A magyar légió kulcsjátékosai remek üzenetet küldtek Marco Rossinak

Ezen a héten már a világbajnoki selejtezők kezdődnek meg Európában. A magyar légió több tagja is szerepel Marco Rossi szövetségi kapitány keretében, aki örömmel veheti tudomásul, hogy a jelöltjei jó formában érkeznek haza az edzőtáborban. Szoboszlai Dominik remekelt a múlt héten a Liverpoolban, de nagyszerűen teljesített Willi Orbán, Sallai Roland, Callum Styles és Kerkez Milos is. Sallói Dániel és Baráth Péter nem tagjai a keretnek, de az ő góljaiknak is örülhettünk.

Pajor-Gyulai László
2025. 09. 01. 5:55
Szoboszlai Dominik volt a magyar légió hőse, a múlt héten két meccsen is kiemelkedő teljesítménnyel csapata győzelmének a záloga volt. Fotó: AFP/Andy Buchanan
Nem is lehet kétség: a magyar légió hőse címet a múlt héten nem lehetett elvenni Szoboszlai Dominiktól. A Liverpool két mérkőzést is játszott a Premier League-ben, és a magyar válogatott csapatkapitánya mindkettőn főszerepet vállalt. Hétfőn a csapata a Newcastle vendége volt, és fordulatos meccsen 3-2-re győzött, de nem akármilyen körülmények között! Szoboszlai Dominik kényszerből jobbhátvédet játszott a meccs túlnyomó részében, és a számára szokatlan poszton nyújtott teljesítményével a meccs embere tudott lenni. A győztes gól előtt zseniálisan átlépte a labdát, amivel százszázalékos helyzetet teremtett.

A magyar légió legrangosabb csapatban játszó játékosai, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos
A magyar légió két ékköve, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Mohamed Szalah társaságában (Fotó: Europress/AFP/Darren Staples)

Vasárnap pedig rangadót rendeztek az Anfield Roadon, az előző bajnokság ezüstérmese, az Arsenal látogatott el az aranyérmes Liverpoolhoz. Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként futballozott, 

és ezúttal is tanárian tette a dolgát, ráadásul egy káprázatos szabadrúgás gólt lőtt, és a Liverpool ezzel nyert 1-0-ra! 

A csapat másik magyarja, Kerkez Milos is végigjátszotta mindkét meccset, az első után több bíráló kritikát kapott, a másodikon viszont nemigen lehetett fogást találni rajta, jól futballozott. 

Angliában maradva, a másodosztályban, a Championshipben a magyar légió egyik honosított játékosa, Callum Styles szokás szerint ott volt a Stoke City otthonában 1-0-ra nyerő West Bromwich Albion védelmében. A Blackburn Rovers magyar válogatott kerettag kapusa, Tóth Balázs nem lehetett ennyire boldog, mert a csapata hazai pályán 2-0-ra kikapott a Norwich Citytől. A Porthmouth 1-0-ra legyőzte a saját stadionjában a Preston North End együttesét, de Kosznovszky Márk ennek csak a kispadon ülve örülhetett. A harmadik vonalban a Plymouth Argyle Szűcs Kornéllal a védelmében szenvedett 4-0-ás vereséget Cardiffban.

A magyar légió lipcsei tagjai vigasztalódtak

A német Bundesligában az RB Leipzig egy hete katasztrofális vereséggel rajtolt Münchenben, most azonban jó játékkal 2-0-ra felülmúlta Lipcsében a Heidenheimet, Gulácsi Péter bravúrosan védett, és Willi Orbán is jó játékkal rukkolt elő a magyar válogatott vb-selejtezői előtt. Az Union Berlin Schäfer Andrást a kispadon jegelve 3-0-ra kikapott Dortmundban. A Wolfsburg játékosa, Dárdai Bence ugyanígy járt, az ő csapata hazai pályán 1-1-gyel zárta a Mainz elleni találkozóját. A másodosztályú Herthában Dárdai Márton kezdett az Elversberg ellen, de a szünetben lecserélték, a berliniek 2-0-s vereséggel utaztak haza. 

Az Eintracht Braunschweig úgy játszott 1-1-et otthon az Arminia Bielefelddel, hogy a gólja előtt a passzt az 51. percben beállt Szabó Levente adta. Keresztes Krisztián a mezőny egyik legjobbja volt a skót élvonal városi rangadóján, a csapata, a Dundee United 2-0-nyert idegenben a Dundee FC ellen.

Az olasz Serie A-ban Balogh Botond a kispadon szurkolva láthatta, hogy a Parma 1-1-et ért el a saját pályáján az Atalanta ellen, a másodosztályban a Speziában Nagy Ádám kezdőként 68 percet kapott a Catanzaro ellen 0-0-ra végződött meccsen. A francia élvonalban Loic Nego végig részese volt a Le Havre 3-1-es sikerének a Nice ellen. A svájci St. Gallen Csoboth Kevint a keretbe sem nevezve nyert 2-1-re a Lausanne vendégeként. A svéd bajnokságban az AIK Stockholm 2-1-re nyert a Sirius ellen Csongvai Áron szolgálataira az első hatvan percben igényt tartva.

Peter Barath participates in the game between KS Cracovia and Rakow Czestochowa in Krakow, Poland, on February 1, 2025. This is a PKO BP Ekstraklasa, Polish football league match at Cracovia Stadium. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Baráth Péter volt a magyar légió egyik gólszerzője (Fotó: NurPhoto/Marcin Golba)

Bolla Bendegúz jó hetet zárt az osztrák Rapid Wien tagjaként, csütörtökön tagja volt a Konferencialigában az ETO FC-t 2-0-ra legyőző csapatnak , majd vasárnap a bajnokságban is végig részese volt a Hartberg otthonában aratott 1-0-ás sikernek. A spanyol második vonalban Nikitscher Tamás sérült, ezért nem léphetett pályára a Real Valladolidban, amely hazai pályán 0-0-ra végzett a Córdobával, a Burgost otthon 2-1-re legyőző Andorra kapuját pedig Yaakobishvili Áron védte, a testvére, Antal a 87. percben állt be. Baráth Péter, a lengyel Raków magyar játékosa góllal segítette csapatát ahhoz, hogy 2-1-re nyerjen a bolgár Arda stadionjában, és ezzel ott legyen a Konferencialiga főtábláján.

Sallai és Sallói is remekelt a múlt héten

A magyar válogatott keretéből hárman is szerepelnek a török élvonalban. Sallai Roland nyújtott közülük kiemelkedő teljesítményt, ismét jobbhátvédként jeleskedett, a 91. percben sárga lapot kapott, majd azonnal dühből adott egy gólpasszt, a csapata 3-1-re nyert a Mocsi Attilát a 73. percben bevető Rizespor ellen. A Kasimpasa Szalai Attilával a védelmében szenvedett hazai pályán 3-2-es vereséget a Gazianteptől.

Nem tagja a magyar válogatottnak, de ettől még örömteli hír, hogy magyar gól született a tengerentúlon is. Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Sporting Kansas City 4-2-re legyőzte a Colorado Rapidsot, Sallói Dániel végig a pályán volt, és a 73. percben gyönyörű szóló után lőtt a kapuba . A Columbus Crew gól nélküli döntetlennel utazott haza a New York Red Bulls stadionjából, Gazdag Dániel kezdett, és a 73. percben lecserélték.

 

