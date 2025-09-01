A magyar légió kulcsjátékosai remek üzenetet küldtek Marco Rossinak

Nem is lehet kétség: a magyar légió hőse címet a múlt héten nem lehetett elvenni Szoboszlai Dominiktól. A Liverpool két mérkőzést is játszott a Premier League-ben, és a magyar válogatott csapatkapitánya mindkettőn főszerepet vállalt. Hétfőn a csapata a Newcastle vendége volt, és fordulatos meccsen 3-2-re győzött, de nem akármilyen körülmények között! Szoboszlai Dominik kényszerből jobbhátvédet játszott a meccs túlnyomó részében, és a számára szokatlan poszton nyújtott teljesítményével a meccs embere tudott lenni. A győztes gól előtt zseniálisan átlépte a labdát, amivel százszázalékos helyzetet teremtett.

A magyar légió két ékköve, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Mohamed Szalah társaságában (Fotó: Europress/AFP/Darren Staples)

Vasárnap pedig rangadót rendeztek az Anfield Roadon, az előző bajnokság ezüstérmese, az Arsenal látogatott el az aranyérmes Liverpoolhoz. Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként futballozott,

és ezúttal is tanárian tette a dolgát, ráadásul egy káprázatos szabadrúgás gólt lőtt, és a Liverpool ezzel nyert 1-0-ra!

A csapat másik magyarja, Kerkez Milos is végigjátszotta mindkét meccset, az első után több bíráló kritikát kapott, a másodikon viszont nemigen lehetett fogást találni rajta, jól futballozott.

Angliában maradva, a másodosztályban, a Championshipben a magyar légió egyik honosított játékosa, Callum Styles szokás szerint ott volt a Stoke City otthonában 1-0-ra nyerő West Bromwich Albion védelmében. A Blackburn Rovers magyar válogatott kerettag kapusa, Tóth Balázs nem lehetett ennyire boldog, mert a csapata hazai pályán 2-0-ra kikapott a Norwich Citytől. A Porthmouth 1-0-ra legyőzte a saját stadionjában a Preston North End együttesét, de Kosznovszky Márk ennek csak a kispadon ülve örülhetett. A harmadik vonalban a Plymouth Argyle Szűcs Kornéllal a védelmében szenvedett 4-0-ás vereséget Cardiffban.

A magyar légió lipcsei tagjai vigasztalódtak

A német Bundesligában az RB Leipzig egy hete katasztrofális vereséggel rajtolt Münchenben, most azonban jó játékkal 2-0-ra felülmúlta Lipcsében a Heidenheimet, Gulácsi Péter bravúrosan védett, és Willi Orbán is jó játékkal rukkolt elő a magyar válogatott vb-selejtezői előtt. Az Union Berlin Schäfer Andrást a kispadon jegelve 3-0-ra kikapott Dortmundban. A Wolfsburg játékosa, Dárdai Bence ugyanígy járt, az ő csapata hazai pályán 1-1-gyel zárta a Mainz elleni találkozóját. A másodosztályú Herthában Dárdai Márton kezdett az Elversberg ellen, de a szünetben lecserélték, a berliniek 2-0-s vereséggel utaztak haza.

Az Eintracht Braunschweig úgy játszott 1-1-et otthon az Arminia Bielefelddel, hogy a gólja előtt a passzt az 51. percben beállt Szabó Levente adta. Keresztes Krisztián a mezőny egyik legjobbja volt a skót élvonal városi rangadóján, a csapata, a Dundee United 2-0-nyert idegenben a Dundee FC ellen.

Az olasz Serie A-ban Balogh Botond a kispadon szurkolva láthatta, hogy a Parma 1-1-et ért el a saját pályáján az Atalanta ellen, a másodosztályban a Speziában Nagy Ádám kezdőként 68 percet kapott a Catanzaro ellen 0-0-ra végződött meccsen. A francia élvonalban Loic Nego végig részese volt a Le Havre 3-1-es sikerének a Nice ellen. A svájci St. Gallen Csoboth Kevint a keretbe sem nevezve nyert 2-1-re a Lausanne vendégeként. A svéd bajnokságban az AIK Stockholm 2-1-re nyert a Sirius ellen Csongvai Áron szolgálataira az első hatvan percben igényt tartva.