sallói dánielLionel MessiMLS

Az MLS csúnyán lejáratta magát a magyar futballista gyönyörű szólógólja után

Sallói Dániel olyan gólt lőtt az amerikai ligában, ami után Lionel Messit is ünnepelnék – de nem így… Az MLS a hivatalos oldalán osztotta meg a Sporting Kansas City-ben szereplő magyar futballista látványos gólját, de csúnya bénázás lett belőle.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 11:24
Sallói Dániel szépségdíjas szólógólja után csúnya bakit követett el az MLS. Fotó: JAMIE SQUIRE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyszerű meccsen van túl Sallói Dániel, aki főszereplő volt a Sporting Kansas City hazai pályán aratott 4-2-es győzelmében a Colorado Rapids ellen az MLS legutóbbi játéknapján. Az ellenfél 2-1-re vezetett, amikor a magyar futballista gyönyörű szólógóllal kiegyenlített.

Sallói Dániel gyönyörű szólógóllal jelentkezett a MLS-ben, olyannal, ami Messinek is becsületére vált volna
Sallói Dániel gyönyörű szólógóllal jelentkezett a MLS-ben, olyannal, ami Messinek is becsületére vált volna (Fotó: Getty Images North America/ Jamie Squire)

Sallói a jobb oldalról egy szép csel után két védő között tört be a tizenhatoson belül, elnyomni sem tudták, majd éles szögből lőtt a kapuba. Olyan gyönyörű szólógól volt ez, amiért az MLS legnagyobb sztárja, Lionel Messi is vastapsot kapna. Íme a gól:

 

Az MLS ciki bakit követett el Sallói Dániel góljával

Sallói gólja könnyen lehet, hogy a forduló legszebb találata lesz, de hogy az egyik legszebb, az biztos. Ennek megfelelően az MLS a hivatalos YouTube-csatornáján külön videóban fel is töltötte a találatot, ami így nem csak az összefoglalóba rejtve elérhető.

Csakhogy történt itt egy gigabaki.

Az MLS véletlenül nem Sallói mostani gólját töltötte fel, hanem az előző találatát, amit még júliusban szerzett a New York ellen. Egy hozzászóló gyorsan szóvá is tette a ciki hibát:

Az MLS bakizott a magyar játékosa góljával
Az MLS bakizott a magyar játékosa góljával. Fotó: YouTube

„Rossz gól, ez a New York elleni. Sallóinak ennél nagyobb gólja volt a Colorado elleni.”

Az MLS azóta sem vette észre a hibát, cikkünk megjelenéséig nem javították a hat órával ezelőtt közzétett videót. A Marco Rossi által a válogatottnál figyelmen kívül hagyott Sallói egyébként 28 meccsen hét gólnál tart az MLS-idényben, csapata pedig négy vereség után tudott végre győzni. 

A liga másik magyarja, a válogatott kerettag Gazdag Dániel kezdőként 74 percet töltött a pályán, a Columbus Crew gól nélküli döntetlent ért el a New York Red Bulls otthonában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.