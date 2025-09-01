A magyar légió kulcsjátékosai remek üzenetet küldtek Marco Rossinak

Nem is lehet kétség: a magyar légió hőse címet a múlt héten nem lehetett elvenni Szoboszlai Dominiktól. A Liverpool két mérkőzést is játszott a Premier League-ben, és a magyar válogatott csapatkapitánya mindkettőn főszerepet vállalt. Hétfőn a csapata a Newcastle vendége volt, és fordulatos meccsen 3-2-re győzött, de nem akármilyen körülmények között! Szoboszlai Dominik kényszerből jobbhátvédet játszott a meccs túlnyomó részében, és a számára szokatlan poszton nyújtott teljesítményével a meccs embere tudott lenni. A győztes gól előtt zseniálisan átlépte a labdát, amivel százszázalékos helyzetet teremtett.
Vasárnap pedig rangadót rendeztek az Anfield Roadon, az előző bajnokság ezüstérmese, az Arsenal látogatott el az aranyérmes Liverpoolhoz. Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként futballozott,
és ezúttal is tanárian tette a dolgát, ráadásul egy káprázatos szabadrúgás gólt lőtt, és a Liverpool ezzel nyert 1-0-ra!
A csapat másik magyarja, Kerkez Milos is végigjátszotta mindkét meccset, az első után több bíráló kritikát kapott, a másodikon viszont nemigen lehetett fogást találni rajta, jól futballozott.
Angliában maradva, a másodosztályban, a Championshipben a magyar légió egyik honosított játékosa, Callum Styles szokás szerint ott volt a Stoke City otthonában 1-0-ra nyerő West Bromwich Albion védelmében. A Blackburn Rovers magyar válogatott kerettag kapusa, Tóth Balázs nem lehetett ennyire boldog, mert a csapata hazai pályán 2-0-ra kikapott a Norwich Citytől. A Porthmouth 1-0-ra legyőzte a saját stadionjában a Preston North End együttesét, de Kosznovszky Márk ennek csak a kispadon ülve örülhetett. A harmadik vonalban a Plymouth Argyle Szűcs Kornéllal a védelmében szenvedett 4-0-ás vereséget Cardiffban.
A magyar légió lipcsei tagjai vigasztalódtak
A német Bundesligában az RB Leipzig egy hete katasztrofális vereséggel rajtolt Münchenben, most azonban jó játékkal 2-0-ra felülmúlta Lipcsében a Heidenheimet, Gulácsi Péter bravúrosan védett, és Willi Orbán is jó játékkal rukkolt elő a magyar válogatott vb-selejtezői előtt. Az Union Berlin Schäfer Andrást a kispadon jegelve 3-0-ra kikapott Dortmundban. A Wolfsburg játékosa, Dárdai Bence ugyanígy járt, az ő csapata hazai pályán 1-1-gyel zárta a Mainz elleni találkozóját. A másodosztályú Herthában Dárdai Márton kezdett az Elversberg ellen, de a szünetben lecserélték, a berliniek 2-0-s vereséggel utaztak haza.
Az Eintracht Braunschweig úgy játszott 1-1-et otthon az Arminia Bielefelddel, hogy a gólja előtt a passzt az 51. percben beállt Szabó Levente adta. Keresztes Krisztián a mezőny egyik legjobbja volt a skót élvonal városi rangadóján, a csapata, a Dundee United 2-0-nyert idegenben a Dundee FC ellen.
Az olasz Serie A-ban Balogh Botond a kispadon szurkolva láthatta, hogy a Parma 1-1-et ért el a saját pályáján az Atalanta ellen, a másodosztályban a Speziában Nagy Ádám kezdőként 68 percet kapott a Catanzaro ellen 0-0-ra végződött meccsen. A francia élvonalban Loic Nego végig részese volt a Le Havre 3-1-es sikerének a Nice ellen. A svájci St. Gallen Csoboth Kevint a keretbe sem nevezve nyert 2-1-re a Lausanne vendégeként. A svéd bajnokságban az AIK Stockholm 2-1-re nyert a Sirius ellen Csongvai Áron szolgálataira az első hatvan percben igényt tartva.