálnak a sorsolást Hajnal Tamás.

Dibusz Dénes szerint a kisorsolt ellenfelek ismeretében nem elképzelhetetlen a továbbjutás az El-ligaszakaszából Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Fradi csapatkapitánya elárulta, a céljuk a továbbjutás

A sorsolást követően a zöld-fehérek elsőszámú kapusa, Dibusz Dénes az ellenfelek ismeretében kijelentette, noha jó és kemény meccsek várnak rájuk, egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy zsinórban negyedszer is megérje a Fradi a kupatavaszt.