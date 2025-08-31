Az MLS csúnyán lejáratta magát a magyar futballista gyönyörű szólógólja után

Nagyszerű meccsen van túl Sallói Dániel, aki főszereplő volt a Sporting Kansas City hazai pályán aratott 4-2-es győzelmében a Colorado Rapids ellen az MLS legutóbbi játéknapján. Az ellenfél 2-1-re vezetett, amikor a magyar futballista gyönyörű szólógóllal kiegyenlített.

Sallói Dániel gyönyörű szólógóllal jelentkezett a MLS-ben, olyannal, ami Messinek is becsületére vált volna (Fotó: Getty Images North America/ Jamie Squire)

Sallói a jobb oldalról egy szép csel után két védő között tört be a tizenhatoson belül, elnyomni sem tudták, majd éles szögből lőtt a kapuba. Olyan gyönyörű szólógól volt ez, amiért az MLS legnagyobb sztárja, Lionel Messi is vastapsot kapna. Íme a gól:

Az MLS ciki bakit követett el Sallói Dániel góljával

Sallói gólja könnyen lehet, hogy a forduló legszebb találata lesz, de hogy az egyik legszebb, az biztos. Ennek megfelelően az MLS a hivatalos YouTube-csatornáján külön videóban fel is töltötte a találatot, ami így nem csak az összefoglalóba rejtve elérhető.

Csakhogy történt itt egy gigabaki.

Az MLS véletlenül nem Sallói mostani gólját töltötte fel, hanem az előző találatát, amit még júliusban szerzett a New York ellen. Egy hozzászóló gyorsan szóvá is tette a ciki hibát:

Az MLS bakizott a magyar játékosa góljával. Fotó: YouTube

„Rossz gól, ez a New York elleni. Sallóinak ennél nagyobb gólja volt a Colorado elleni.”

Az MLS azóta sem vette észre a hibát, cikkünk megjelenéséig nem javították a hat órával ezelőtt közzétett videót. A Marco Rossi által a válogatottnál figyelmen kívül hagyott Sallói egyébként 28 meccsen hét gólnál tart az MLS-idényben, csapata pedig négy vereség után tudott végre győzni.

A liga másik magyarja, a válogatott kerettag Gazdag Dániel kezdőként 74 percet töltött a pályán, a Columbus Crew gól nélküli döntetlent ért el a New York Red Bulls otthonában.